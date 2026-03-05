Κλόε Καρντάσιαν: Σκέφτομαι να κάνω μόνη μου τρίτο παιδί, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να το διαχειριστώ
Ίσως και να έχω προχωρήσει σε κατάψυξη ωαρίων, ανέφερε η 41χρονη τηλεπερσόνα
Το ενδεχόμενο να αποκτήσει τρίτο παιδί σκέφτεται η Κλόε Καρντάσιαν. Πρόσφατα η 41χρονη τηλεπερσόνα είχε εκφράσει τους προβληματισμούς της, αναφέροντας πως θα ήθελε να είναι παντρεμένη, αν γινόταν πραγματικότητα αυτό το σενάριο. Παρόλα αυτά, μέσα από το podcast της μοιράστηκε ότι θα μπορούσε να το κάνει και χωρίς να έχει έναν άντρα στο πλευρό της.
Η Καρντάσιαν που έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τον πρώην σύντροφό της, Τρίσταν Τόμπσον, εξομολογήθηκε στο νέο επεισόδιο του «Khloe in Wonderland»: «Ποτέ μη λες ποτέ. Για μένα, θα ήθελα να είμαι παντρεμένη και να κάνω παιδιά με αυτόν τον τρόπο. Ή έχω σκεφτεί ίσως να έχω μερικά ακόμη ωάρια στην κατάψυξη».
Αν και δεν έχει τις αντοχές για ένα ακόμα παιδί, θεωρεί ότι η κόρη της και ο γιος της έχουν ανάγκη από ένα αδερφάκι. «Και — δεν νομίζω ότι έχω την ενέργεια για άλλο μωρό, αλλά πιστεύω ότι τα παιδιά χρειάζονται αδέρφια».
Η Κλόε Καρντάσιαν αποκάλυψε επίσης ότι έχει σκεφτεί να προχωρήσει μόνη της στην απόκτηση ενός παιδιού. «Σκέφτομαι να το κάνω μόνη μου. Αλλά δεν ξέρω αν, συναισθηματικά, μπορώ να το διαχειριστώ. Είναι απλώς μια σκέψη. Απλώς το σκέφτομαι», εκμυστηρεύτηκε.
Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο απόκτησης παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας, σχολίασε: «Θα έβαζα το μωρό σε παρένθετη μητέρα και νομίζω ότι θα είχα μια πολύ διαφορετική εμπειρία, γιατί θα συμμετείχα σε αυτό το ταξίδι της παρένθετης μητέρας, σε αντίθεση με όλο το τραύμα που συνόδευσε την εμπειρία της παρένθετης μητέρας με τον Τέιτουμ».
Στη συνέχεια, υποστήριξε πως «Όταν εμφυτεύεις ένα έμβρυο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα “πιάσει”, οπότε σκέφτηκα επίσης ότι θα μπορούσα να το δοκιμάσω και αν δεν λειτουργήσει, τότε σημαίνει ότι ο Θεός δεν ήθελε να κάνω άλλο παιδί, και αυτό είναι εντάξει».
Khloe Kardashian says she's contemplating having a third child 🍼 https://t.co/oDo8zXbGZF 🔗 pic.twitter.com/wmGMCp5vPf— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 5, 2026
