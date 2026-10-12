Η Dara δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές που έκανε στην Ελούντα
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Dara Ελούντα Διακοπές

Η Dara δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές που έκανε στην Ελούντα

Λίγο πιο κοντά στη θάλασσα, λίγο πιο μακριά από τον θόρυβο, ατελείωτη θέα, απίστευτο φαγητό, έγραψε η νικήτρια της Eurovision 2026

Η Dara δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές που έκανε στην Ελούντα
Ιωάννα Μαρίνου
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Φωτογραφίες από τις διακοπές που έκανε στην Ελούντα μοιράστηκε η Dara με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.

Η νικήτρια της Eurovision 2026 επέλεξε την Κρήτη για τις διακοπές της και συγκεκριμένα πέρασε στιγμές χαλάρωσης σε πολυτελές θέρετρο.

Η τραγουδίστρια που εκπροσώπησε τη Βουλγαρία με το «Bangaranga» δημοσίευσε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στιγμιότυπα από την παραμονή της στο πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα, απολαμβάνοντας τη θέα στη θάλασσα, το τοπίο και γαστρονομικές εμπειρίες. Στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, η Dara έγραψε: «Λίγο πιο κοντά στη θάλασσα, λίγο πιο μακριά από τον θόρυβο. Ανοιχτές καρδιές, ατελείωτη θέα, απίστευτο φαγητό, υπέροχες ψυχές. Όλα τα συστατικά για λίγη μαγεία».

Σε μερικές εικόνες η καλλιτέχνιδα εμφανίστηκε με το μαγιό της, ενώ στην πρώτη φωτογραφία της ανάρτησής της εμφανίστηκε με φόντο το απέραντο γαλάζιο και ένα κόκκινο λουλούδι τοποθετημένο στα μαλλιά της.

Δείτε την ανάρτησή της


Η Dara δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές που έκανε στην Ελούντα
Η Dara δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές που έκανε στην Ελούντα
Η Dara δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές που έκανε στην Ελούντα
Η Dara δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές που έκανε στην Ελούντα
Η Dara δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές που έκανε στην Ελούντα
Η Dara δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές που έκανε στην Ελούντα
Η Dara δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές που έκανε στην Ελούντα
Η Dara δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές που έκανε στην Ελούντα
Η Dara δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές που έκανε στην Ελούντα
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ

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