Νίκος Κουρής: Δεν με ενδιαφέρουν τα δημοσιεύματα για την προσωπική μου ζωή, εγώ πάντα μιλάω για τη δουλειά μου, δεν έχω κάνει σκάνδαλα
Νίκος Κουρής: Δεν με ενδιαφέρουν τα δημοσιεύματα για την προσωπική μου ζωή, εγώ πάντα μιλάω για τη δουλειά μου, δεν έχω κάνει σκάνδαλα
Δεν με νοιάζει γιατί δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ τα Μέσα για να φανώ, τόνισε ο ηθοποιός
Αδιάφορα περνούν στον Νίκο Κουρή τα δημοσιεύματα που αφορούν στην προσωπική του ζωή, καθώς, όπως ανέφερε ο ίδιος, δεν έχει προκαλέσει ποτέ σκάνδαλα και πάντοτε επιλέγει να μιλά για τη δουλειά του.
Ο ηθοποιός εξήγησε πως είναι αυτονόητο για εκείνον το γεγονός πως τα μίντια θα ασχολούνται μαζί του, πέρα από το επαγγελματικό κομμάτι, λόγω της έκθεσής του και δεν τον ενοχλεί: «Το δέχομαι πια απόλυτα, όπως όλοι μας που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Το δέχομαι ως αυτονόητο επόμενο. Δηλαδή είναι αυτονόητο ότι θα ασχοληθούν μαζί σου όπως και να' χει. Επειδή είμαι και πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά -30 χρόνια- έχω μεγάλη εμπειρία πια με τη δημόσια εικόνα μου», είπε αρχικά στην εκπομπή «For Υοu» το Σάββατο 21 Νοεμβρίου.
Όπως επισήμανε, πέρα από τον γάμο και το διαζύγιό του δεν αισθάνεται πως έχει απασχολήσει ιδιαίτερα. Έπειτα πρόσθεσε: «Δεν με πειράζει καθόλου. Δεν με ένοιαζε ποτέ πολύ και δεν έχω ασχοληθεί με αυτά. Δεν με ενδιαφέρει γιατί δεν έχω χρησιμοποιήσει τα Μέσα για να φανώ. Δηλαδή μιλάω για τη δουλειά μου, δεν έχω κάνει σκάνδαλα. Δεν χρησιμοποιώ τα πράγματα, ούτε τους ανθρώπους, ούτε τον εαυτό μου αλλιώς από αυτό που είμαι».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Νίκος Κουρής μίλησε για τα πρώτα του βήματα στον χώρο της υποκριτικής και εξήγησε πως οι γονείς του αντέδρασαν όπως θα αντιδρούσε κάθε γονιός εάν το παιδί του ανακοίνωσε πως ήθελε να γίνει ηθοποιός: «Κανείς δεν θέλει το παιδί του να γίνει ηθοποιός. Εγώ δηλαδή δεν θα ήθελα. Αλλά αν εκείνος θέλει...», είπε χαρακτηριστικά.
Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως ο γιος που έχει αποκτήσει με την Έλενα Τοπαλίδου σπουδάζει Βιολογία και δήλωσε περήφανος για εκείνον: «Σπουδάζει Βιολογία. Είναι πολύ ενθουσιασμένος, του αρέσει πολύ. Εγώ είμαι χαρούμενος που ειναι χαρούμενος και που τα κατάφερε. Χάρηκα πολύ που πέρασε στο πανεπιστήμιο γιατί τον εκτιμώ πολύ, μου άρεσε ο τρόπος που το έκανε, γιατί είναι πολύ κουλ και έχει πολύ ωραίο μυαλό, δεν αγχώνεται για λάθος πράγματα».
Κλείνοντας, ανέφερε πως θέλει να είναι και φίλος με το παιδί του: «Θες να είναι φίλος σου, στον βαθμό που μπορείς ως πατέρας» και πρόσθεσε μεταξύ άλλων: «Η γνώμη του είναι πολύ σημαντική για εμένα».
Ο ηθοποιός εξήγησε πως είναι αυτονόητο για εκείνον το γεγονός πως τα μίντια θα ασχολούνται μαζί του, πέρα από το επαγγελματικό κομμάτι, λόγω της έκθεσής του και δεν τον ενοχλεί: «Το δέχομαι πια απόλυτα, όπως όλοι μας που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Το δέχομαι ως αυτονόητο επόμενο. Δηλαδή είναι αυτονόητο ότι θα ασχοληθούν μαζί σου όπως και να' χει. Επειδή είμαι και πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά -30 χρόνια- έχω μεγάλη εμπειρία πια με τη δημόσια εικόνα μου», είπε αρχικά στην εκπομπή «For Υοu» το Σάββατο 21 Νοεμβρίου.
Όπως επισήμανε, πέρα από τον γάμο και το διαζύγιό του δεν αισθάνεται πως έχει απασχολήσει ιδιαίτερα. Έπειτα πρόσθεσε: «Δεν με πειράζει καθόλου. Δεν με ένοιαζε ποτέ πολύ και δεν έχω ασχοληθεί με αυτά. Δεν με ενδιαφέρει γιατί δεν έχω χρησιμοποιήσει τα Μέσα για να φανώ. Δηλαδή μιλάω για τη δουλειά μου, δεν έχω κάνει σκάνδαλα. Δεν χρησιμοποιώ τα πράγματα, ούτε τους ανθρώπους, ούτε τον εαυτό μου αλλιώς από αυτό που είμαι».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Νίκος Κουρής μίλησε για τα πρώτα του βήματα στον χώρο της υποκριτικής και εξήγησε πως οι γονείς του αντέδρασαν όπως θα αντιδρούσε κάθε γονιός εάν το παιδί του ανακοίνωσε πως ήθελε να γίνει ηθοποιός: «Κανείς δεν θέλει το παιδί του να γίνει ηθοποιός. Εγώ δηλαδή δεν θα ήθελα. Αλλά αν εκείνος θέλει...», είπε χαρακτηριστικά.
Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως ο γιος που έχει αποκτήσει με την Έλενα Τοπαλίδου σπουδάζει Βιολογία και δήλωσε περήφανος για εκείνον: «Σπουδάζει Βιολογία. Είναι πολύ ενθουσιασμένος, του αρέσει πολύ. Εγώ είμαι χαρούμενος που ειναι χαρούμενος και που τα κατάφερε. Χάρηκα πολύ που πέρασε στο πανεπιστήμιο γιατί τον εκτιμώ πολύ, μου άρεσε ο τρόπος που το έκανε, γιατί είναι πολύ κουλ και έχει πολύ ωραίο μυαλό, δεν αγχώνεται για λάθος πράγματα».
Κλείνοντας, ανέφερε πως θέλει να είναι και φίλος με το παιδί του: «Θες να είναι φίλος σου, στον βαθμό που μπορείς ως πατέρας» και πρόσθεσε μεταξύ άλλων: «Η γνώμη του είναι πολύ σημαντική για εμένα».
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