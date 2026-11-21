Μίλτος Πασχαλίδης για το «Ανήκω σε μένα» που ερμήνευσε στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη: Αυτό το παιδί έφυγε άδικα, είναι πολύ στενάχωρο
Μίλτος Πασχαλίδης για το «Ανήκω σε μένα» που ερμήνευσε στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη: Αυτό το παιδί έφυγε άδικα, είναι πολύ στενάχωρο
Εκείνες οι μέρες ήταν συγκινησιακά πάρα πολύ φορτισμένες, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Για το τραγούδι που είπε προς τιμήν του Γιώργου Μαζωνάκη λίγες μέρες μετά την απώλεια του τραγουδιστή μίλησε ο Μίλτος Πασχαλίδης, σημειώνοντας πως έφυγε άδικα.
Ο καλλιτέχνης, σε συνέντευξη που έδωσε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στην εκπομπή «For You», αναφέρθηκε ακόμη στη διαμάχη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, στο ενδεχόμενο ενασχόλησής του με την πολιτική, καθώς και στην οικογένειά του.
Όπως εξήγησε αρχικά για την ερμηνεία του «Ανήκω σε μένα» κατά τη διάρκεια συναυλίας του τον Σεπτέμβριο, ήταν ένας τρόπος να αποχαιρετίσει τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Εκείνες οι μέρες ήταν συγκινησιακά πάρα πολύ φορτισμένες… Αυτό το παιδί έφυγε άδικα. Από όπου και να το δει κανείς, είναι πολύ στενάχωρο, νέος άνθρωπος… Είμαστε και λίγο ευσυγκίνητοι κατά καιρούς, μεγαλώνουμε... και του είπα ένα τραγούδι για καλό ταξίδι».
Δείτε το βίντεο
Δείτε το βίντεο από τη συναυλία
Μιλώντας για τους νέους τραγουδιστές, ο Μίλτος Πασχαλίδης σχολίασε το ταλέντο της Μαριάνας Κατσιμίχα, επισημαίνοντας πως έχει πάρει το DNA του πατέρα της: «Η Μαριάνα Κατσιμίχα την εκτιμώ πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ η φωνή της και η στάση της απέναντι στο τραγούδι τα τελευταία δύο χρόνια που εμφανίζεται. Έχει μία πολύ κοντινή δωρικότητα στη φωνή με τον πατέρα της. Θα μου πεις "δεν ήξερες και την άκουγες, θα έλεγε ότι είναι η κόρη του Κατσιμίχα;". Θα έλεγα όχι, αλλά τώρα που το ξέρω, καταλαβαίνω ότι σίγουρα ο τρόπος που τραγουδάει έχει και DNA μέσα».
Με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών, ο ερμηνευτής τόνισε πως η περίπτωση της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα αποτελεί εξαίρεση και οι κανόνες δεν θα πρέπει να αλλάξουν: «Ο νόμος λέει ότι τα δικαιώματα των τραγουδιών ανήκουν στον δημιουργό. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ερμηνευτής είναι παρακατιανός. Έχει μια σημασία, ο ερμηνευτής είναι ο φορέας που πάει το τραγούδι παραπέρα. Έχουν γίνει αγώνες για να κατακτηθούν πνευματικά δικαιώματα και δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε τώρα. Παίρνουμε αφορμή για όλη αυτή τη συζήτηση μια άκομψη αντιπαράθεση δυο ανθρώπων που είναι 45 χρόνια συγγενείς και έχουν μια σοβαρή διένεξη και διαφωνία. Αναφέρομαι στην Άννα Βίσση και στον Νίκο Καρβέλα. Από αυτό δε μπορούμε να βγάλουμε έναν κανόνα. Αυτό είναι μια εξαίρεση, η οποία πιθανότατα επιβεβαιώνει και τον κανόνα».
Ο Μίλτος Πασχαλίδης αποκάλυψε, στη συνέχεια, τον λόγο που δεν κάνει συχνά τηλεοπτικές εμφανίσεις: «Βαριέμαι φρικτά τις τηλεοπτικές εμφανίσεις. Δεν υπάρχει κάποιο ηθικό ή αισθητικό θέμα για το οποίο δεν πάω στην τηλεόραση, απλά βαριέμαι», είπε και πρόσθεσε πως δεν θα ήθελε να συμμετέχει ούτε ως κριτής σε μουσικό διαγωνισμό καθώς τον στενοχωρεί η εικόνα των παιδιών που απορρίπτονται: «Μου έχουν κάνει πολύ ευγενικές προτάσεις να πάω ως κριτής σε κάποιο μουσικό talent show και με τον ίδιο ευγενικό τρόπο είπα "όχι". Βλέπω κάτι στιγμιότυπα που στεναχωριούνται και κλαίνε, και δεν μπορώ, θέλω να τα πάρω αγκαλιά όλα. Να στενοχωριούνται τώρα τα παιδιά επειδή είπαν ένα τραγούδι λιγότερο ωραία απ' ότι θα ήθελε το κοινό; Μου φαίνεται αδιανόητα λίγο».
Όταν, τέλος, ο τραγουδιστής ρωτήθηκε εάν θα σκεφτόταν να βάλει υποψηφιότητα στις εκλογές, δήλωσε: «Δεν θέλω να πω "ποτέ μην λες ποτέ", αλλά γι' αυτές τις εκλογές και τις επόμενες είμαι σίγουρος. Τώρα είμαι επαγγελματίας μπαμπάς και ερασιτέχνης μουσικός».
Όπως ανέφερε, ο πατέρας δεν είναι καθόλου αυστηρός: «Ως μπαμπάς, είμαι όσο χαζός μπορεί να είναι ένας μπαμπάς. Έχω μεγάλο πρόβλημα. Το "όχι" είναι πολύ δύσκολη λέξη. Έχω μεγάλη δυσκολία στο να τους πω "όχι"», σημείωσε και πρόσθεσε πως οι κόρες του έχουν ταλέντο στο τραγούδι, με τη μεγαλύτερη κόρη του να πηγαίνει συχνά στις συναυλίες του, γεγονός που «τον αγχώνει πολύ».
Ο καλλιτέχνης, σε συνέντευξη που έδωσε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στην εκπομπή «For You», αναφέρθηκε ακόμη στη διαμάχη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, στο ενδεχόμενο ενασχόλησής του με την πολιτική, καθώς και στην οικογένειά του.
Όπως εξήγησε αρχικά για την ερμηνεία του «Ανήκω σε μένα» κατά τη διάρκεια συναυλίας του τον Σεπτέμβριο, ήταν ένας τρόπος να αποχαιρετίσει τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Εκείνες οι μέρες ήταν συγκινησιακά πάρα πολύ φορτισμένες… Αυτό το παιδί έφυγε άδικα. Από όπου και να το δει κανείς, είναι πολύ στενάχωρο, νέος άνθρωπος… Είμαστε και λίγο ευσυγκίνητοι κατά καιρούς, μεγαλώνουμε... και του είπα ένα τραγούδι για καλό ταξίδι».
Δείτε το βίντεο
Δείτε το βίντεο από τη συναυλία
Μιλώντας για τους νέους τραγουδιστές, ο Μίλτος Πασχαλίδης σχολίασε το ταλέντο της Μαριάνας Κατσιμίχα, επισημαίνοντας πως έχει πάρει το DNA του πατέρα της: «Η Μαριάνα Κατσιμίχα την εκτιμώ πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ η φωνή της και η στάση της απέναντι στο τραγούδι τα τελευταία δύο χρόνια που εμφανίζεται. Έχει μία πολύ κοντινή δωρικότητα στη φωνή με τον πατέρα της. Θα μου πεις "δεν ήξερες και την άκουγες, θα έλεγε ότι είναι η κόρη του Κατσιμίχα;". Θα έλεγα όχι, αλλά τώρα που το ξέρω, καταλαβαίνω ότι σίγουρα ο τρόπος που τραγουδάει έχει και DNA μέσα».
Με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών, ο ερμηνευτής τόνισε πως η περίπτωση της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα αποτελεί εξαίρεση και οι κανόνες δεν θα πρέπει να αλλάξουν: «Ο νόμος λέει ότι τα δικαιώματα των τραγουδιών ανήκουν στον δημιουργό. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ερμηνευτής είναι παρακατιανός. Έχει μια σημασία, ο ερμηνευτής είναι ο φορέας που πάει το τραγούδι παραπέρα. Έχουν γίνει αγώνες για να κατακτηθούν πνευματικά δικαιώματα και δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε τώρα. Παίρνουμε αφορμή για όλη αυτή τη συζήτηση μια άκομψη αντιπαράθεση δυο ανθρώπων που είναι 45 χρόνια συγγενείς και έχουν μια σοβαρή διένεξη και διαφωνία. Αναφέρομαι στην Άννα Βίσση και στον Νίκο Καρβέλα. Από αυτό δε μπορούμε να βγάλουμε έναν κανόνα. Αυτό είναι μια εξαίρεση, η οποία πιθανότατα επιβεβαιώνει και τον κανόνα».
Ο Μίλτος Πασχαλίδης αποκάλυψε, στη συνέχεια, τον λόγο που δεν κάνει συχνά τηλεοπτικές εμφανίσεις: «Βαριέμαι φρικτά τις τηλεοπτικές εμφανίσεις. Δεν υπάρχει κάποιο ηθικό ή αισθητικό θέμα για το οποίο δεν πάω στην τηλεόραση, απλά βαριέμαι», είπε και πρόσθεσε πως δεν θα ήθελε να συμμετέχει ούτε ως κριτής σε μουσικό διαγωνισμό καθώς τον στενοχωρεί η εικόνα των παιδιών που απορρίπτονται: «Μου έχουν κάνει πολύ ευγενικές προτάσεις να πάω ως κριτής σε κάποιο μουσικό talent show και με τον ίδιο ευγενικό τρόπο είπα "όχι". Βλέπω κάτι στιγμιότυπα που στεναχωριούνται και κλαίνε, και δεν μπορώ, θέλω να τα πάρω αγκαλιά όλα. Να στενοχωριούνται τώρα τα παιδιά επειδή είπαν ένα τραγούδι λιγότερο ωραία απ' ότι θα ήθελε το κοινό; Μου φαίνεται αδιανόητα λίγο».
Όταν, τέλος, ο τραγουδιστής ρωτήθηκε εάν θα σκεφτόταν να βάλει υποψηφιότητα στις εκλογές, δήλωσε: «Δεν θέλω να πω "ποτέ μην λες ποτέ", αλλά γι' αυτές τις εκλογές και τις επόμενες είμαι σίγουρος. Τώρα είμαι επαγγελματίας μπαμπάς και ερασιτέχνης μουσικός».
Όπως ανέφερε, ο πατέρας δεν είναι καθόλου αυστηρός: «Ως μπαμπάς, είμαι όσο χαζός μπορεί να είναι ένας μπαμπάς. Έχω μεγάλο πρόβλημα. Το "όχι" είναι πολύ δύσκολη λέξη. Έχω μεγάλη δυσκολία στο να τους πω "όχι"», σημείωσε και πρόσθεσε πως οι κόρες του έχουν ταλέντο στο τραγούδι, με τη μεγαλύτερη κόρη του να πηγαίνει συχνά στις συναυλίες του, γεγονός που «τον αγχώνει πολύ».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα