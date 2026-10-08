Ο Νίκος Καρβέλας θα αποφασίζει πλέον ποιος θα ερμηνεύει τα τραγούδια του, στα άκρα η σύγκρουση με την Άννα Βίσση

«Τέλος εποχής» για τη σχέση Καρβέλα - Βίσση

Ο Νίκος Καρβέλας μετά την ανοιχτή και δημόσια κόντρα του με την Άννα Βίσση, θα αποφασίζει πλέον ποιος θα ερμηνεύει τα τραγούδια του, αφού πριν από μερικές ημέρες προχώρησε σε ανάκληση της εντολής που είχε δώσει στην Αυτοδιαχείριση για την διαχείριση του καλλιτεχνικού έργου του.Άλλωστε, χαρακτηριστική ήταν η χθεσινή πρωινή δήλωσή η οποία κατέληγε με τη φράση «...χρηματικούς πόρους μπορεί να έχετε άφθονους. Τους μουσικούς πόρους πάλι, πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να ξεκινήσετε να τους αναζητάτε από το μηδέν» και προϊδέαζε για τη συνέχεια που ήρθε λίγες ώρες αργότερα.«Λαμβανομένων υπόψιν των πρόσφατων γεγονότων και συμπεριφορών που περιγράφονται αναλυτικά στα ήδη εκδοθέντα Δελτία Τύπου του ίδιου του κ. Νίκου Καρβέλα, ενημερώνουμε με το παρόν ότι ο κ. Νίκος Καρβέλας, όπως έχει δικαίωμα, έχει ανακαλέσει από τον ΟΣΔ Αυτοδιαχείριση, κατ’ εφαρμογήν της διάταξης του άρθρου 12 παρ.2 του Ν. 4481/2017, την εξουσία -μεταξύ άλλων- δημόσιας εκτέλεσης του συνόλου των μουσικών του έργων δια ζωντανών ερμηνειών/εκτελέσεων (π.χ. συναυλία, ζωντανές εμφανίσεις σε κέντρα διασκέδασης κλπ), ήδη από την 30η-9-2026.Συνακόλουθα, τα ως άνω ανακληθέντα δικαιώματα, εφεξής, δεν νομιμοποιείται ο ΟΣΔ Αυτοδιαχείριση να τα αδειοδοτεί σε τρίτους χρήστες, αλλά πλέον διατηρούνται και ασκούνται αποκλειστικά από τον ίδιο τον δημιουργό/δικαιούχο ατομικά.Πρέπει να σημειωθεί ότι ο κ. Νίκος Καρβέλας παραμένει μέλος του ΟΣΔ για τη διαχείριση από τον τελευταίο άλλων περιουσιακών εξουσιών του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί των τραγουδιών του, όπως είναι η ραδιοφωνική, τηλεοπτική μετάδοση, δημόσια εκτέλεση μηχανικά αναπαραχθέντων έργων (δημόσια εκτέλεση χωρίς ζωντανή ερμηνεία σε καταστήματα υγειονομικού ή μη ενδιαφέροντος).Συνακόλουθα, εφεξής ο κ. Νίκος Καρβέλας θα διαχειρίζεται και θα ασκεί τα απόλυτα δικαιώματά του επί των συνόλου των τραγουδιών του (συμπεριλαμβανομένων των τραγουδιών που έχει ερμηνεύσει η κα Άννα Βίσση) σε σχέση με την δημόσια εκτέλεσή τους με ζωντανή ερμηνεία (συναυλία, εμφανίσεις οιουδήποτε είδους και μορφής), αποκλειστικά ο ίδιος, σε ατομική βάση. Το εάν, πότε, υπό ποιες προϋποθέσεις και σε ποιόν θα χορηγεί τέτοιες άδειες, και, κυρίως, υπό ποιες συνθήκες θα παρουσιάζονται τα έργα του, θα αποφασίζεται αποκλειστικά από τον ίδιο».Διαβάζοντας κανείς την δεύτερη κατά σειρά δήλωση του Νίκου Καρβέλα με την οποία έδωσε την δική του εκδοχή για τα όσα τον κατηγόρησε η Άννα Βίσση, αντιλαμβάνεται ένα πράγμα. Οι λέξεις και οι φράσεις που χρησιμοποίησε έγραψαν το «τέλος εποχής» σε μια από τις πλέον μακροβιότερες καλλιτεχνικές συνυπάρξεις στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.Μια συνύπαρξη που ξεκίνησε ουσιαστικά πριν από σαράντα πέντε χρόνια και διαλύθηκε μέσα σε τρεις μόλις ημέρες, όταν δημοσιοποιήθηκε η μεταξύ τους διαμάχη. Μια διαμάχη η οποία παρότι αρχικά εμφανίστηκε ως μια διαφωνία του Νίκου και της Άννας πάνω σε ένα οικονομικό θέμα, εξελίχθηκε μέσα σε 24 ώρες σε ένα σκληρό bras de fer.Η πρώτη δήλωση του συνθέτη το απόγευμα της περασμένης Τρίτης άνοιξε τον ασκό του Αιόλου αφού Νίκος Καρβέλας έδωσε την δική του άποψη σε πολλά θέματα δηλώνοντας καταρχάς ότι ήταν αντίθετος με την συναυλία στο ΟΑΚΑ. Υποστήριξε ότι δεν πληρώθηκε τη συμφωνημένη αμοιβή του, έκανε λόγο για μεγάλη καλλιτεχνική διαφωνία σε ότι είχε να κάνει με την πορεία που έχει επιλέξει η μούσα του και επισήμανε ότι ενημερώθηκε από άνθρωπο της παραγωγής ότι δεν τον ήθελαν δίπλα τους.Το επόμενο πρωί η Άννα Βίσση με μια εξίσου αιχμηρή απάντηση τον κατηγόρησε για εκβιαστική συμπεριφορά, τόνισε ότι ο Καρβέλας λίγες ημέρες πριν από τη συναυλία απαίτησε 1.500.000 και τον χαρακτήρισε ψεύτη, ενώ υποστήριξε ότι τον βοήθησε οικονομικά ο εφοπλιστής Γιάννης Κούστας με δάνειο 500.000 ευρώ.Σήμερα το πρωί με τη δεύτερη μακροσκελή δήλωση ο Νίκος Καρβέλας απάντησε σε όλα όσα του καταλόγισε η πρώην «μούσα» του, αρνήθηκε τις παραπάνω κατηγορίες και ξεκαθάρισε ότι η Άννα «έθεσε συνειδητά (και ίσως προγραμματισμένα) τον εαυτό της εκτός πλαισίου οποιασδήποτε μελλοντικής μας συνεργασίας».