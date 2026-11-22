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Γουατεμάλα: Συνελήφθη Μεξικανός βαρόνος ναρκωτικών που καταζητείται στις ΗΠΑ
Γουατεμάλα: Συνελήφθη Μεξικανός βαρόνος ναρκωτικών που καταζητείται στις ΗΠΑ
Ο 40χρονος εντοπίστηκε στην πρωτεύουσα – Τέσσερις συλλήψεις μέσα σε μία εβδομάδα, εν μέσω επιχειρήσεων κατά των καρτέλ
Φερόμενος ως διακινητής ναρκωτικών, υπήκοος Μεξικού, που καταζητούν οι αρχές των ΗΠΑ, συνελήφθη στη Γουατεμάλα, ανακοίνωσε η αστυνομία, εν μέσω επιχειρήσεων για να περιοριστεί κύμα βίας την ευθύνη για το οποίο η κυβέρνηση επιρρίπτει στο οργανωμένο έγκλημα.
Την Τρίτη, οι δυνάμεις ασφαλείας ανακοίνωσαν τη σύλληψη άλλων τριών ανθρώπων καταζητούμενων από την αμερικανική δικαιοσύνη, που τους προσάπτει διακίνηση ναρκωτικών. Ανάμεσά τους είναι έτερος Μεξικανός, που φέρεται να διακινούσε προς την αγορά των ΗΠΑ φαιντανύλη, πολύ ισχυρό συνθετικό οπιοειδές το οποίο ενοχοποιείται για εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους από υπερβολική δόση τα τελευταία χρόνια στην αμερικανική επικράτεια.
Οι συλλήψεις ανακοινώθηκαν με φόντο την κλιμάκωση της βίας που αποδίδεται στο οργανωμένο έγκλημα και των επιχειρήσεων των δυνάμεων ασφαλείας.
Εκπρόσωπος της αστυνομίας διευκρίνισε σε δημοσιογράφους ότι ο Μεξικανός, που κατονόμασε ως Ερνάν Παλομέρα, 40 ετών, τέθηκε υπό κράτηση προχθές Παρασκευή σε εμπορικό τομέα στην πόλη της Γουατεμάλας, προσθέτοντας ότι οι αρχές των ΗΠΑ έχουν «εκδώσει ένταλμα σύλληψής (του)» με σκοπό «την έκδοση».
Η εισαγγελία σημείωσε ότι ο φερόμενος ως διακινητής ναρκωτικών καταζητείται από δικαστήριο στην πολιτεία Ιλινόι (ανατολικές ΗΠΑ) που τον θεωρεί ηγέτη «οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών» με έδρα «τη Γουαδαλαχάρα, στο Μεξικό».
Ο ύποπτος προσήχθη ενώπιον της δικαιοσύνης στην πρωτεύουσα.
Η κυβέρνηση της Γουατεμάλας εντείνει τις επιχειρήσεις εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών. Τη 14η Νοεμβρίου, κήρυξε κατάσταση «πολιορκίας» στους νομούς Σακάπα και Ισαβάλ (νότια), έπειτα από κύμα βίας αποδοθέν σε καρτέλ των ναρκωτικών, κι ανέπτυξε τον στρατό.
Την Τρίτη, οι δυνάμεις ασφαλείας ανακοίνωσαν τη σύλληψη άλλων τριών ανθρώπων καταζητούμενων από την αμερικανική δικαιοσύνη, που τους προσάπτει διακίνηση ναρκωτικών. Ανάμεσά τους είναι έτερος Μεξικανός, που φέρεται να διακινούσε προς την αγορά των ΗΠΑ φαιντανύλη, πολύ ισχυρό συνθετικό οπιοειδές το οποίο ενοχοποιείται για εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους από υπερβολική δόση τα τελευταία χρόνια στην αμερικανική επικράτεια.
Οι συλλήψεις ανακοινώθηκαν με φόντο την κλιμάκωση της βίας που αποδίδεται στο οργανωμένο έγκλημα και των επιχειρήσεων των δυνάμεων ασφαλείας.
Εκπρόσωπος της αστυνομίας διευκρίνισε σε δημοσιογράφους ότι ο Μεξικανός, που κατονόμασε ως Ερνάν Παλομέρα, 40 ετών, τέθηκε υπό κράτηση προχθές Παρασκευή σε εμπορικό τομέα στην πόλη της Γουατεμάλας, προσθέτοντας ότι οι αρχές των ΗΠΑ έχουν «εκδώσει ένταλμα σύλληψής (του)» με σκοπό «την έκδοση».
Η εισαγγελία σημείωσε ότι ο φερόμενος ως διακινητής ναρκωτικών καταζητείται από δικαστήριο στην πολιτεία Ιλινόι (ανατολικές ΗΠΑ) που τον θεωρεί ηγέτη «οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών» με έδρα «τη Γουαδαλαχάρα, στο Μεξικό».
Ο ύποπτος προσήχθη ενώπιον της δικαιοσύνης στην πρωτεύουσα.
Η κυβέρνηση της Γουατεμάλας εντείνει τις επιχειρήσεις εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών. Τη 14η Νοεμβρίου, κήρυξε κατάσταση «πολιορκίας» στους νομούς Σακάπα και Ισαβάλ (νότια), έπειτα από κύμα βίας αποδοθέν σε καρτέλ των ναρκωτικών, κι ανέπτυξε τον στρατό.
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