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Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο γλυκισμάτων στην Ινδονησία, αγνοούνται 43 εργαζόμενοι, δείτε βίντεο
Από τους 59 εργαζόμενους έχουν εντοπιστεί ασφαλείς μόλις 16 – Καταστράφηκε κτίριο του εργοστασίου, συνεχίζονται οι έρευνες
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (21/11) στις εγκαταστάσεις της εταιρείας PT Fonusa Agung Mulia, στη βιομηχανική περιοχή Πανκατάμα, στο Τσικάντε της επαρχίας Μπάντεν. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπισή της, ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.
Kebakaran hebat melanda pabrik PT Fonusa Agung Mulia di Kawasan Industri Pancatama, Cikande, Serang, Banten, Sabtu (21/11/2026) sekitar pukul 16.30 WIB, disertai asap hitam pekat yang membumbung tinggi.— Garuda TV (@garudatvnews) November 21, 2026
Tiga unit mobil damkar telah dikerahkan ke lokasi. Menurut kesaksian… pic.twitter.com/uBjeO2LPjS
Αγωνία για τους 43 εργαζόμενους – Τι ανακοίνωσαν οι αρχέςΣύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ANTARA, η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της περιοχής Σεράνγκ ανακοίνωσε το πρωί της Κυριακής (22/11) ότι από τους 59 εργαζομένους των δύο βαρδιών που βρίσκονταν στο κτίριο, 16 έχουν εντοπιστεί ασφαλείς.
Από αυτούς, τρεις χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο ή κλινική για ιατρική περίθαλψη, ενώ οι υπόλοιποι 13 επέστρεψαν στα σπίτια τους.
Για τους άλλους 43 εργαζομένους δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί η τύχη τους, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να συνεργάζονται με τη διοίκηση του εργοστασίου για να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους.
«Οι κοινές ομάδες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν το περιστατικό και να επαληθεύουν τα στοιχεία των θυμάτων», δήλωσε ο Τζόνι Ε. Γουάνγκα, αξιωματούχος της περιφερειακής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.
Kebakaran melanda pabrik permen PT Fonusa Agung Mulia di kawasan Pancatama, Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Sabtu (21/11).— Radio Elshinta (@RadioElshinta) November 22, 2026
BPBD Kabupaten Serang mencatat total karyawan dari gedung yang terbakar sebanyak dua regu atau 59 orang. 16 karyawan dinyatakan selamat, dengan rincian 3… pic.twitter.com/y2ZQE8aEIH
Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, Ρίζκι Ντβιαντό, είχε κάνει λόγο για 39 αγνοουμένους, ενώ η αστυνομία είχε αναφέρει 42 εργαζομένους με τους οποίους δεν μπορούσε να επικοινωνήσει.
Ο νεότερος απολογισμός των 43 ατόμων προκύπτει από την καταγραφή των εργαζομένων του κτιρίου, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι έχει επιβεβαιωθεί πως όλοι βρίσκονται παγιδευμένοι στις εγκαταστάσεις.
Kebakaran hebat melanda pabrik PT Fonusa Agung Mulia di Kawasan Industri Pancatama, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Sabtu, 21 November 2026. pic.twitter.com/HtfuMhaaHf— ap channel (@apchannel216978) November 21, 2026
Καταστράφηκε κτίριο του εργοστασίου – Προβλήματα με την παροχή νερούΣύμφωνα με το detikNews, η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.
Το πρωί της Κυριακής, πυκνός καπνός εξακολουθούσε να αναδύεται από το σημείο, ενώ ένα από τα κτίρια είχε καταστραφεί από τις φλόγες.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν περάσει στη φάση της ψύξης των εγκαταστάσεων, καθώς εξακολουθούσαν να υπάρχουν εστίες φωτιάς.
Ο Φακίχ, αξιωματούχος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών του Σεράνγκ, εξήγησε ότι το μεγάλο μέγεθος των εγκαταστάσεων και η παρουσία εύφλεκτων υλικών δυσχέραναν την προσπάθεια των πυροσβεστών.
Παράλληλα, τα συνεργεία αντιμετώπισαν προβλήματα στην τροφοδοσία με νερό και στον ανεφοδιασμό των επιχειρησιακών οχημάτων με καύσιμα, γεγονός που επηρέασε την επιχείρηση κατάσβεσης.
Δύσκολη η πρόσβαση των διασωστών στο εσωτερικόΗ Εθνική Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης της Ινδονησίας (Basarnas) κινητοποίησε ειδικά συνεργεία για τον εντοπισμό πιθανών εγκλωβισμένων.
Ωστόσο, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η πρόσβαση στο εσωτερικό του εργοστασίου δεν ήταν άμεσα δυνατή, καθώς έπρεπε προηγουμένως να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατάσβεσης και να ελεγχθεί η στατικότητα του κτιρίου.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την επαρχία Μπάντεν και τις γύρω περιοχές, αστυνομικοί, διασώστες, υγειονομικό προσωπικό και εθελοντές.
Νοσοκομεία και κέντρα υγείας της περιοχής έχουν επίσης τεθεί σε ετοιμότητα για την υποδοχή ενδεχόμενων θυμάτων.
Η αστυνομία έχει ανακοινώσει ότι τέσσερα άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκαν για περίθαλψη. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι τέσσερις περιλαμβάνονται στον νεότερο κατάλογο των 16 εργαζομένων που έχουν εντοπιστεί ασφαλείς.
Διακοπές ρεύματος πριν από την πυρκαγιά – Άγνωστα τα αίτιαΗ φωτιά εκδηλώθηκε το Σάββατο περίπου στις 16:30-17:00 τοπική ώρα (11:30-12:00 ώρα Ελλάδας).
Κάτοικος της περιοχής, ο οποίος μίλησε στο πρακτορείο ANTARA, ανέφερε ότι πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς είχαν σημειωθεί επανειλημμένες διακοπές ηλεκτροδότησης.
«Πριν από τη φωτιά είχε κοπεί το ρεύμα αρκετές φορές», δήλωσε ο κάτοικος, περιγράφοντας παράλληλα πυκνούς καπνούς που υψώνονταν από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Η μαρτυρία αυτή δεν έχει συνδεθεί επισήμως με τα αίτια της πυρκαγιάς, τα οποία παραμένουν υπό διερεύνηση.
Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επιβεβαιωμένο αριθμό νεκρών, ενώ η προτεραιότητα των συνεργείων παραμένει ο εντοπισμός των εργαζομένων με τους οποίους δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία.
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