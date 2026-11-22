Από τους 59 εργαζόμενους έχουν εντοπιστεί ασφαλείς μόλις 16 – Καταστράφηκε κτίριο του εργοστασίου, συνεχίζονται οι έρευνες





Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (21/11) στις εγκαταστάσεις της εταιρείας PT Fonusa Agung Mulia, στη βιομηχανική περιοχή Πανκατάμα, στο Τσικάντε της επαρχίας Μπάντεν. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπισή της, ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.







Αγωνία για τους 43 εργαζόμενους – Τι ανακοίνωσαν οι αρχές Σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ANTARA, η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της περιοχής Σεράνγκ ανακοίνωσε το πρωί της Κυριακής (22/11) ότι από τους 59 εργαζομένους των δύο βαρδιών που βρίσκονταν στο κτίριο, 16 έχουν εντοπιστεί ασφαλείς.







Για τους άλλους 43 εργαζομένους δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί η τύχη τους, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να συνεργάζονται με τη διοίκηση του εργοστασίου για να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους.



«Οι κοινές ομάδες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν το περιστατικό και να επαληθεύουν τα στοιχεία των θυμάτων», δήλωσε ο Τζόνι Ε. Γουάνγκα, αξιωματούχος της περιφερειακής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.



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Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, Ρίζκι Ντβιαντό, είχε κάνει λόγο για 39 αγνοουμένους, ενώ η αστυνομία είχε αναφέρει 42 εργαζομένους με τους οποίους δεν μπορούσε να επικοινωνήσει.



Ο νεότερος απολογισμός των 43 ατόμων προκύπτει από την καταγραφή των εργαζομένων του κτιρίου, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι έχει επιβεβαιωθεί πως όλοι βρίσκονται παγιδευμένοι στις εγκαταστάσεις.



Συναγερμός έχει σημάνει στην Ινδονησία , όπου 43 εργαζόμενοι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο παραγωγής γλυκισμάτων, δυτικά της πρωτεύουσας Τζακάρτας. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών, από τους 59 εργαζομένους που είχαν καταγραφεί στο κτίριο το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες, μόλις 16 έχουν επιβεβαιωθεί ως ασφαλείς, ενώ τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (21/11) στις εγκαταστάσεις της εταιρείας PT Fonusa Agung Mulia, στη βιομηχανική περιοχή Πανκατάμα, στο Τσικάντε της επαρχίας Μπάντεν. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπισή της, ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.Σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ANTARA, η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της περιοχής Σεράνγκ ανακοίνωσε το πρωί της Κυριακής (22/11) ότι από τους 59 εργαζομένους των δύο βαρδιών που βρίσκονταν στο κτίριο, 16 έχουν εντοπιστεί ασφαλείς.Από αυτούς, τρεις χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο ή κλινική για ιατρική περίθαλψη, ενώ οι υπόλοιποι 13 επέστρεψαν στα σπίτια τους.Για τους άλλους 43 εργαζομένους δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί η τύχη τους, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να συνεργάζονται με τη διοίκηση του εργοστασίου για να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους.«Οι κοινές ομάδες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν το περιστατικό και να επαληθεύουν τα στοιχεία των θυμάτων», δήλωσε ο Τζόνι Ε. Γουάνγκα, αξιωματούχος της περιφερειακής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, Ρίζκι Ντβιαντό, είχε κάνει λόγο για 39 αγνοουμένους, ενώ η αστυνομία είχε αναφέρει 42 εργαζομένους με τους οποίους δεν μπορούσε να επικοινωνήσει.Ο νεότερος απολογισμός των 43 ατόμων προκύπτει από την καταγραφή των εργαζομένων του κτιρίου, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι έχει επιβεβαιωθεί πως όλοι βρίσκονται παγιδευμένοι στις εγκαταστάσεις.

Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Σεράνγκ, Νόβι Σουπριγιάντο, οι αρχές εξετάζουν εάν οι εργαζόμενοι παραμένουν στο κτίριο ή απλώς δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους επειδή τα κινητά τους τηλέφωνα είναι απενεργοποιημένα.







Καταστράφηκε κτίριο του εργοστασίου – Προβλήματα με την παροχή νερού Σύμφωνα με το detikNews, η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.



Το πρωί της Κυριακής, πυκνός καπνός εξακολουθούσε να αναδύεται από το σημείο, ενώ ένα από τα κτίρια είχε καταστραφεί από τις φλόγες.



Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν περάσει στη φάση της ψύξης των εγκαταστάσεων, καθώς εξακολουθούσαν να υπάρχουν εστίες φωτιάς.



Ο Φακίχ, αξιωματούχος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών του Σεράνγκ, εξήγησε ότι το μεγάλο μέγεθος των εγκαταστάσεων και η παρουσία εύφλεκτων υλικών δυσχέραναν την προσπάθεια των πυροσβεστών.



Παράλληλα, τα συνεργεία αντιμετώπισαν προβλήματα στην τροφοδοσία με νερό και στον ανεφοδιασμό των επιχειρησιακών οχημάτων με καύσιμα, γεγονός που επηρέασε την επιχείρηση κατάσβεσης.



Δύσκολη η πρόσβαση των διασωστών στο εσωτερικό Η Εθνική Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης της Ινδονησίας (Basarnas) κινητοποίησε ειδικά συνεργεία για τον εντοπισμό πιθανών εγκλωβισμένων.



Ωστόσο, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η πρόσβαση στο εσωτερικό του εργοστασίου δεν ήταν άμεσα δυνατή, καθώς έπρεπε προηγουμένως να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατάσβεσης και να ελεγχθεί η στατικότητα του κτιρίου.



Στην επιχείρηση συμμετέχουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την επαρχία Μπάντεν και τις γύρω περιοχές, αστυνομικοί, διασώστες, υγειονομικό προσωπικό και εθελοντές.



Νοσοκομεία και κέντρα υγείας της περιοχής έχουν επίσης τεθεί σε ετοιμότητα για την υποδοχή ενδεχόμενων θυμάτων.



Η αστυνομία έχει ανακοινώσει ότι τέσσερα άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκαν για περίθαλψη. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι τέσσερις περιλαμβάνονται στον νεότερο κατάλογο των 16 εργαζομένων που έχουν εντοπιστεί ασφαλείς.



Διακοπές ρεύματος πριν από την πυρκαγιά – Άγνωστα τα αίτια Η φωτιά εκδηλώθηκε το Σάββατο περίπου στις 16:30-17:00 τοπική ώρα (11:30-12:00 ώρα Ελλάδας).



Κάτοικος της περιοχής, ο οποίος μίλησε στο πρακτορείο ANTARA, ανέφερε ότι πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς είχαν σημειωθεί επανειλημμένες διακοπές ηλεκτροδότησης.



«Πριν από τη φωτιά είχε κοπεί το ρεύμα αρκετές φορές», δήλωσε ο κάτοικος, περιγράφοντας παράλληλα πυκνούς καπνούς που υψώνονταν από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.



Η μαρτυρία αυτή δεν έχει συνδεθεί επισήμως με τα αίτια της πυρκαγιάς, τα οποία παραμένουν υπό διερεύνηση.



Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επιβεβαιωμένο αριθμό νεκρών, ενώ η προτεραιότητα των συνεργείων παραμένει ο εντοπισμός των εργαζομένων με τους οποίους δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία.