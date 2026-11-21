Συγκινεί η Κέιτ Μίντλετον: «Ο καρκίνος αλλάζει ένα πολύ βαθύτερο κομμάτι μέσα σου», η τρυφερή αγκαλιά με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τα παιδιά τους

Ο αδελφός της εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ για τη διάγνωση και τη μάχη της με την ασθένεια να ρωτά την πριγκίπισσα της Ουαλίας για την παράδοση κατά την οποία οι ασθενείς χτυπούν μια καμπάνα για να γιορτάσουν την ολοκλήρωση της θεραπείας τους - «Εγώ δεν τη χτύπησα», δήλωσε