Δύο πρώην υπάλληλοι κατέθεσαν αγωγές, καταγγέλλοντας ανεπιθύμητα αγγίγματα, φιλιά και πάρτι με άφθονο αλκοόλ





Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, οι δύο αγωγές κατατέθηκαν στις 17 Νοεμβρίου 2026 σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ανατολικής Περιφέρειας της Νέας Υόρκης και περιγράφουν ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο, κατά τους ισχυρισμούς των εναγουσών, η σεξουαλική παρενόχληση είχε γίνει μέρος της καθημερινότητας.



«Μας δάγκωναν και μας άφηναν μελανιές» Η 31χρονη ΜακΚένα ΛεΜπλάνκ, πρώην τεχνικός κτηνιατρικής στην κλινική Twins Veterinary Hospital, στο Μπέι Σορ του Λονγκ Άιλαντ, ισχυρίζεται στην αγωγή της ότι οι δίδυμοι αδελφοί άγγιζαν επανειλημμένα το στήθος της και τη χτυπούσαν στους γλουτούς κατά τη διάρκεια της εργασίας της.



Σύμφωνα με την ίδια, ανάλογη συμπεριφορά εκδηλωνόταν και απέναντι σε άλλες γυναίκες που εργάζονταν στην κλινική.



Ιδιαίτερα ασυνήθιστη είναι η καταγγελία ότι ο Γκίλμπερτ Σίντρον δάγκωνε εργαζόμενες τόσο στον χώρο εργασίας όσο και σε κοινωνικές εκδηλώσεις, ασκώντας μάλιστα αρκετή πίεση ώστε να αφήνει εμφανή σημάδια.







Παρόμοια περιστατικά περιγράφει και η 37χρονη Άντζελα Σγκαμπάτι, πρώην υπεύθυνη εξυπηρέτησης πελατών της κλινικής, η οποία κατέθεσε ξεχωριστή αγωγή την ίδια ημέρα.



Όπως αναφέρει, ορισμένες εργαζόμενες επέστρεφαν στη δουλειά τη Δευτέρα με εμφανείς μελανιές στα χέρια, στους ώμους και στα πόδια τους, οι οποίες φέρονται να είχαν προκληθεί από τη συμπεριφορά των εργοδοτών τους.



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Πάρτι με αλκοόλ και καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση Οι δύο πρώην εργαζόμενες υποστηρίζουν ότι οι αδελφοί Σίντρον διοργάνωναν συχνά πάρτι και βραδινές εξόδους, στις οποίες πίεζαν το προσωπικό να συμμετάσχει.



Στις εκδηλώσεις αυτές, σύμφωνα με τις αγωγές, προσέφεραν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ στις γυναίκες εργαζόμενες, ακόμη και σε ασκούμενες που δεν είχαν συμπληρώσει το νόμιμο όριο ηλικίας για κατανάλωση αλκοόλ στις ΗΠΑ.



Σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση , ανάρμοστη συμπεριφορά και κατάχρηση εξουσίας στον χώρο εργασίας αντιμετωπίζουν δύο δίδυμοι κτηνίατροι στη Νέα Υόρκη . Οι 49χρονοι αδελφοί Γκίλμπερτ και Κάρλος Σίντρον, ιδιοκτήτες κτηνιατρικής κλινικής στο Λονγκ Άιλαντ, βρίσκονται αντιμέτωποι με δύο αγωγές πρώην εργαζομένων τους, οι οποίες υποστηρίζουν ότι οι εργοδότες τους προχωρούσαν συστηματικά σε ανεπιθύμητα αγγίγματα, φιλιά, ακόμη και δαγκώματα που άφηναν μελανιές στο σώμα τους.Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, οι δύο αγωγές κατατέθηκαν στις 17 Νοεμβρίου 2026 σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ανατολικής Περιφέρειας της Νέας Υόρκης και περιγράφουν ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο, κατά τους ισχυρισμούς των εναγουσών, η σεξουαλική παρενόχληση είχε γίνει μέρος της καθημερινότητας.Η 31χρονη ΜακΚένα ΛεΜπλάνκ, πρώην τεχνικός κτηνιατρικής στην κλινική Twins Veterinary Hospital, στο Μπέι Σορ του Λονγκ Άιλαντ, ισχυρίζεται στην αγωγή της ότι οι δίδυμοι αδελφοί άγγιζαν επανειλημμένα το στήθος της και τη χτυπούσαν στους γλουτούς κατά τη διάρκεια της εργασίας της.Σύμφωνα με την ίδια, ανάλογη συμπεριφορά εκδηλωνόταν και απέναντι σε άλλες γυναίκες που εργάζονταν στην κλινική.Ιδιαίτερα ασυνήθιστη είναι η καταγγελία ότι ο Γκίλμπερτ Σίντρον δάγκωνε εργαζόμενες τόσο στον χώρο εργασίας όσο και σε κοινωνικές εκδηλώσεις, ασκώντας μάλιστα αρκετή πίεση ώστε να αφήνει εμφανή σημάδια.Η ΛεΜπλάνκ υποστηρίζει ότι από τα δαγκώματα είχαν προκληθεί σημάδια στα χέρια και στα πόδια της.Παρόμοια περιστατικά περιγράφει και η 37χρονη Άντζελα Σγκαμπάτι, πρώην υπεύθυνη εξυπηρέτησης πελατών της κλινικής, η οποία κατέθεσε ξεχωριστή αγωγή την ίδια ημέρα.Όπως αναφέρει, ορισμένες εργαζόμενες επέστρεφαν στη δουλειά τη Δευτέρα με εμφανείς μελανιές στα χέρια, στους ώμους και στα πόδια τους, οι οποίες φέρονται να είχαν προκληθεί από τη συμπεριφορά των εργοδοτών τους.Οι δύο πρώην εργαζόμενες υποστηρίζουν ότι οι αδελφοί Σίντρον διοργάνωναν συχνά πάρτι και βραδινές εξόδους, στις οποίες πίεζαν το προσωπικό να συμμετάσχει.Στις εκδηλώσεις αυτές, σύμφωνα με τις αγωγές, προσέφεραν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ στις γυναίκες εργαζόμενες, ακόμη και σε ασκούμενες που δεν είχαν συμπληρώσει το νόμιμο όριο ηλικίας για κατανάλωση αλκοόλ στις ΗΠΑ.

Η ΛεΜπλάνκ καταγγέλλει ότι τόσο στις κοινωνικές αυτές εκδηλώσεις όσο και μέσα στην κλινική, οι δύο άνδρες προχωρούσαν σε ανεπιθύμητη σωματική επαφή με περίπου 15 εργαζόμενες.



Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην αγωγή, οι δίδυμοι φέρονται να αγκάλιαζαν, να φιλούσαν και να χόρευαν με σεξουαλικά προκλητικό τρόπο με γυναίκες του προσωπικού.



Η Σγκαμπάτι περιγράφει, μάλιστα, ένα συγκεκριμένο περιστατικό σε επαγγελματικό πάρτι για το Halloween το 2023, κατά το οποίο ο Γκίλμπερτ Σίντρον φέρεται να έβαλε το πρόσωπό του ανάμεσα στο στήθος της, χωρίς τη συγκατάθεσή της.



Οι καταγγελίες για σχέσεις με υφιστάμενες και ευνοϊκή μεταχείριση Στις δύο αγωγές περιλαμβάνονται επίσης ισχυρισμοί ότι ο Γκίλμπερτ Σίντρον διατηρούσε σεξουαλικές σχέσεις με περισσότερες από μία εργαζόμενες της κλινικής, μεταξύ των οποίων και μία 18χρονη.



Οι ενάγουσες υποστηρίζουν ότι οι σχέσεις αυτές προκαλούσαν εντάσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού, καθώς ορισμένες από τις γυναίκες φέρονται να είχαν παράλληλες σχέσεις με τον ίδιο εργοδότη.



Όπως αναφέρεται στις αγωγές, η κατάσταση δημιουργούσε «ζήλια και εχθρότητα» μεταξύ των εργαζομένων, επηρεάζοντας το κλίμα συνεργασίας μέσα στην κλινική.



Οι καταγγελίες, ωστόσο, δεν περιορίζονται στην προσωπική συμπεριφορά των ιδιοκτητών.



Η ΛεΜπλάνκ ισχυρίζεται ότι ο Γκίλμπερτ ευνοούσε επαγγελματικά εργαζόμενες με τις οποίες διατηρούσε προσωπικές σχέσεις, ακόμη και όταν υπήρχαν ζητήματα που αφορούσαν την ασφάλεια των ζώων.



Σε μία περίπτωση, σύμφωνα με την αγωγή της, τρία ζώα έλαβαν υπερβολική δόση φαρμακευτικής αγωγής ενώ βρίσκονταν υπό τη φροντίδα εργαζόμενης η οποία φέρεται να διατηρούσε ερωτική σχέση με τον Γκίλμπερτ.



Επιπλέον, η 31χρονη υποστηρίζει ότι τον Φεβρουάριο του 2026 επρόκειτο να λάβει προαγωγή, αλλά η θέση δόθηκε τελικά σε άλλη υπάλληλο, η οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, είχε προσωπική σχέση με τον έναν από τους δύο ιδιοκτήτες.



Ζητούν αποζημιώσεις για όσα καταγγέλλουν Οι ΜακΚένα ΛεΜπλάνκ και Άντζελα Σγκαμπάτι υποστηρίζουν ότι οι συνθήκες εργασίας τις ανάγκασαν τελικά να παραιτηθούν.



Με τις αγωγές τους ζητούν αποζημιώσεις για διαφυγόντες μισθούς και πρόσθετη χρηματική ικανοποίηση, χωρίς να προσδιορίζεται το συνολικό ποσό των διεκδικήσεών τους.



Ο δικηγόρος τους, Τζάστιν Ράιλι, της δικηγορικής εταιρείας NHG Law Group, δήλωσε ότι οι καταγγελλόμενες συμπεριφορές είναι αποτρόπαιες και ότι οι εντολείς του σκοπεύουν να επιδιώξουν την απόδοση ευθυνών στους ιδιοκτήτες.



Όπως ανέφερε, στόχος είναι να λογοδοτήσουν για τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο, σύμφωνα με τις αγωγές, η σεξουαλική παρενόχληση και η κατάχρηση εξουσίας είχαν κανονικοποιηθεί.



Ποιοι είναι οι δίδυμοι κτηνίατροι Οι Γκίλμπερτ και Κάρλος Σίντρον κατάγονται από το Μπρονξ της Νέας Υόρκης και λειτουργούν την κτηνιατρική κλινική Twins Veterinary Hospital από το 2012.



Οι δύο 49χρονοι, οι οποίοι ασχολούνται συστηματικά με τη γυμναστική και δημοσιεύουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από την προσωπική και επαγγελματική τους ζωή, εμφανίζονται συχνά μαζί, φορώντας παρόμοια ρούχα και έχοντας το ίδιο κούρεμα.



Σε αναρτήσεις της κλινικής εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, με ασορτί ενδυμασίες σε χριστουγεννιάτικο πάρτι με θέμα τα άσχημα χριστουγεννιάτικα πουλόβερ.



Σε συνέντευξή τους στη Newsday το 2024, οι δίδυμοι είχαν αναφερθεί στη στενή συνεργασία τους, εξηγώντας ότι αλληλοσυμπληρώνονται στη διοίκηση της επιχείρησης.



«Μερικές φορές ο ένας από εμάς αναλαμβάνει περισσότερο τα ηνία από τον άλλο, ανάλογα με την ημέρα, και πάντα εξισορροπούμε ο ένας τον άλλο», είχαν δηλώσει.



Παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών, η κτηνιατρική κλινική εξακολουθεί να διαθέτει ιδιαίτερα θετική διαδικτυακή αξιολόγηση, με 4,9 στα 5 αστέρια από 288 αξιολογήσεις στο Facebook, σύμφωνα με το δημοσίευμα.



Η New York Post αναφέρει ότι οι αδελφοί Σίντρον δεν ανταποκρίθηκαν στα αιτήματά της για σχολιασμό, όπως και οι δικηγόροι της ΛεΜπλάνκ.



Οι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονται στις αγωγές δεν έχουν κριθεί δικαστικά και, μέχρι στιγμής, δεν έχει δημοσιοποιηθεί απάντηση των δύο κτηνιάτρων επί των καταγγελιών.