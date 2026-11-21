Ο Απόστολος Γκλέτσος τραγούδησε τους «Ψίθυρους καρδιάς» αγκαλιά με τη σύντροφό του σε βραδινή έξοδο, δείτε βίντεο
Ο Απόστολος Γκλέτσος τραγούδησε τους «Ψίθυρους καρδιάς» αγκαλιά με τη σύντροφό του σε βραδινή έξοδο, δείτε βίντεο
Ο ηθοποιός έπιασε το μικρόφωνο ενώ διασκέδαζε με την Ιζαμπέλα Αρβανίτη σε μαγαζί στην Κηφισιά
Το μικρόφωνο έπιασε ο Απόστολος Γκλέτσος κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου με τη σύντροφό του και τραγούδησε τους «Ψίθυρους καρδιάς».
Όπως φαίνεται σε βίντεο που μοιράστηκε στο TikTok η επιχειρηματίας Σούλα Λιάκου, το σκηνικό έλαβε χώρα σε γνωστό μαγαζί στην Κηφισιά, όπου το ζευγάρι διασκέδαζε με παρέα.
Πρόκειται για το τραγούδι του Δημήτρη Μπάση, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια. Ο Απόστολος Γκλέτσος τραγούδησε κρατώντας στην αγκαλιά του την Ιζαμπέλα Αρβανίτη, η οποία σιγοτραγουδούσε επίσης δίπλα του.
Δείτε το βίντεο
Όπως φαίνεται σε βίντεο που μοιράστηκε στο TikTok η επιχειρηματίας Σούλα Λιάκου, το σκηνικό έλαβε χώρα σε γνωστό μαγαζί στην Κηφισιά, όπου το ζευγάρι διασκέδαζε με παρέα.
Πρόκειται για το τραγούδι του Δημήτρη Μπάση, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια. Ο Απόστολος Γκλέτσος τραγούδησε κρατώντας στην αγκαλιά του την Ιζαμπέλα Αρβανίτη, η οποία σιγοτραγουδούσε επίσης δίπλα του.
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα