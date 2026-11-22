Tουλάχιστον 24 νεκροί από ανατροπή σκάφους που μετέφερε κόσμο σε κηδεία στη Νιγηρία
Στους 24 και οι διασωθέντες από το ναυάγιο στην πολιτεία Μπαγιέλσα – Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης
Πλεούμενο με δεκάδες ανθρώπους που πήγαιναν σε κηδεία στην πολιτεία Μπαγιέλσα ανατράπηκε σε ποταμό. Προηγούμενος απολογισμός, τον οποίο είχε δημοσιοποιήσει η αστυνομία την ίδια ημέρα, έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς.
«Μέχρι στιγμής, έχουν βρεθεί 24 πτώματα στον τόπο του δυστυχήματος, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται», ενημέρωσε ο Μάνζο Εζέκιελ, εκπρόσωπος της εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων (NEMA), σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε χθες.
JUST IN: Many Missing, Others Stranded After Boat Carrying 300 Passengers Capsizes in Bayelsa— Within Nigeria (@WithinNigeria) November 20, 2026
A boat carrying over 300 passengers from Ayama to Ukubie in Southern Ijaw LGA, Bayelsa State, has capsized, leaving several people feared dead or missing.
The incident occurred around… pic.twitter.com/vhcm5kjMu6
Το δυστύχημα έγινε «στη συμβολή ποταμών» στην περιοχή Νότια Ίτζο στην πολιτεία Μπαγιέλσα, ανέφερε προχθές Παρασκευή η αστυνομία της πολιτείας. Το σκάφος μετέφερε ανθρώπους που πήγαιναν από την Αγιάμα στην Ουκούμπι «για μια κηδεία», σύμφωνα με την αστυνομία.
BREAKING NEWS:— FactStreamHQ (@FactStreamoffi) November 20, 2026
TRAGEDY AS SCORES FEARED MISSING AFTER BOAT CARRYING OVER 300 PASSENGERS CAPSIZES IN BAYELSA STATE Today
A boat conveying over 300 passengers from Ayama community to Ukubie in Southern Ijaw Local Government Area of Bayelsa State has capsized, leaving scores…
Οι άνθρωποι «που έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την τραγωδία δεν άξιζαν να πεθάνουν με τέτοιο τρόπο», ήταν η αντίδραση του προέδρου Μπόλα Τινούμπου.
This was before they boarded the boat that later capsized while travelling from Ayama community to Ukubie in Southern Ijaw LGA, Bayelsa State.— Ebun (@kenkenlewu) November 21, 2026
Many of them were dancing and recording live videos, unaware that it would be their last moments.
This is really heartbreaking. 💔 Over… pic.twitter.com/Ksc4rvEQeO
Άλλοι 24 άνθρωποι διασώθηκαν μετά το ναυάγιο, σύμφωνα με την αστυνομία, που κινητοποίησε δύτες στην περιοχή. Τα πτώματα δυο ενηλίκων και δυο παιδιών βρέθηκαν το βράδυ της ίδιας ημέρας από συνεργεία έρευνας και διάσωσης.
This afternoon, I cut short my official trip outside the state and returned home to personally visit the site of the unfortunate boat mishap along the Ayama/Oweikorogha waterway in Southern Ijaw Local Government Area.— Governor Douye Diri (@govdouyediri) November 21, 2026
I have received the full briefing on the overloaded… pic.twitter.com/iOG9ghuJvG
Οι μεταφορές και οι συγκοινωνίες με πλεούμενα μέσω ποταμών είναι πολλές στον τομέα του Δέλτα του Νίγηρα, όπου υπάρχουν πολλοί παραπόταμοι και ο Νίγηρας εκβάλλει στον Ατλαντικό.
Όμως τα δυστυχήματα είναι επίσης πολλά στα ιδιαίτερα πολυσύχναστα πλεύσιμα ποτάμια της Νιγηρίας, ιδίως εξαιτίας υπερφόρτωσης σκαφών, έλλειψης σωστής συντήρησης, παραβιάσεων κανόνων ασφαλείας...
Τον Αύγουστο, τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο στην πολιτεία Σόκοτο, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Τον Ιανουάριο, τουλάχιστον 26 άνθρωποι πνίγηκαν στον βορρά όταν πλεούμενο που μετέφερε αγρότες και αλιείς από την πολιτεία Τζιγκάουα στην πολιτεία Γιόμπε βυθίστηκε.
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