O 16χρονος Όουεν Κούπερ πρωταγωνιστεί σε νέο μουσικό βίντεο για το τραγούδι των Beatles «In My Life»
O 16χρονος Όουεν Κούπερ πρωταγωνιστεί σε νέο μουσικό βίντεο για το τραγούδι των Beatles «In My Life»
Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του συγκροτήματος «Rubber Soul» του 1965 και αποτελεί φόρο τιμής στη γενέτειρα της μπάντας, το Λίβερπουλ
Σε νέο μουσικό βίντεο για το τραγούδι των Beatles «In My Life» πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος ηθοποιός Όουεν Κούπερ.
Το βίντεο για το νέο μιξάζ της επιτυχίας, η οποία περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του συγκροτήματος «Rubber Soul» του 1965, αποτελεί φόρο τιμής στη γενέτειρα των Beatles, το Λίβερπουλ, σύμφωνα με το BBC.
Ο γεννημένος στο Γουόρινγκτον ηθοποιός εμφανίζεται στο βίντεο, στο οποίο προβάλλονται εμβληματικά τοπόσημα του Λίβερπουλ, όπως το Βασιλικό Κτίριο Λίβερ, ο Καθεδρικός Ναός του Λίβερπουλ, η Βασιλική Αποβάθρα του Αλβέρτου και το ορφανοτροφείο Strawberry Field.
Δείτε το βίντεο
Ο 16χρονος Όουεν Κούπερ είναι ευρύτερα γνωστός για τον ρόλο του στη δραματική σειρά του Netflix «Adolescence», για τον οποίο απέσπασε βραβείο Emmy.
Σε σκηνοθεσία των Τζέσικα Σουέιλ και Ιρίνα Αλεξίου, το βίντεο αφηγείται την ιστορία ενός γιουκαλίλι, το οποίο συνδέει γενιές μιας οικογένειας μέσα από την κοινή τους αγάπη για τη μουσική.
Καθώς η ιστορία εκτυλίσσεται στο Λίβερπουλ της μεταπολεμικής περιόδου, στη δεκαετία του 1960 και στο σήμερα, η μουσική μεταφέρεται από το ένα μέλος της οικογένειας στο άλλο και διαμορφώνει τις αναμνήσεις τους.
Μια σκηνή έξω από τον κινηματογράφο Woolton Picture House αποτίει φόρο τιμής στο διάσημο εξώφυλλο του άλμπουμ «Abbey Road» του συγκροτήματος, ενώ μια άλλη παραπέμπει στην πτώση του Τζορτζ Χάρισον κατά την εναρκτήρια σεκάνς της ταινίας «A Hard Day's Night».
Η κυκλοφορία του μουσικού βίντεο συμπίπτει με μια νέα ειδική έκδοση του «Rubber Soul».
Το βίντεο για το νέο μιξάζ της επιτυχίας, η οποία περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του συγκροτήματος «Rubber Soul» του 1965, αποτελεί φόρο τιμής στη γενέτειρα των Beatles, το Λίβερπουλ, σύμφωνα με το BBC.
Ο γεννημένος στο Γουόρινγκτον ηθοποιός εμφανίζεται στο βίντεο, στο οποίο προβάλλονται εμβληματικά τοπόσημα του Λίβερπουλ, όπως το Βασιλικό Κτίριο Λίβερ, ο Καθεδρικός Ναός του Λίβερπουλ, η Βασιλική Αποβάθρα του Αλβέρτου και το ορφανοτροφείο Strawberry Field.
Δείτε το βίντεο
Ο 16χρονος Όουεν Κούπερ είναι ευρύτερα γνωστός για τον ρόλο του στη δραματική σειρά του Netflix «Adolescence», για τον οποίο απέσπασε βραβείο Emmy.
Σε σκηνοθεσία των Τζέσικα Σουέιλ και Ιρίνα Αλεξίου, το βίντεο αφηγείται την ιστορία ενός γιουκαλίλι, το οποίο συνδέει γενιές μιας οικογένειας μέσα από την κοινή τους αγάπη για τη μουσική.
Καθώς η ιστορία εκτυλίσσεται στο Λίβερπουλ της μεταπολεμικής περιόδου, στη δεκαετία του 1960 και στο σήμερα, η μουσική μεταφέρεται από το ένα μέλος της οικογένειας στο άλλο και διαμορφώνει τις αναμνήσεις τους.
Μια σκηνή έξω από τον κινηματογράφο Woolton Picture House αποτίει φόρο τιμής στο διάσημο εξώφυλλο του άλμπουμ «Abbey Road» του συγκροτήματος, ενώ μια άλλη παραπέμπει στην πτώση του Τζορτζ Χάρισον κατά την εναρκτήρια σεκάνς της ταινίας «A Hard Day's Night».
Η κυκλοφορία του μουσικού βίντεο συμπίπτει με μια νέα ειδική έκδοση του «Rubber Soul».
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