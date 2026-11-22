Η πρόληψη δεν είναι ίδια για όλους. Η καθημερινότητα, ο τρόπος ζωής, το ιατρικό ιστορικό και οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ανθρώπου διαμορφώνουν διαφορετικές προτεραιότητες στη φροντίδα της υγείας.
Σεισμός 3,4 Ρίχτερ κοντά στο Ρίο της Πάτρας
Σεισμός 3,4 Ρίχτερ κοντά στο Ρίο της Πάτρας
Στα 5 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος – Η δόνηση καταγράφηκε στις 03:54 τα ξημερώματα της Κυριακής
Σεισμός μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (22/11) στην περιοχή του Ρίου, κοντά στην Πάτρα.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 03:54 ώρα Ελλάδας.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 2 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Ρίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.
Το μέγεθος και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της δόνησης προέρχονται από την αυτόματη προκαταρκτική εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και ενδέχεται να αναθεωρηθούν.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 03:54 ώρα Ελλάδας.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 2 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Ρίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.
Το μέγεθος και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της δόνησης προέρχονται από την αυτόματη προκαταρκτική εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και ενδέχεται να αναθεωρηθούν.
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