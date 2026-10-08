Δημητρακόπουλος: Η συμφωνία Βίσση-Καρβέλα χάλασε για έναν όρο, στο €1,5 εκατ. ήταν και η διαγραφή €500.000 από δάνειο που του είχε δώσει
Δημητρακόπουλος: Η συμφωνία Βίσση-Καρβέλα χάλασε για έναν όρο, στο €1,5 εκατ. ήταν και η διαγραφή €500.000 από δάνειο που του είχε δώσει
«Νομικά ο Νίκος Καρβέλας δεν μπορεί να απαγορεύσει τα τραγούδια του να παίζουν στις συναυλίες της Βίσση, αν προσφύγει στη δικαιοσύνη οι πιθανότητες να ευδοκιμήσει είναι ελάχιστες» εκτίμησε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος
Λεπτομέρειες για την κόντρα της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα έδωσε το πρωί της Πέμπτης ο δικηγόρος της πλευράς της τραγουδίστριας, Μιχάλης Δηημητρακόπουλος. Όπως είπε στον ΣΚΑΪ «είχαμε φτάσει με τη συνάδελφο που εκπροσωπεί τον Καρβέλα να έχουμε συμφωνήσει σε όλους τους όρους. Η συμφωνία χάλασε όταν η Άννα Βίσση και η Δημήτρα Κούστα που είναι η ψυχή της παραγωγού εταιρείας έβαλαν όρο ότι ούτε η Άννα Βίσση ούτε ο Νίκος Καρβέλας δεν επιτρέπεται δημόσια να λέει ο ένας άσχημα λόγια για τον άλλο. Αυτόν τον όρο δεν δέχθηκε ο Καρβέλας. Αυτός ο όρος και η μη αποδοχή του από τον Καρβέλα είχε ως αποτέλεσμα να είμαστε σε αυτή την κόντρα που μας στενοχωρεί».
«Εγώ μπήκα ως γεφυροποιός και όχι να πάνε στα δικαστήρια, ως συμφέρον μου θα ήταν να πάω στα δικαστήρια. Προσπάθησα, αλλά απέτυχα να τους συμβιβάσω. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα σημείο που δεν το ήθελα, έχω εντολή από την παραγωγό εταιρεία, από τη Δήμητρα Κούστα, τον Γιάννη Κούστα και κυρίως την Άννα Βίσση να σταματήσω οποιονδήποτε διάλογο για συμβιβασμό και όλα θα λυθούν στα δικαστήρια, εφόσον κάποιος προκαλέσει τον άλλο» πρόσθεσε ο κ. Δημητρακόπουλος.
Ο ίδιος απάντησε και στο ερώτημα αν ο Νίκος Καρβέλας μπορεί να απαγορεύσει τα τραγούδια του να παίζονται στις συναυλίες και τις εμφανίσεις της Άννας Βίσση: «Νομικά δεν μπορεί, γιατί τα περιουσιακά δικαιώματα που έχει ο Καρβέλας, τα έχει μεταβιβάσει σε έναν κοινωφελή οργανισμό που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. Για να μπορέσει να απαγορεύσει τα τραγούδια, θα πρέπει να πει στα δικαστήρια ότι η Άννα Βίσση παραβιάζει το ηθικό του δικαίωμα. Πώς θα το στηρίξει αυτό νομικά; Είναι ερμηνεύτρια των τραγουδιών εδώ και 35 χρόνια. Γι' αυτό πιστεύω ότι αν προσφύγει στη δικαιοσύνη,οι πιθανότητες να ευδοκιμήσει είναι ελάχιστες».
Ερωτηθείς για την αναφορά στο 1,5 εκατομμύριο που, σύμφωνα με την Άννα Βίσση, ζήτησε ο Νίκος Καρβέλας, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αφού σημείωσε πως «ό,τι έγραψε στην ανακοίνωση της η Άννα Βίσση ήταν δια χειρός της, ήταν μια κατάθεση ψυχής» πρόσθεσε: «το 1,5 εκατ. ζητήθηκε από τον Καρβέλα, δεν λέει ψέματα γι' αυτό η Βίσση. Το πρώτο που μου είπαν ήταν αυτό. Το 1,5 εκατ. προκύπτει και από μια διαγραφή χρέους πάνω από 500.000 ευρώ του Καρβέλα σε δάνεια που του είχε δώσει η Άννα Βίσση. Εκτός από τη σεισάχθεια των 500.000 ευρώ, ζήταγε 300.000 για τα τραγούδια στη συναυλία και άλλα 700.000 από τα κέρδη. Όμως στη συναυλία υπήρξε ζημία πάνω από 4 εκατ. που τα κάλυψε ο Γιάννης Κούστας». «Όσα ζητάει ο Καρβέλας είναι στην ουσία αβάσιμα. Στο Ηρώδειο και το Καλλιμάρμαρο που υπήρξαν κέρδη, τα μισά δόθηκαν στον Καρβέλα» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό.
Για τα επόμενα βήματα στην κόντρα Βίσση-Καρβέλα ο κ. Δημητρακόπουλος είπε «ήμουν πρόσωπο κοινής εμπιστοσύνης και προσπάθησα να μην φτάσουμε στο σημείο που είμαστε γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι πολιτισμικά στοιχεία και μουτζουρώνεται. Αν δεν μου δώσουν την εντολή να μιλήσω με τον Νίκο, θα πάμε στα δικαστήριο γιατί με την πλευρά Καρβέλα μιλούσα μέχρι και μια ημέρα πριν τη συναυλία».
Ο δικηγόρος της πλευράς Βίσση τόνισε πως «δεν έχουν καμία βάση σενάρια ότι η κόντρα γίνεται για διαφημιστικούς λόγους Αυτό που βλέπουμε έχει αρνητικό πρόσημο και για τους δύο. Μακάρι να ήταν στημένο. Εύχομαι να μου δώσουν το ελεύθερο να μιλήσω με την πλευρά Καρβέλα και να τα βρούμε».
«Εγώ μπήκα ως γεφυροποιός και όχι να πάνε στα δικαστήρια, ως συμφέρον μου θα ήταν να πάω στα δικαστήρια. Προσπάθησα, αλλά απέτυχα να τους συμβιβάσω. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα σημείο που δεν το ήθελα, έχω εντολή από την παραγωγό εταιρεία, από τη Δήμητρα Κούστα, τον Γιάννη Κούστα και κυρίως την Άννα Βίσση να σταματήσω οποιονδήποτε διάλογο για συμβιβασμό και όλα θα λυθούν στα δικαστήρια, εφόσον κάποιος προκαλέσει τον άλλο» πρόσθεσε ο κ. Δημητρακόπουλος.
Ο ίδιος απάντησε και στο ερώτημα αν ο Νίκος Καρβέλας μπορεί να απαγορεύσει τα τραγούδια του να παίζονται στις συναυλίες και τις εμφανίσεις της Άννας Βίσση: «Νομικά δεν μπορεί, γιατί τα περιουσιακά δικαιώματα που έχει ο Καρβέλας, τα έχει μεταβιβάσει σε έναν κοινωφελή οργανισμό που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. Για να μπορέσει να απαγορεύσει τα τραγούδια, θα πρέπει να πει στα δικαστήρια ότι η Άννα Βίσση παραβιάζει το ηθικό του δικαίωμα. Πώς θα το στηρίξει αυτό νομικά; Είναι ερμηνεύτρια των τραγουδιών εδώ και 35 χρόνια. Γι' αυτό πιστεύω ότι αν προσφύγει στη δικαιοσύνη,οι πιθανότητες να ευδοκιμήσει είναι ελάχιστες».
Ερωτηθείς για την αναφορά στο 1,5 εκατομμύριο που, σύμφωνα με την Άννα Βίσση, ζήτησε ο Νίκος Καρβέλας, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αφού σημείωσε πως «ό,τι έγραψε στην ανακοίνωση της η Άννα Βίσση ήταν δια χειρός της, ήταν μια κατάθεση ψυχής» πρόσθεσε: «το 1,5 εκατ. ζητήθηκε από τον Καρβέλα, δεν λέει ψέματα γι' αυτό η Βίσση. Το πρώτο που μου είπαν ήταν αυτό. Το 1,5 εκατ. προκύπτει και από μια διαγραφή χρέους πάνω από 500.000 ευρώ του Καρβέλα σε δάνεια που του είχε δώσει η Άννα Βίσση. Εκτός από τη σεισάχθεια των 500.000 ευρώ, ζήταγε 300.000 για τα τραγούδια στη συναυλία και άλλα 700.000 από τα κέρδη. Όμως στη συναυλία υπήρξε ζημία πάνω από 4 εκατ. που τα κάλυψε ο Γιάννης Κούστας». «Όσα ζητάει ο Καρβέλας είναι στην ουσία αβάσιμα. Στο Ηρώδειο και το Καλλιμάρμαρο που υπήρξαν κέρδη, τα μισά δόθηκαν στον Καρβέλα» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό.
Για τα επόμενα βήματα στην κόντρα Βίσση-Καρβέλα ο κ. Δημητρακόπουλος είπε «ήμουν πρόσωπο κοινής εμπιστοσύνης και προσπάθησα να μην φτάσουμε στο σημείο που είμαστε γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι πολιτισμικά στοιχεία και μουτζουρώνεται. Αν δεν μου δώσουν την εντολή να μιλήσω με τον Νίκο, θα πάμε στα δικαστήριο γιατί με την πλευρά Καρβέλα μιλούσα μέχρι και μια ημέρα πριν τη συναυλία».
Ο δικηγόρος της πλευράς Βίσση τόνισε πως «δεν έχουν καμία βάση σενάρια ότι η κόντρα γίνεται για διαφημιστικούς λόγους Αυτό που βλέπουμε έχει αρνητικό πρόσημο και για τους δύο. Μακάρι να ήταν στημένο. Εύχομαι να μου δώσουν το ελεύθερο να μιλήσω με την πλευρά Καρβέλα και να τα βρούμε».
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