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Τέσσερις νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, οι τρεις σε όχημα που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια
Το Ισραήλ αμφισβητεί ότι τα θύματα ήταν εργαζόμενοι σε ανθρωπιστική οργάνωση – Πάνω από 1.600 Παλαιστίνιοι νεκροί από την εκεχειρία
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πολιτικής προστασίας της Γάζας, Μαχμούντ Μπασάλ, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν όταν ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε όχημα στη συνοικία Τελ αλ Χάουα, στην πόλη της Γάζας.
Όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), το όχημα μετέφερε τρόφιμα που προορίζονταν για εκτοπισμένους Παλαιστινίους.
A vehicle transporting food to a charitable kitchen in Tel al-Hawa in Gaza City is bombed by the israelis, killing three Palestinian people pic.twitter.com/wbEfaO8Oc9— Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) November 21, 2026
Φωτογραφίες του AFP από το σημείο δείχνουν το κατεστραμμένο όχημα, το οποίο διαλύθηκε από την έκρηξη, με τρόφιμα σκορπισμένα στο εσωτερικό του.
حافلة تحمل الطعام للنازحين تصبح هدفًا للقصف الإسرائيلي في تل الهوا غرب غزة، مخلفةً 3 شهداء وعددًا من المصابين، في ظل أزمة جوع متفاقمة. pic.twitter.com/ppiOBoyFFT— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 21, 2026
Ο ισραηλινός στρατός, ωστόσο, αμφισβήτησε τις πληροφορίες για την ιδιότητα των θυμάτων.
«Πηγές στη Γάζα ανέφεραν ότι οι νεκροί ήταν εργαζόμενοι σε ανθρωπιστική οργάνωση», σημείωσε σε ανακοίνωσή του, χαρακτηρίζοντας τον ισχυρισμό «ψευδή».
World Central Kitchen denied any connection to a vehicle hit by an Israeli strike in Gaza City's Tel al-Hawa neighborhood earlier today. The Israeli military identified the 3 people inside as Palestinian Islamic Jihad operatives and rejected claims that they were aid workers.… pic.twitter.com/KI0IS9s5Et— Open Source Intel (@Osint613) November 21, 2026
Αξιωματικός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων υποστήριξε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας από τους ανθρώπους που στοχοποιήθηκαν είχε εργαστεί στο παρελθόν σε διεθνή ανθρωπιστική οργάνωση, αλλά απολύθηκε όταν ο ισραηλινός στρατός διαβίβασε στην οργάνωση πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ήταν «τρομοκράτης».
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι για τους άλλους δύο νεκρούς δεν υπήρχαν πληροφορίες πως εργάζονταν σε διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις, ενώ το όχημα δεν έφερε διακριτικά που να υποδηλώνουν ότι ανήκε σε κάποια οργάνωση παροχής βοήθειας.
Η πολιτική προστασία της Γάζας ανακοίνωσε ότι ένας ακόμη Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στην Τζαμπάλια αλ Μπάλαντ, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.
Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε άμεσα στο αίτημα του AFP για σχολιασμό σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό.
Το νοσοκομείο Σίφα επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε τις σορούς τεσσάρων ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στα περιστατικά του Σαββάτου.
«Για ποια εκεχειρία μιλάει ο Νετανιάχου;»Την ίδια ημέρα, εκατοντάδες Παλαιστίνιοι συγκεντρώθηκαν στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας για να αποχαιρετήσουν τέσσερις άνδρες που είχαν σκοτωθεί την Παρασκευή (20/11) σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κοντά στον καταυλισμό Μπουρέιτζ.
Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι οι άνθρωποι που έπληξε ήταν μέλη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, τα οποία «προετοίμαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις» εναντίον Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών.
Συγγενείς των θυμάτων, πάντως, εξέφρασαν την οργή και την απογοήτευσή τους για τη συνεχιζόμενη βία, παρά την κατάπαυση του πυρός.
«Για ποια εκεχειρία μιλάει ο Νετανιάχου;», διερωτήθηκε μιλώντας στο AFP ο Μάχντι Αμπού Γαρκούντ, ο αδελφός του οποίου ήταν μεταξύ των τεσσάρων νεκρών της Παρασκευής.
«Όλος ο κόσμος μας έχει εγκαταλείψει, νομίζοντας ότι ο πόλεμος στη Γάζα τέλειωσε», πρόσθεσε.
Πάνω από 1.600 Παλαιστίνιοι νεκροί από την έναρξη της εκεχειρίαςΗ κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς τέθηκε σε εφαρμογή στις 10 Οκτωβρίου 2025, δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, που πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.
Παρά τη συμφωνία, οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται σχεδόν καθημερινά για παραβιάσεις των όρων της, ενώ οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις και τα ένοπλα περιστατικά συνεχίζονται.
Σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP, η οποία βασίζεται στα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας, περισσότεροι από 1.600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας. Τα στοιχεία του υπουργείου, το οποίο υπάγεται στον κυβερνητικό μηχανισμό της Χαμάς, θεωρούνται αξιόπιστα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι κατά το ίδιο διάστημα έχουν σκοτωθεί οκτώ άνθρωποι από την ισραηλινή πλευρά, μεταξύ των οποίων επτά στρατιωτικοί και ένας πολίτης συμβασιούχος των ενόπλων δυνάμεων.
Ο νέος απολογισμός των θυμάτων καταγράφεται ενώ η κατάπαυση του πυρός εξακολουθεί να δοκιμάζεται, με τις δύο πλευρές να αποδίδουν η μία στην άλλη την ευθύνη για τη συνεχιζόμενη βία στον παλαιστινιακό θύλακα.
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