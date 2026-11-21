Ο Νικ Κάνον ανέβασε φωτογραφία από το νοσοκομείο και έγραψε «Προσευχηθείτε για εμένα»
Ο Νικ Κάνον ανέβασε φωτογραφία από το νοσοκομείο και έγραψε «Προσευχηθείτε για εμένα»
Ο ηθοποιός έχει διαγνωστεί με τη νόσο του λύκου από το 2012
Φωτογραφία από το νοσοκομείο ανέβασε ο Νικ Κάνον και έγραψε μήνυμα προς τους διαδικτυακούς ακόλουθούς του να προσευχηθούν για εκείνον.
Ο ηθοποιός ο οποίος έχει διαγνωστεί με τη νόσο του λύκου από το 2012, στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στο Instagram εμφανίζεται ξαπλωμένος, φορώντας μαύρη προστατευτική μάσκα.
«Αυτός ο κόσμος μπορεί σίγουρα να σε εξαντλήσει. Προσευχηθείτε για μένα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Κάνον πάνω στη φωτογραφία, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης πρόσθεσε το hashtag «#LupusWarrior».
Δείτε την ανάρτηση
Την ίδια ημέρα δημοσίευσε story δείχνοντας ένα μηχάνημα αξονικού τομογράφου.
Στο παρελθόν, ο Κάνον έχει μιλήσει για τη διάγνωσή του με λύκο, σημειώνοντας πως θα έπρεπε να παίρνει φαρμακευτική αγωγή και να προσέχει πολύ τη διατροφή και τη φυσική του κατάσταση.
«Μου εξήγησαν ότι πρόκειται για ένα αυτοάνοσο νόσημα και ότι, αν το διαχειριζόμουν σωστά και έπαιρνα την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, δεν θα ήταν απειλητικό για τη ζωή μου», είχε δηλώσει ο Κάνον στο Lupus Foundation of America.
«Έπρεπε να είμαι εξαιρετικά προσεκτικός, να ακολουθήσω τη σωστή διατροφή, να ξεκουράζομαι επαρκώς και να φροντίζω το σώμα μου και έτσι θα μπορούσα να το αντιμετωπίσω», είχε προσθέσει.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο ηθοποιός ο οποίος έχει διαγνωστεί με τη νόσο του λύκου από το 2012, στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στο Instagram εμφανίζεται ξαπλωμένος, φορώντας μαύρη προστατευτική μάσκα.
«Αυτός ο κόσμος μπορεί σίγουρα να σε εξαντλήσει. Προσευχηθείτε για μένα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Κάνον πάνω στη φωτογραφία, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης πρόσθεσε το hashtag «#LupusWarrior».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Την ίδια ημέρα δημοσίευσε story δείχνοντας ένα μηχάνημα αξονικού τομογράφου.
Στο παρελθόν, ο Κάνον έχει μιλήσει για τη διάγνωσή του με λύκο, σημειώνοντας πως θα έπρεπε να παίρνει φαρμακευτική αγωγή και να προσέχει πολύ τη διατροφή και τη φυσική του κατάσταση.
«Μου εξήγησαν ότι πρόκειται για ένα αυτοάνοσο νόσημα και ότι, αν το διαχειριζόμουν σωστά και έπαιρνα την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, δεν θα ήταν απειλητικό για τη ζωή μου», είχε δηλώσει ο Κάνον στο Lupus Foundation of America.
«Έπρεπε να είμαι εξαιρετικά προσεκτικός, να ακολουθήσω τη σωστή διατροφή, να ξεκουράζομαι επαρκώς και να φροντίζω το σώμα μου και έτσι θα μπορούσα να το αντιμετωπίσω», είχε προσθέσει.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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