Το φιλί του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ με την Τζέσικα Μπίελ και η βόλτα πιασμένοι χέρι χέρι, δείτε φωτογραφίες
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Τζάστιν Τίμπερλεϊκ Τζέσικα Μπίελ Φιλί

Το φιλί του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ με την Τζέσικα Μπίελ και η βόλτα πιασμένοι χέρι χέρι, δείτε φωτογραφίες

Ο τραγουδιστής ανέβασε φωτογραφίες από την καθημερινότητά του με τη σύζυγό του στο Instagram

Το φιλί του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ με την Τζέσικα Μπίελ και η βόλτα πιασμένοι χέρι χέρι, δείτε φωτογραφίες
Γεωργία Κοτζιά
Μία γεύση από την καθημερινότητά του το τελευταίο διάστημα έδωσε ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ μέσα από φωτογραφίες που μοιράστηκε στα social media, ανάμεσα στις οποίες ξεχώρισε το κλικ με το φιλί που αντάλλαξε στο στόμα, με τη σύζυγό του Τζέσικα Μπίελ.

Ο τραγουδιστής στα στιγμιότυπα που ανέβασε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Instagram περιλαμβάνει μία ακόμη τρυφερή στιγμή με την αγαπημένη του, με τους δυο τους να περπατούν χέρι χέρι στον δρόμο, ενώ παρουσιάζει εικόνες από τις εκδηλώσεις για τη νέα ταινία που πρωταγωνιστεί η ηθοποιός με τίτλο «Matchbox», παρακινώντας τους followers του να την παρακολουθήσουν.

«Ακόμα έξω. Να δείτε Matchbox», έγραψε στη λεζάντα ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ.

Δείτε τις φωτογραφίες


Το φιλί του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ με την Τζέσικα Μπίελ και η βόλτα πιασμένοι χέρι χέρι, δείτε φωτογραφίες
Το φιλί του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ με την Τζέσικα Μπίελ και η βόλτα πιασμένοι χέρι χέρι, δείτε φωτογραφίες
Το φιλί του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ με την Τζέσικα Μπίελ και η βόλτα πιασμένοι χέρι χέρι, δείτε φωτογραφίες
Το φιλί του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ με την Τζέσικα Μπίελ και η βόλτα πιασμένοι χέρι χέρι, δείτε φωτογραφίες
Το φιλί του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ με την Τζέσικα Μπίελ και η βόλτα πιασμένοι χέρι χέρι, δείτε φωτογραφίες
Το φιλί του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ με την Τζέσικα Μπίελ και η βόλτα πιασμένοι χέρι χέρι, δείτε φωτογραφίες
Το φιλί του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ με την Τζέσικα Μπίελ και η βόλτα πιασμένοι χέρι χέρι, δείτε φωτογραφίες
Το φιλί του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ με την Τζέσικα Μπίελ και η βόλτα πιασμένοι χέρι χέρι, δείτε φωτογραφίες

Η ταινία «Matchbox» αφορά μια παρέα παιδικών φίλων που ξανασμίγει, με την επανένωσή τους να παίρνει απρόβλεπτη τροπή, καθώς πέφτουν πάνω σε μια επικίνδυνη διεθνή συνωμοσία και καλούνται να σώσουν τον κόσμο.

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Η Τζέσικα Μπίλ πρωταγωνιστεί στο πλευρό του Τζον Σίνα.
Γεωργία Κοτζιά

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