Η Σίσσυ Τουμάση ξεκινάει μεταπτυχιακές σπουδές στη Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία: «Μεγάλη η χαρά και η νέα περιπέτεια»
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Σίσσυ Τουμάση Πτυχίο Μεταπτυχιακές σπουδές

Η Σίσσυ Τουμάση ξεκινάει μεταπτυχιακές σπουδές στη Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία: «Μεγάλη η χαρά και η νέα περιπέτεια»

Να μη σταματήσουμε ποτέ να αμφισβητούμε και να σκεφτόμαστε, πρόσθεσε η ηθοποιός

Η Σίσσυ Τουμάση ξεκινάει μεταπτυχιακές σπουδές στη Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία: «Μεγάλη η χαρά και η νέα περιπέτεια»
Ιωάννα Μαρίνου
24 ΣΧΟΛΙΑ
Μεταπτυχιακές σπουδές στη Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία ξεκινάει η Σίσσυ Τουμάση, όπως ανακοίνωσε.

Η ηθοποιός, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από την ορκωμοσία της για το πτυχίο Ιστορίας που πήρε τον Απρίλιο και εξήγησε πως έδωσε εξετάσεις και εισάχθηκε στο πρόγραμμα του ΕΚΠΑ, δηλώνοντας πως ανυπομονεί για τη νέα περιπέτεια που την περιμένει.

Η Σίσσυ Τουμάση στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Σπουδαία νέα - Νέο κεφάλαιο! Μετά το πτυχίο Ιστορίας κι ένα καλοκαίρι γεμάτο μελέτη, πέρασα με επιτυχία τις εξετάσεις και εισάχθηκα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ: «Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία». Μεγάλη η χαρά, μεγάλη και η νέα περιπέτεια. Να μη σταματήσουμε ποτέ να αμφισβητούμε και να σκεφτόμαστε. Είναι ο μόνος τρόπος να μη μας πάρουν ό,τι μας απέμεινε. Αυτό που με τόσο κόπο προσπαθούν να διαλύσουν: τη σκέψη και τη συνείδησή μας. Δηλαδή, την πολιτική μας ύπαρξη».

Δείτε τις φωτογραφίες


Η Σίσσυ Τουμάση ξεκινάει μεταπτυχιακές σπουδές στη Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία: «Μεγάλη η χαρά και η νέα περιπέτεια»
Η Σίσσυ Τουμάση ξεκινάει μεταπτυχιακές σπουδές στη Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία: «Μεγάλη η χαρά και η νέα περιπέτεια»
Η Σίσσυ Τουμάση ξεκινάει μεταπτυχιακές σπουδές στη Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία: «Μεγάλη η χαρά και η νέα περιπέτεια»
Η Σίσσυ Τουμάση ξεκινάει μεταπτυχιακές σπουδές στη Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία: «Μεγάλη η χαρά και η νέα περιπέτεια»

Στην ανάρτησή της τον Απρίλιο, η ηθοποιός εξέφραζε την ευγνωμοσύνη της σε όσους τη στήριξαν καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών της, με τον σύντροφό της Αργύρη Πανταζάρα να βρίσκεται ανάμεσά τους: «Ημέρα ορκωμοσίας. Πολύ διάβασμα, πολύς κόπος, πολλές νίκες. Τεράστιο ευχαριστώ στις/στους αγαπημένες/ους που με στήριξαν τόσο μα τόσο πολύ @argyris_pandazaras_official 🩷 @giannistmz @zach_filip @elenapoulou @vivian.sip. Κι ένα εξίσου τεράστιο ευχαριστώ σε εμένα που πριν από 4 χρόνια πήρα αυτήν την απόφαση και έκανα το μεγαλύτερο δώρο στον εαυτό μου», ανέφερε αρχικά.

Κλείσιμο
Η Σίσσυ Τουμάση έκλεισε την ανάρτησή της σημειώνοντας: «Έμαθα να μελετώ, να σκέφτομαι, να αναζητώ και να αμφισβητώ. Ξεκίνησα ένα ταξίδι που μου άνοιξε απέραντους ορίζοντες. Το πρώτο κεφάλαιο στην επιστήμη της Ιστορίας ολοκληρώθηκε και το επόμενο ξεκινά, γιατί η γνώση είναι εθιστική. Σε έναν κόσμο που όλα περιστρέφονται γύρω από την εικόνα και το κενό, επενδύουμε στη σκέψη. Γιατί μόνο αυτή μας σώζει. Συνεχίζουμε σε επόμενους στόχους ακαδημαϊκούς και μη. Συμβουλή προς ναυτιλομένες/ους: κυνηγήστε τις επιθυμίες σας, δουλέψτε σκληρά και μην πιστέψετε ποτέ ότι υπάρχουν εμπόδια. Το μόνο που υπάρχει είναι ανοιχτός ορίζοντας. Υγ: Ευχαριστώ το κοριτσάκι μου τη Blue, που ήταν δίπλα μου σε όλα. Της το αφιερώνω».

Ιωάννα Μαρίνου
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