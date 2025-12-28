Αργύρης Πανταζάρας για Σίσσυ Τουμάση: Μου αρέσει ως παρτενέρ, συνεργάτιδα και φίλη
Αργύρης Πανταζάρας για Σίσσυ Τουμάση: Μου αρέσει ως παρτενέρ, συνεργάτιδα και φίλη

Ήταν μια κρυφή συμφωνία ο γάμος μας, δήλωσε ο ηθοποιός

Αργύρης Πανταζάρας για Σίσσυ Τουμάση: Μου αρέσει ως παρτενέρ, συνεργάτιδα και φίλη
Τη σχέση του με τη Σίσσυ Τουμάση περιέγραψε ο Αργύρης Πανταζάρας, αναφέροντας πως θαυμάζει για πολλούς και διαφορετικούς λόγους τη σύζυγό του.

Ο ηθοποιός μίλησε για την προσωπική του ζωή και τον γάμο του με τη Σίσσυ Τουμάση, σε συνέντευξη που παραχώρησε το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται». Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα στοιχεία που ξεχωρίζει στη σύζυγό του: «Ήταν μια κρυφή συμφωνία ο γάμος μας. Θα προσθέσω στο για πάντα και το για όσο πάει. Είναι ο θαυμασμός, αλλά όχι όπως κοιτάει ένας θεατής μια παράσταση ή έναν καλλιτέχνη, αλλά με τον τρόπο του να θαυμάζεις τον άλλον όπως είναι στη ζωή. Το πώς εξελίσσεται, πώς αναπνέει μπροστά μου για αυτό που πραγματικά είναι και μπορεί να γίνει».

Σε άλλο σημείο, ο Αργύρης Πανταζάρας στάθηκε στη δυναμική της σχέσης τους και στην κοινή τους πορεία, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, λέγοντας: «Έχουμε κοινές επιθυμίες και στόχους. Θέλω πολύ να δουλεύουμε μαζί. Μου αρέσει ως παρτενέρ, συνεργάτιδα και φίλη».

