Η Τζέσικα Μπίελ για την επιστροφή της στη μεγάλη οθόνη μετά από σχεδόν 10 χρόνια: Μου φαίνεται παράξενο

Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες τηλεοπτικές δουλειές της περιλαμβάνονται ο ρόλος της Κλόι Τέιλορ στη σειρά «The Better Sister» (2025) και της Κάντι Μοντγκόμερι στη σειρά «Candy» (2022). Στο «Matchbox the Movie», η ηθοποιός υποδύεται την Έιμι, μια διασώστρια του ΕΚΑΒ που λατρεύει τους ερασιτεχνικούς αγώνες αυτοκινήτων.

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