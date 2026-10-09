Η Τζέσικα Μπίελ για την επιστροφή της στη μεγάλη οθόνη μετά από σχεδόν 10 χρόνια: Μου φαίνεται παράξενο
Η Τζέσικα Μπίελ για την επιστροφή της στη μεγάλη οθόνη μετά από σχεδόν 10 χρόνια: Μου φαίνεται παράξενο
Δεν είχα καν συνειδητοποιήσει ότι πρόκειται για επιστροφή, συμπλήρωσε η 44χρονη ηθοποιός
Στη μεγάλη οθόνη επιστρέφει η Τζέσικα Μπίελ. Η 44χρονη ηθοποιός απείχε από τον κινηματογράφο για περισσότερα από εννέα χρόνια και τώρα επανέρχεται με την ταινία «Matchbox the Movie», με την ίδια να δηλώνει πως νιώθει παράξενα.
Στην περιπέτεια των Apple TV, Skydance Media και Mattel Studios, η Μπίελ πρωταγωνιστεί μαζί με τους Τζον Σίνα, Αρτούρο Κάστρο, Σαμ Ρίτσαρντσον και Τεϊόνα Πάρις, οι οποίοι συγκροτούν τη λεγόμενη «Συμμορία του Matchbox», σε μια αποστολή για τη σωτηρία του κόσμου.
Το PEOPLE συνάντησε την Μπίελ και τον Σίνα σε εκδήλωση με τους δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, πριν από την κυκλοφορία της ταινίας, με την ηθοποιό να αποκαλύπτει πόσο έκπληκτη έμεινε όταν συνειδητοποίησε πόσα χρόνια είχαν περάσει από την τελευταία της κινηματογραφική εμφάνιση.
«Μου φαίνεται παράξενο. Δεν είχα καν συνειδητοποιήσει ότι πρόκειται για επιστροφή. Νιώθω ότι όλα αυτά τα χρόνια ήμουν διαρκώς δημιουργική, αλλά τεχνικά εργαζόμουν στην τηλεόραση και όχι στον κινηματογράφο. Οπότε, όταν κάποιος μου το επισήμανε, μου φάνηκε πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Με άφησε άφωνη», δήλωσε.
Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες τηλεοπτικές δουλειές της περιλαμβάνονται ο ρόλος της Κλόι Τέιλορ στη σειρά «The Better Sister» (2025) και της Κάντι Μοντγκόμερι στη σειρά «Candy» (2022). Στο «Matchbox the Movie», η ηθοποιός υποδύεται την Έιμι, μια διασώστρια του ΕΚΑΒ που λατρεύει τους ερασιτεχνικούς αγώνες αυτοκινήτων.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία είναι «μια περιπέτεια γεμάτη δράση, που εκτυλίσσεται σε διάφορα μέρη του κόσμου και ακολουθεί μια παρέα παιδικών φίλων, των οποίων οι ζωές ανατρέπονται όταν ο Σον, ένας μυστικός πράκτορας της CIA που υποδύεται ο Σίνα και παλιός αρχηγός της παρέας που είχε εξαφανιστεί για χρόνια, επιστρέφει στη μικρή τους πόλη και, χωρίς να το θέλει, τους εμπλέκει σε μια ξέφρενη διεθνή καταδίωξη με στόχο να σώσουν τον κόσμο».
Η Μπίελ είχε δηλώσει στο PEOPLE τον περασμένο Ιούλιο ότι επειδή έχει μικρά παιδιά, υπάρχουν «πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόφασή της» να αναλάβει έναν νέο ρόλο. Μια άποψη που εξακολουθεί να υποστηρίζει. «Έχω περάσει αρκετά χρόνια μεγαλώνοντας δύο μικρούς άντρες», ανέφερε η ηθοποιός, η οποία έχει αποκτήσει δύο γιους, τον 11χρονο Σάιλας και τον 5χρονο Φίνεας, με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ.
«Αλλά ένιωσα ότι, πρώτα απ' όλα, το σενάριο ήταν καταπληκτικό. Ήταν πολύ διασκεδαστικό. Ήθελα να συνεργαστώ με τον σκηνοθέτη Σαμ Χάργκρεϊβ, ήθελα πραγματικά να δουλέψω με τον Τζον και το υπέροχο καστ μας και να συμμετάσχω σε κάτι που συνδυάζει τόσα διαφορετικά είδη: δράση, κωμωδία, φιλία και λίγο ρομαντισμό», πρόσθεσε.
Το τρέιλερ της ταινίας
Για να γίνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα η επιστροφή της στον κινηματογράφο, η Μπίελ χρειάστηκε να αποκτήσει μια νέα δεξιότητα πριν από τα γυρίσματα του «Matchbox the Movie»: να μάθει να εκτελεί απαιτητικούς ελιγμούς οδήγησης. Η ηθοποιός δεν εμφανίζεται μόνο να οδηγεί με μεγάλη ταχύτητα ένα σπορ αυτοκίνητο σε πίστα αγώνων, αλλά βρίσκεται επίσης πίσω από το τιμόνι στις περισσότερες καταδιώξεις της ταινίας, οδηγώντας μεταξύ άλλων ένα ασθενοφόρο, ένα βαν της Volkswagen και μια Ford Mustang Fastback του 1968.
«Έκανα πάρα πολλή εξάσκηση στην οδήγηση υψηλών επιδόσεων, κάτι που τελικά απαιτούσε πολύ περισσότερη δύναμη απ' όση φανταζόμουν. Μόνο και μόνο το να μπορείς να στρίψεις ένα αυτοκίνητο κατά 180 μοίρες, να το σταματήσεις σε ένα συγκεκριμένο σημείο, να χειρίζεσαι τον συμπλέκτη, να πατάς τα πεντάλ και να κάνεις ένα εκατομμύριο πράγματα ταυτόχρονα απαιτεί τεράστια δύναμη», περιέγραψε.
Η ηθοποιός εξήγησε ότι, αν δεν είχε μεσολαβήσει η σχεδόν δεκαετής αποχή της από τις κινηματογραφικές παραγωγές, ίσως να μην ένιωθε τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση για να αναλάβει έναν τόσο απαιτητικό σωματικά ρόλο. «Έχω τώρα ένα παιδί 11 ετών και ένα 6 ετών και νιώθω ότι, έπειτα από 11 χρόνια, έχω αρχίσει να ξαναβρίσκω τον εαυτό μου, όσο τρελό κι αν ακούγεται».
«Ένιωσα πραγματικά ότι μπορούσα να εμπιστευτώ ξανά τον εαυτό μου και τις σωματικές μου δυνατότητες για να κάνω κάτι τέτοιο. Ήταν απλώς η κατάλληλη στιγμή και ένιωσα ότι ήταν μια ευκαιρία για την οποία θα μπορούσαν να είναι περήφανα και τα παιδιά μου», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Στην περιπέτεια των Apple TV, Skydance Media και Mattel Studios, η Μπίελ πρωταγωνιστεί μαζί με τους Τζον Σίνα, Αρτούρο Κάστρο, Σαμ Ρίτσαρντσον και Τεϊόνα Πάρις, οι οποίοι συγκροτούν τη λεγόμενη «Συμμορία του Matchbox», σε μια αποστολή για τη σωτηρία του κόσμου.
Το PEOPLE συνάντησε την Μπίελ και τον Σίνα σε εκδήλωση με τους δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, πριν από την κυκλοφορία της ταινίας, με την ηθοποιό να αποκαλύπτει πόσο έκπληκτη έμεινε όταν συνειδητοποίησε πόσα χρόνια είχαν περάσει από την τελευταία της κινηματογραφική εμφάνιση.
«Μου φαίνεται παράξενο. Δεν είχα καν συνειδητοποιήσει ότι πρόκειται για επιστροφή. Νιώθω ότι όλα αυτά τα χρόνια ήμουν διαρκώς δημιουργική, αλλά τεχνικά εργαζόμουν στην τηλεόραση και όχι στον κινηματογράφο. Οπότε, όταν κάποιος μου το επισήμανε, μου φάνηκε πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Με άφησε άφωνη», δήλωσε.
Jessica Biel Reacts to Matchbox the Movie Being Her First Film in Over 9 Years: ‘It Kind of Blew My Mind’ (Exclusive) https://t.co/GQAO9juq18— People (@people) October 9, 2026
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία είναι «μια περιπέτεια γεμάτη δράση, που εκτυλίσσεται σε διάφορα μέρη του κόσμου και ακολουθεί μια παρέα παιδικών φίλων, των οποίων οι ζωές ανατρέπονται όταν ο Σον, ένας μυστικός πράκτορας της CIA που υποδύεται ο Σίνα και παλιός αρχηγός της παρέας που είχε εξαφανιστεί για χρόνια, επιστρέφει στη μικρή τους πόλη και, χωρίς να το θέλει, τους εμπλέκει σε μια ξέφρενη διεθνή καταδίωξη με στόχο να σώσουν τον κόσμο».
Η Μπίελ είχε δηλώσει στο PEOPLE τον περασμένο Ιούλιο ότι επειδή έχει μικρά παιδιά, υπάρχουν «πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόφασή της» να αναλάβει έναν νέο ρόλο. Μια άποψη που εξακολουθεί να υποστηρίζει. «Έχω περάσει αρκετά χρόνια μεγαλώνοντας δύο μικρούς άντρες», ανέφερε η ηθοποιός, η οποία έχει αποκτήσει δύο γιους, τον 11χρονο Σάιλας και τον 5χρονο Φίνεας, με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ.
«Αλλά ένιωσα ότι, πρώτα απ' όλα, το σενάριο ήταν καταπληκτικό. Ήταν πολύ διασκεδαστικό. Ήθελα να συνεργαστώ με τον σκηνοθέτη Σαμ Χάργκρεϊβ, ήθελα πραγματικά να δουλέψω με τον Τζον και το υπέροχο καστ μας και να συμμετάσχω σε κάτι που συνδυάζει τόσα διαφορετικά είδη: δράση, κωμωδία, φιλία και λίγο ρομαντισμό», πρόσθεσε.
Το τρέιλερ της ταινίας
Για να γίνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα η επιστροφή της στον κινηματογράφο, η Μπίελ χρειάστηκε να αποκτήσει μια νέα δεξιότητα πριν από τα γυρίσματα του «Matchbox the Movie»: να μάθει να εκτελεί απαιτητικούς ελιγμούς οδήγησης. Η ηθοποιός δεν εμφανίζεται μόνο να οδηγεί με μεγάλη ταχύτητα ένα σπορ αυτοκίνητο σε πίστα αγώνων, αλλά βρίσκεται επίσης πίσω από το τιμόνι στις περισσότερες καταδιώξεις της ταινίας, οδηγώντας μεταξύ άλλων ένα ασθενοφόρο, ένα βαν της Volkswagen και μια Ford Mustang Fastback του 1968.
«Έκανα πάρα πολλή εξάσκηση στην οδήγηση υψηλών επιδόσεων, κάτι που τελικά απαιτούσε πολύ περισσότερη δύναμη απ' όση φανταζόμουν. Μόνο και μόνο το να μπορείς να στρίψεις ένα αυτοκίνητο κατά 180 μοίρες, να το σταματήσεις σε ένα συγκεκριμένο σημείο, να χειρίζεσαι τον συμπλέκτη, να πατάς τα πεντάλ και να κάνεις ένα εκατομμύριο πράγματα ταυτόχρονα απαιτεί τεράστια δύναμη», περιέγραψε.
Η ηθοποιός εξήγησε ότι, αν δεν είχε μεσολαβήσει η σχεδόν δεκαετής αποχή της από τις κινηματογραφικές παραγωγές, ίσως να μην ένιωθε τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση για να αναλάβει έναν τόσο απαιτητικό σωματικά ρόλο. «Έχω τώρα ένα παιδί 11 ετών και ένα 6 ετών και νιώθω ότι, έπειτα από 11 χρόνια, έχω αρχίσει να ξαναβρίσκω τον εαυτό μου, όσο τρελό κι αν ακούγεται».
«Ένιωσα πραγματικά ότι μπορούσα να εμπιστευτώ ξανά τον εαυτό μου και τις σωματικές μου δυνατότητες για να κάνω κάτι τέτοιο. Ήταν απλώς η κατάλληλη στιγμή και ένιωσα ότι ήταν μια ευκαιρία για την οποία θα μπορούσαν να είναι περήφανα και τα παιδιά μου», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
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