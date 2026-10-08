Λάκης Παπαδόπουλος για Άννα Βίσση: Ακούω συνέχεια ότι είναι η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια τα τελευταία 50 χρόνια, λίγο φρένο
Λάκης Παπαδόπουλος για Άννα Βίσση: Ακούω συνέχεια ότι είναι η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια τα τελευταία 50 χρόνια, λίγο φρένο
Αυτό με ενοχλεί, σχολίασε ο τραγουδοποιός
Την άποψη που διατυπώνεται για την Άννα Βίσση, ότι είναι η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια των τελευταίων 50 ετών σχολίασε ο Λάκης Παπαδόπουλος, ζητώντας να περιοριστεί η συγκεκριμένη αναφορά.
Ο τραγουδοποιός προχώρησε σε μία ανάρτηση την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, εκφράζοντας τη θέση του σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η τραγουδίστρια από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Ο Λάκης Παπαδόπουλος εστίασε τον χαρακτηρισμό που αποδίδεται στην Άννα Βίσση ως τη μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια των τελευταίων 50 ετών, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως η συγκεκριμένη διατύπωση τον «ενοχλεί». Όπως έγραψε: «Βλέπω και ακούω συνέχεια από τα τηλεοπτικά προγράμματα και τις ειδήσεις ότι η Άννα Βίσση είναι η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια τα τελευταία 50 χρόνια στην Ελλάδα. Ωπα. Αυτό με ενοχλεί, λίγο φρένο παιδιά».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο τραγουδοποιός προχώρησε σε μία ανάρτηση την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, εκφράζοντας τη θέση του σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η τραγουδίστρια από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Ο Λάκης Παπαδόπουλος εστίασε τον χαρακτηρισμό που αποδίδεται στην Άννα Βίσση ως τη μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια των τελευταίων 50 ετών, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως η συγκεκριμένη διατύπωση τον «ενοχλεί». Όπως έγραψε: «Βλέπω και ακούω συνέχεια από τα τηλεοπτικά προγράμματα και τις ειδήσεις ότι η Άννα Βίσση είναι η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια τα τελευταία 50 χρόνια στην Ελλάδα. Ωπα. Αυτό με ενοχλεί, λίγο φρένο παιδιά».
Δείτε την ανάρτησή του
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