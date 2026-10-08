Η επόμενη μέρα από τη θυελλώδη ρήξη της Βίσση με τον Καρβέλα - Γιατί δεν θα τραγουδήσει φέτος στο «Αθηνών Αρένα»
Η επόμενη μέρα από τη θυελλώδη ρήξη της Βίσση με τον Καρβέλα - Γιατί δεν θα τραγουδήσει φέτος στο «Αθηνών Αρένα»
Το ταξίδι-αστραπή της τραγουδίστριας στο εξωτερικό με τη Δήμητρα Κούστα, η αινιγματική ανάρτηση του πρώην κιθαρίστα της και η απόφαση να αποδεσμεύσει τους μουσικούς της μέχρι τον Οκτώβριο του 2027
Η ανακοίνωση της D & A Productions-πρόκειται για την εταιρία παραγωγής που έχουν συστήσει η Δήμητρα Κούστα και η Άννα Βίσση-σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει καμία οφειλή στον Νίκο Καρβέλα έγραψε το νέο κεφάλαιο στην σκληρή όπως εξελίσσεται διαμάχη ανάμεσα στον συνθέτη και την ερμηνεύτρια.
Παρέθεσε μάλιστα και τα οικονομικά παραστατικά για το ποσό των 250.000 ευρώ που κατέθεσε σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στη εταιρία που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα των έργων του, ως προκαταβολή για την λίστα τραγουδιών του που ερμήνευσε η Βίσση στο ΟΑΚΑ.
Η σκληρή ανακοίνωση του συνθέτη το απόγευμα της Τρίτης, στην οποία έδωσε τη δική του εκδοχή για το τι συνέβη ανάμεσα σε αυτόν και τη «μούσα» του άνοιξε τον ασκό του Αιόλου.
Όπως αναμενόταν προκάλεσε την εξίσου ηχηρή απάντηση της Άννας χθες το πρωί, η οποία τον χαρακτήρισε ψεύτη και του απέδωσε εκβιαστική συμπεριφορά εναντίον της.
Όπως όλα δείχνουν, το πολεμικό μέτωπο που άνοιξε οδηγεί ολοταχώς πλέον ένα από τα μέχρι πρότινος πιο «δεμένα» καλλιτεχνικά ζευγάρια στις δικαστικές αίθουσες.
Ήδη από πολλούς ανθρώπους που γνωρίζουν το δίδυμο, η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη μεταξύ τους σχέση μετά από όσα έλαβαν χώρα θεωρείται μη αναστρέψιμη.
Υπάρχουν πάντως και οι ελάχιστοι που πιστεύουν ότι υπάρχουν ακόμη κάποια περιθώρια, ο Καρβέλας με τη Βίσση να καθίσουν απέναντι ο ένας από τον άλλο και να συζητήσουν το ενδεχόμενο μιας εκεχειρίας.
Κάτι όμως που φαντάζει περισσότερο ως όνειρο καλοκαιρινής νυκτός.
Σε ό,τι αφορά τη νέα νυχτερινή στέγη της Άννας το «Όλα τα λεφτά μωρό μου, όλα τα λεφτά...» οι θαυμαστές της θα το ακούσουν από του χρόνου, αφού το «Αθηνών Αρένα» δεν θα λειτουργήσει καθόλου τη φετινή χρονιά.
Παρέθεσε μάλιστα και τα οικονομικά παραστατικά για το ποσό των 250.000 ευρώ που κατέθεσε σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στη εταιρία που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα των έργων του, ως προκαταβολή για την λίστα τραγουδιών του που ερμήνευσε η Βίσση στο ΟΑΚΑ.
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Η σκληρή ανακοίνωση του συνθέτη το απόγευμα της Τρίτης, στην οποία έδωσε τη δική του εκδοχή για το τι συνέβη ανάμεσα σε αυτόν και τη «μούσα» του άνοιξε τον ασκό του Αιόλου.
Όπως αναμενόταν προκάλεσε την εξίσου ηχηρή απάντηση της Άννας χθες το πρωί, η οποία τον χαρακτήρισε ψεύτη και του απέδωσε εκβιαστική συμπεριφορά εναντίον της.
Όπως όλα δείχνουν, το πολεμικό μέτωπο που άνοιξε οδηγεί ολοταχώς πλέον ένα από τα μέχρι πρότινος πιο «δεμένα» καλλιτεχνικά ζευγάρια στις δικαστικές αίθουσες.
Ήδη από πολλούς ανθρώπους που γνωρίζουν το δίδυμο, η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη μεταξύ τους σχέση μετά από όσα έλαβαν χώρα θεωρείται μη αναστρέψιμη.
Υπάρχουν πάντως και οι ελάχιστοι που πιστεύουν ότι υπάρχουν ακόμη κάποια περιθώρια, ο Καρβέλας με τη Βίσση να καθίσουν απέναντι ο ένας από τον άλλο και να συζητήσουν το ενδεχόμενο μιας εκεχειρίας.
Κάτι όμως που φαντάζει περισσότερο ως όνειρο καλοκαιρινής νυκτός.
Δεν θα τραγουδήσει φέτοςΣε ό,τι αφορά τη φράση «εξωδικαστικός συμβιβασμός» έπαψε ουσιαστικά να υφίσταται μετά τις εκατέρωθεν αλληλοκατηγορίες ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που έγραψαν μια πολύ ιδιαίτερη και επιτυχημένη μουσική διαδρομή για δεκαετίες.
Σε ό,τι αφορά τη νέα νυχτερινή στέγη της Άννας το «Όλα τα λεφτά μωρό μου, όλα τα λεφτά...» οι θαυμαστές της θα το ακούσουν από του χρόνου, αφού το «Αθηνών Αρένα» δεν θα λειτουργήσει καθόλου τη φετινή χρονιά.
Μπορεί οι εργασίες να συνεχίζονται στο νυχτερινό κέντρο που άλλαξε τον χάρτη της νυχτερινής Αθήνας όταν λειτούργησε για πρώτη φορά, όμως τελικά δεν πρόκειται να είναι έτοιμο για τη φετινή σεζόν.
Παρότι αρχικά είχε ακουστεί και γραφτεί ότι η Άννα θα ξεκινούσε τις εμφανίσεις της λίγο πριν τα Χριστούγεννα, ενώ αργότερα μετατέθηκαν για τον Φεβρουάριο, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.
Η προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια από τους συνεργάτες του διάσημου αρχιτέκτονα Πίτερ Μαρίνο, που ανέλαβε την ολική ανακαίνιση του κέντρου, ώστε τα πάντα να γίνουν τέλεια, απαιτούν περισσότερο χρόνο.
Στις αρχές του περασμένου Ιανουαρίου, ο αρχιτέκτονας με τα σχέδια που είχε εκπονήσει μαζί με τη Δήμητρα Κούστα και την Άννα Βίσση επισκέφθηκαν το «Αθηνών Αρένα» για να δουν τον χώρο και να συζητήσουν για το νέο project.
Είχαν φωτογραφηθεί να κοιτάζουν τις ιδέες του Μαρίνο, ο οποίος κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αθήνα απόλαυσε τη Βίσση στο «Hotel Ermou».
Όταν είχε πλέον ενημερωθεί και η ίδια από τους άμεσα εμπλεκόμενους στο project, ότι το «Αρένα» δεν θα μπορεί να είναι έτοιμο για τη φετινή σεζόν, τους αποδέσμευσε.
Τους είπε να ψάξουν για δουλειά, αφού τελικά η νέα της επαγγελματική στέγη θα είναι έτοιμη μετά το τέλος της φετινής σεζόν και προς τις αρχές του φθινοπώρου, οπότε τους έδωσε ραντεβού για τον Οκτώβριο του νέου έτους.
Την Τρίτη, λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση του Καρβέλα, φέρεται να ήταν σε ταξίδι-αστραπή στο εξωτερικό με τη Δήμητρα Κούστα, αφού χθες έπρεπε να βρίσκεται στην Αθήνα για τα γενέθλια του υιού Κούστα, τον οποίο έχει βαφτίσει.
Μετά τα όσα έχουν γίνει τα τελευταία 24ωρα, ο Καρβέλας δέχεται σωρεία προτάσεων για να μιλήσει περαιτέρω, αλλά προς το παρόν δεν έχει αποφασίσει αν θα το πράξει και πότε.
Για πολλούς τέλος, η πιο ενδιαφέρουσα και αινιγματική ανάρτηση της χθεσινής ημέρας ήταν αυτή του πρώην κιθαρίστα της Άννας Βίσση Κάρλος Πέρεζ, ο οποίος λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της τραγουδίστριας ανέβασε ένα story στο Instagram επιλέγοντας το τραγούδι «Money» των Pink Floyd.
Παρότι αρχικά είχε ακουστεί και γραφτεί ότι η Άννα θα ξεκινούσε τις εμφανίσεις της λίγο πριν τα Χριστούγεννα, ενώ αργότερα μετατέθηκαν για τον Φεβρουάριο, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.
Η προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια από τους συνεργάτες του διάσημου αρχιτέκτονα Πίτερ Μαρίνο, που ανέλαβε την ολική ανακαίνιση του κέντρου, ώστε τα πάντα να γίνουν τέλεια, απαιτούν περισσότερο χρόνο.
Στις αρχές του περασμένου Ιανουαρίου, ο αρχιτέκτονας με τα σχέδια που είχε εκπονήσει μαζί με τη Δήμητρα Κούστα και την Άννα Βίσση επισκέφθηκαν το «Αθηνών Αρένα» για να δουν τον χώρο και να συζητήσουν για το νέο project.
Είχαν φωτογραφηθεί να κοιτάζουν τις ιδέες του Μαρίνο, ο οποίος κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αθήνα απόλαυσε τη Βίσση στο «Hotel Ermou».
Οι μουσικοί, το ταξίδι-αστραπή και η ανάρτησηΌπως έγινε γνωστό, η ερμηνεύτρια, όταν έμαθε ότι οι εργασίες ανακαίνισης θα καθυστερήσουν, φέρεται να ενημέρωσε τους μουσικούς της άμεσα και αυτό έγινε μετά τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ.
Όταν είχε πλέον ενημερωθεί και η ίδια από τους άμεσα εμπλεκόμενους στο project, ότι το «Αρένα» δεν θα μπορεί να είναι έτοιμο για τη φετινή σεζόν, τους αποδέσμευσε.
Τους είπε να ψάξουν για δουλειά, αφού τελικά η νέα της επαγγελματική στέγη θα είναι έτοιμη μετά το τέλος της φετινής σεζόν και προς τις αρχές του φθινοπώρου, οπότε τους έδωσε ραντεβού για τον Οκτώβριο του νέου έτους.
Την Τρίτη, λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση του Καρβέλα, φέρεται να ήταν σε ταξίδι-αστραπή στο εξωτερικό με τη Δήμητρα Κούστα, αφού χθες έπρεπε να βρίσκεται στην Αθήνα για τα γενέθλια του υιού Κούστα, τον οποίο έχει βαφτίσει.
Μετά τα όσα έχουν γίνει τα τελευταία 24ωρα, ο Καρβέλας δέχεται σωρεία προτάσεων για να μιλήσει περαιτέρω, αλλά προς το παρόν δεν έχει αποφασίσει αν θα το πράξει και πότε.
Για πολλούς τέλος, η πιο ενδιαφέρουσα και αινιγματική ανάρτηση της χθεσινής ημέρας ήταν αυτή του πρώην κιθαρίστα της Άννας Βίσση Κάρλος Πέρεζ, ο οποίος λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της τραγουδίστριας ανέβασε ένα story στο Instagram επιλέγοντας το τραγούδι «Money» των Pink Floyd.
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