Η επόμενη μέρα από τη θυελλώδη ρήξη της Βίσση με τον Καρβέλα - Γιατί δεν θα τραγουδήσει φέτος στο «Αθηνών Αρένα»

Οι μουσικοί, το ταξίδι-αστραπή και η ανάρτηση

Μπορεί οι εργασίες να συνεχίζονται στο νυχτερινό κέντρο που άλλαξε τον χάρτη της νυχτερινής Αθήνας όταν λειτούργησε για πρώτη φορά, όμως τελικά δεν πρόκειται να είναι έτοιμο για τη φετινή σεζόν.Παρότι αρχικά είχε ακουστεί και γραφτεί ότι η Άννα θα ξεκινούσε τις εμφανίσεις της λίγο πριν τα Χριστούγεννα, ενώ αργότερα μετατέθηκαν για τον Φεβρουάριο, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.Η προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια από τους συνεργάτες του διάσημου αρχιτέκτονα Πίτερ Μαρίνο, που ανέλαβε την ολική ανακαίνιση του κέντρου, ώστε τα πάντα να γίνουν τέλεια, απαιτούν περισσότερο χρόνο.Στις αρχές του περασμένου Ιανουαρίου, ο αρχιτέκτονας με τα σχέδια που είχε εκπονήσει μαζί με τη Δήμητρα Κούστα και την Άννα Βίσση επισκέφθηκαν το «Αθηνών Αρένα» για να δουν τον χώρο και να συζητήσουν για το νέο project.Είχαν φωτογραφηθεί να κοιτάζουν τις ιδέες του Μαρίνο, ο οποίος κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αθήνα απόλαυσε τη Βίσση στο «Hotel Ermou».Όπως έγινε γνωστό, η ερμηνεύτρια, όταν έμαθε ότι οι εργασίες ανακαίνισης θα καθυστερήσουν, φέρεται να ενημέρωσε τους μουσικούς της άμεσα και αυτό έγινε μετά τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ.Όταν είχε πλέον ενημερωθεί και η ίδια από τους άμεσα εμπλεκόμενους στο project, ότι το «Αρένα» δεν θα μπορεί να είναι έτοιμο για τη φετινή σεζόν, τους αποδέσμευσε.Τους είπε να ψάξουν για δουλειά, αφού τελικά η νέα της επαγγελματική στέγη θα είναι έτοιμη μετά το τέλος της φετινής σεζόν και προς τις αρχές του φθινοπώρου, οπότε τους έδωσε ραντεβού για τον Οκτώβριο του νέου έτους.Την Τρίτη, λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση του Καρβέλα, φέρεται να ήταν σε ταξίδι-αστραπή στο εξωτερικό με τη Δήμητρα Κούστα, αφού χθες έπρεπε να βρίσκεται στην Αθήνα για τα γενέθλια του υιού Κούστα, τον οποίο έχει βαφτίσει.Μετά τα όσα έχουν γίνει τα τελευταία 24ωρα, ο Καρβέλας δέχεται σωρεία προτάσεων για να μιλήσει περαιτέρω, αλλά προς το παρόν δεν έχει αποφασίσει αν θα το πράξει και πότε.Για πολλούς τέλος, η πιο ενδιαφέρουσα και αινιγματική ανάρτηση της χθεσινής ημέρας ήταν αυτή του πρώην κιθαρίστα της Άννας Βίσση Κάρλος Πέρεζ, ο οποίος λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της τραγουδίστριας ανέβασε ένα story στο Instagram επιλέγοντας το τραγούδι «Money» των Pink Floyd.