Σε κλίμα συγκίνησης το 40ήμερο μνημόσυνο του Δημήτρη Κόκοτα
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Δημήτρης Κόκοτας Κατερίνα Κόκοτα Μνημόσυνο

Σε κλίμα συγκίνησης το 40ήμερο μνημόσυνο του Δημήτρη Κόκοτα

Η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι του τραγουδιστή συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, για να τιμήσουν τη μνήμη του

Σε κλίμα συγκίνησης το 40ήμερο μνημόσυνο του Δημήτρη Κόκοτα
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Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε το μνημόσυνο για τις σαράντα μέρες από τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα. Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου, ενάμιση περίπου χρόνου μετά το έμφραγμα που υπέστη στις πρόβες του «J2US».

Το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, οικογένεια, συγγενείς και φίλοι του συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας για να παραστούν στο 40ήμερο μνημόσυνο.  Η χήρα του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα, οι δύο αδελφές του, Έλλη και Μαριάννα, αλλά και άνθρωποι που πορεύτηκαν μαζί του τίμησαν τη μνήμη του.

Δείτε φωτογραφίες

Σε κλίμα συγκίνησης το 40ήμερο μνημόσυνο του Δημήτρη Κόκοτα
Η Κατερίνα Κόκοτα
Σε κλίμα συγκίνησης το 40ήμερο μνημόσυνο του Δημήτρη Κόκοτα
Η Έλλη Κόκοτα

Σε κλίμα συγκίνησης το 40ήμερο μνημόσυνο του Δημήτρη Κόκοτα
Έλλη Κόκοτα και Μαριάννα Κόκοτα

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Σε κλίμα συγκίνησης το 40ήμερο μνημόσυνο του Δημήτρη Κόκοτα
Ο Γιώργος Λεμπέσης

Σε κλίμα συγκίνησης το 40ήμερο μνημόσυνο του Δημήτρη Κόκοτα

Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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