Η Χάλι Μπέρι έχασε προσωρινά την επιμέλεια του γιου της μετά τις καταγγελίες του πρώην συζύγου της για κακοποίηση





Ο Γάλλος ηθοποιός εξασφάλισε προσωρινά την κύρια επιμέλεια του παιδιού, υποστηρίζοντας σε έγγραφα που κατατέθηκαν σε δικαστήριο του Λος Άντζελες ότι η Μπέρι άσκησε σωματική βία στον γιο τους, κατηγορίες που η πλευρά της χαρακτηρίζει «εντελώς αβάσιμες».







Η ένταση ανάμεσα στους πρώην συζύγους δεν είναι καινούργια. Η Μπέρι και ο Μαρτίνεζ χώρισαν το 2015, όμως το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε μόλις το 2023, ύστερα από πολυετή δικαστική διαμάχη. Η ηθοποιός υποχρεώθηκε να καταβάλλει 8.000 δολάρια τον μήνα για διατροφή του παιδιού, καθώς και τα έξοδα ασφάλισης υγείας, θεραπείας, ιδιωτικής εκπαίδευσης και εξωσχολικών δραστηριοτήτων του Μασεό. Επιπλέον, καλείται να καταβάλλει το 4,3% του ετήσιου εισοδήματός της που υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια δολάρια.



Το 2024, η Μπέρι είχε ζητήσει την αποκλειστική νομική επιμέλεια του παιδιού, υποστηρίζοντας ότι ο γιος τους αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες στο σχολείο, ήταν πίσω σε σχέση με το επίπεδο της τάξης του και είχε διαγνωστεί με ΔΕΠΥ και ήπια δυσλεξία. Στην αίτησή της κατηγορούσε τον Μαρτίνεζ ότι είτε δεν αντιλαμβανόταν τα προβλήματα του παιδιού είτε τα αγνοούσε, γεγονός που, κατά την ίδια, τον καθιστούσε ακατάλληλο να μοιράζεται την επιμέλεια.







Στα δικαστικά έγγραφα, ο Μαρτίνεζ υποστηρίζει ότι κατά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο η Μπέρι είχε επανειλημμένα εμπλακεί σε σωματικά επεισόδια με τον γιο τους, αναγκάζοντάς τον, όπως ισχυρίζεται, να παραδοθεί. Αναφέρει ακόμη ότι του είχε πιάσει τον λαιμό από πίσω σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, συμπεριφορά που, σύμφωνα με τον ίδιο, η ηθοποιός παρουσίαζε ως παιχνίδι, ενώ το παιδί δεν τη θεωρούσε αστεία.



Κλείσιμο



Ο Μαρτίνεζ υποστηρίζει ότι η Μπέρι άρχισε να τον προσβάλλει, λέγοντάς του ότι «φαίνεται ηλίθιος» με τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, προτού επιτεθεί πάνω του και τον πιάσει από τον λαιμό, φωνάζοντας «ποιος κυριαρχεί τώρα;». Ο ίδιος αναφέρει ότι ο Μασεό κατάφερε τελικά να ξεφύγει και άρχισε να φωνάζει.





Σχεδόν μία δεκαετία μετά τον χωρισμό τους, η Χάλι Μπέρι και ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι σε μια ιδιαίτερα σκληρή δικαστική διαμάχη, αυτή τη φορά με επίκεντρο τον 12χρονο γιο τους, Μασεό.Ο Γάλλος ηθοποιός εξασφάλισε προσωρινά την κύρια επιμέλεια του παιδιού, υποστηρίζοντας σε έγγραφα που κατατέθηκαν σε δικαστήριο του Λος Άντζελες ότι η Μπέρι άσκησε σωματική βία στον γιο τους, κατηγορίες που η πλευρά της χαρακτηρίζει «εντελώς αβάσιμες».Η 60χρονη ηθοποιός έχει επί του παρόντος δικαίωμα επικοινωνίας με τον Μασεό δύο ημέρες την εβδομάδα και κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο, μέχρι την ακρόαση που έχει οριστεί για τις 16 Οκτωβρίου. Άνθρωποι από το περιβάλλον της αναφέρουν ότι η δημοσιοποίηση των καταγγελιών την έχει συντρίψει ψυχολογικά.Η ένταση ανάμεσα στους πρώην συζύγους δεν είναι καινούργια. Η Μπέρι και ο Μαρτίνεζ χώρισαν το 2015, όμως το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε μόλις το 2023, ύστερα από πολυετή δικαστική διαμάχη. Η ηθοποιός υποχρεώθηκε να καταβάλλει 8.000 δολάρια τον μήνα για διατροφή του παιδιού, καθώς και τα έξοδα ασφάλισης υγείας, θεραπείας, ιδιωτικής εκπαίδευσης και εξωσχολικών δραστηριοτήτων του Μασεό. Επιπλέον, καλείται να καταβάλλει το 4,3% του ετήσιου εισοδήματός της που υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια δολάρια.Το 2024, η Μπέρι είχε ζητήσει την αποκλειστική νομική επιμέλεια του παιδιού, υποστηρίζοντας ότι ο γιος τους αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες στο σχολείο, ήταν πίσω σε σχέση με το επίπεδο της τάξης του και είχε διαγνωστεί με ΔΕΠΥ και ήπια δυσλεξία. Στην αίτησή της κατηγορούσε τον Μαρτίνεζ ότι είτε δεν αντιλαμβανόταν τα προβλήματα του παιδιού είτε τα αγνοούσε, γεγονός που, κατά την ίδια, τον καθιστούσε ακατάλληλο να μοιράζεται την επιμέλεια.Η τελευταία κλιμάκωση ήρθε όταν στον Μαρτίνεζ χορηγήθηκε προσωρινή εντολή προστασίας από ενδοοικογενειακή βία, η οποία αφορά τόσο τον ίδιο όσο και τον Μασεό. Με βάση την απόφαση, η Μπέρι πρέπει να παραμένει σε απόσταση τουλάχιστον 100 γιάρδων, περίπου 91 μέτρων, από τον πρώην σύζυγό της.Στα δικαστικά έγγραφα, ο Μαρτίνεζ υποστηρίζει ότι κατά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο η Μπέρι είχε επανειλημμένα εμπλακεί σε σωματικά επεισόδια με τον γιο τους, αναγκάζοντάς τον, όπως ισχυρίζεται, να παραδοθεί. Αναφέρει ακόμη ότι του είχε πιάσει τον λαιμό από πίσω σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, συμπεριφορά που, σύμφωνα με τον ίδιο, η ηθοποιός παρουσίαζε ως παιχνίδι, ενώ το παιδί δεν τη θεωρούσε αστεία.Η σοβαρότερη καταγγελία αφορά ένα περιστατικό που, σύμφωνα με τον Μαρτίνεζ, συνέβη ενώ ο Μασεό έπαιζε με συσκευή εικονικής πραγματικότητας στο δωμάτιό του. Ο ηθοποιός ισχυρίζεται ότι η Μπέρι μπήκε στο δωμάτιο και άρχισε αρχικά να τον σπρώχνει, ενώ εκείνος της ζήτησε να σταματήσει μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Κατά τον ίδιο, η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε.Ο Μαρτίνεζ υποστηρίζει ότι η Μπέρι άρχισε να τον προσβάλλει, λέγοντάς του ότι «φαίνεται ηλίθιος» με τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, προτού επιτεθεί πάνω του και τον πιάσει από τον λαιμό, φωνάζοντας «ποιος κυριαρχεί τώρα;». Ο ίδιος αναφέρει ότι ο Μασεό κατάφερε τελικά να ξεφύγει και άρχισε να φωνάζει.

Σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, στο δωμάτιο μπήκε τότε ο νυν σύντροφος της Μπέρι, Βαν Χαντ, ο οποίος, κατά τον Μαρτίνεζ, στάθηκε δίκαια απέναντι στο παιδί και το βοήθησε καθώς ετοίμαζε μια τσάντα για να φύγει από το σπίτι. Αργότερα το ίδιο βράδυ, ο Μαρτίνεζ υποστηρίζει ότι δέχθηκε πανικόβλητη κλήση από τον γιο τους, ο οποίος του ζητούσε να πάει να τον πάρει «αμέσως».



Ο Μαρτίνεζ αναφέρει ακόμη ότι την επόμενη ημέρα η Μπέρι του έστειλε μήνυμα, ζητώντας του να ενθαρρύνει τον Μασεό να μιλήσει μαζί της και γράφοντας ότι αισθανόταν «απαίσια για όσα συνέβησαν το προηγούμενο βράδυ». Ο ηθοποιός ισχυρίζεται επίσης ότι ο γιος τους δεν επιθυμεί πλέον να μένει στο σπίτι της μητέρας του και ότι το περιστατικό ενδέχεται να τον έχει τραυματίσει ψυχολογικά.



Η πλευρά της Μπέρι απορρίπτει κατηγορηματικά την εικόνα που παρουσιάζεται στα δικαστικά έγγραφα. Πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στην ηθοποιό υποστηρίζει ότι ο Μαρτίνεζ επιχειρεί εδώ και χρόνια να την πλήξει και χρησιμοποιεί τον γιο τους για αυτόν τον σκοπό. Η δικηγόρος της, Μαρίνα Μπεκ, χαρακτήρισε την αίτηση του Μαρτίνεζ «εντελώς αβάσιμη» και δήλωσε ότι η πελάτισσά της, αν και «βαθιά θλιμμένη» από τις κατηγορίες, θα συνεχίσει να αγωνίζεται για όσα θεωρεί ότι εξυπηρετούν το συμφέρον του παιδιού.



Και οι δύο πλευρές αναμένεται να παρουσιάσουν στοιχεία και επιχειρήματα στην ακρόαση της 16ης Οκτωβρίου, κατά την οποία το δικαστήριο θα αποφασίσει αν η προσωρινή εντολή προστασίας θα αποκτήσει μόνιμη ισχύ και ποιο θα είναι το επόμενο βήμα σε ό,τι αφορά την επιμέλεια του Μασεό.



Η νέα σύγκρουση αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο σε μια μακρά και ταραχώδη προσωπική ιστορία για τη Μπέρι, η οποία στο παρελθόν έχει μιλήσει δημόσια για δύσκολες σχέσεις, για την εμπειρία ενδοοικογενειακής βίας που βίωσε ως παιδί μέσα στην οικογένειά της, αλλά και για κακοποίηση που, όπως έχει πει, υπέστη από πρώην σύντροφό της τη δεκαετία του 1990.



Φωτογραφίες: Shutterstock