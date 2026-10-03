Ο Γιάννης Στάνκογλου δείχνει πώς ήταν πριν από 35 χρόνια: Η φωτογραφία με μακριά μαλλιά και δερμάτινο μπουφάν
Ο Γιάννης Στάνκογλου δείχνει πώς ήταν πριν από 35 χρόνια: Η φωτογραφία με μακριά μαλλιά και δερμάτινο μπουφάν
Ο ηθοποιός ανέτρεξε στη δεκαετία του 1990 και δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από εκείνα τα χρόνια
Στο παρελθόν ανέτρεξε για μία ακόμη φορά ο Γιάννης Στάνκογλου, δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο από τη δεκαετία του 1990 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πιο συγκεκριμένα στο Instagram.
Πρόκειται για μια φωτογραφία που τραβήχτηκε το 1991. Σε αυτή, ο ηθοποιός εμφανώς διαφορετικός από το πως είναι σήμερα, ποζάρει, έχοντας μακριά μαλλιά και φορώντας μαύρο δερμάτινο μπουφάν. Καθισμένος ανάποδα σε μια καρέκλα, έχει στηρίξει τα χέρια του στην πλάτη της και έχει το βλέμμα χαμηλωμένο.
Δείτε τη φωτογραφία
Πρόκειται για μια φωτογραφία που τραβήχτηκε το 1991. Σε αυτή, ο ηθοποιός εμφανώς διαφορετικός από το πως είναι σήμερα, ποζάρει, έχοντας μακριά μαλλιά και φορώντας μαύρο δερμάτινο μπουφάν. Καθισμένος ανάποδα σε μια καρέκλα, έχει στηρίξει τα χέρια του στην πλάτη της και έχει το βλέμμα χαμηλωμένο.
Δείτε τη φωτογραφία
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