Πήγε στο σπίτι της πρώην του στην Πάτρα, προκάλεσε φθορές, την απείλησε και της πήρε το κινητό
ΕΛΛΑΔΑ

Πήγε στο σπίτι της πρώην του στην Πάτρα, προκάλεσε φθορές, την απείλησε και της πήρε το κινητό

Η Αστυνομία κλήθηκε στο σημείο και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακόμη και παρουσία των αστυνομικών ο άνδρας συνέχισε να εξυβρίζει και να απειλεί την πρώην σύντροφό του

Πήγε στο σπίτι της πρώην του στην Πάτρα, προκάλεσε φθορές, την απείλησε και της πήρε το κινητό
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Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα, έπειτα από καταγγελία της πρώην συντρόφου του για επεισόδιο που σημειώθηκε στην κατοικία της.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, ο άνδρας μετέβη χθες το μεσημέρι στο σπίτι της γυναίκας, όπου φέρεται να προκάλεσε φθορές, ενώ στη συνέχεια της αφαίρεσε το κινητό της τηλέφωνο.

Η Αστυνομία κλήθηκε στο σημείο και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακόμη και παρουσία των αστυνομικών ο άνδρας συνέχισε να εξυβρίζει και να απειλεί την πρώην σύντροφό του.

Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες, ενώ κατά τον έλεγχο που ακολούθησε εντοπίστηκε στην κατοχή του μία συσκευασία με κάνναβη, η οποία και κατασχέθηκε.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία.
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