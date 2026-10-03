Η Ελένη Καστάνη εξήγησε τον λόγο που απέχει από την τηλεόραση: Πλέον τα χρήματα είναι εφιαλτικά λίγα
Η Ελένη Καστάνη εξήγησε τον λόγο που απέχει από την τηλεόραση: Πλέον τα χρήματα είναι εφιαλτικά λίγα
Η ηθοποιός διευκρίνισε ωστόσο ότι θα ήθελε πολύ να συμμετάσχει σε κάποιο σίριαλ
Τον λόγο που απέχει από την τηλεόραση εξήγησε η Ελένη Καστάνη. Η ηθοποιός διευκρίνισε ότι της έχει προταθεί να συμμετάσχει σε σίριαλ, ενώ θα ήθελε και εκείνη να αποτελέσει μέρος μιας σειράς. Παρόλα αυτά, οι οικονομικές απολαβές που προσφέρονται δεν την έχουν κάνει να πει το «ναι». Όπως είπε χαρακτηριστικά, τα χρήματα είναι «εφιαλτικά λίγα», ώστε να επιστρέψει στην τηλεόραση.
Η Ελένη Καστάνη έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, και ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση. Αν και δήλωσε θετική, εξήγησε πως δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. «Τώρα πια δεν κάνω τηλεόραση. Θέλω πάρα πολύ να κάνω πάλι, αλλά θέλω να είναι κάτι ωραίο, κάτι ενδιαφέρον. Το '85 τελείωσα τη δραματική σχολή. Έχω πάνω από σαράντα χρόνια ηθοποιός. Δεν μου λείπει η καριέρα, την έχω κάνει. Μου λείπει να κάνω κάτι που να με ενδιαφέρει, να με κεντρίζει. Θα έκανα τηλεόραση γιατί απουσιάζω αρκετά χρόνια, αν ήταν κάτι πολύ ωραίο», είπε αρχικά.
Συνεχίζοντας, η ηθοποιός τόνισε ότι τα χρήματα που δίνονται πλέον είναι αποτρεπτικά για να αποφασίσει να επιστρέψει τηλεοπτικά. «Έπεσε στα χεριά μου ένα σενάριο που μου άρεσε, αλλά δεν ευδοκίμησε γιατί ήταν τεράστια η οικονομική διαφορά που λες με κοροϊδεύουν, δεν μπορούν να το λένε σοβαρά. Είναι εφιαλτικά λίγα τα χρήματα πλέον στην τηλεόραση», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Η Ελένη Καστάνη έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, και ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση. Αν και δήλωσε θετική, εξήγησε πως δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. «Τώρα πια δεν κάνω τηλεόραση. Θέλω πάρα πολύ να κάνω πάλι, αλλά θέλω να είναι κάτι ωραίο, κάτι ενδιαφέρον. Το '85 τελείωσα τη δραματική σχολή. Έχω πάνω από σαράντα χρόνια ηθοποιός. Δεν μου λείπει η καριέρα, την έχω κάνει. Μου λείπει να κάνω κάτι που να με ενδιαφέρει, να με κεντρίζει. Θα έκανα τηλεόραση γιατί απουσιάζω αρκετά χρόνια, αν ήταν κάτι πολύ ωραίο», είπε αρχικά.
Συνεχίζοντας, η ηθοποιός τόνισε ότι τα χρήματα που δίνονται πλέον είναι αποτρεπτικά για να αποφασίσει να επιστρέψει τηλεοπτικά. «Έπεσε στα χεριά μου ένα σενάριο που μου άρεσε, αλλά δεν ευδοκίμησε γιατί ήταν τεράστια η οικονομική διαφορά που λες με κοροϊδεύουν, δεν μπορούν να το λένε σοβαρά. Είναι εφιαλτικά λίγα τα χρήματα πλέον στην τηλεόραση», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
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