Σαμπάνης: Η συγκινητική αναφορά και το ζεϊμπέκικο για τον Μαζωνάκη σε συναυλία του
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Γιώργος Σαμπάνης Γιώργος Μαζωνάκης

Σαμπάνης: Η συγκινητική αναφορά και το ζεϊμπέκικο για τον Μαζωνάκη σε συναυλία του

Ο τραγουδιστής τίμησε τη μνήμη του συναδέλφου του, ερμηνεύοντας μερικές από τις επιτυχίες του

Σαμπάνης: Η συγκινητική αναφορά και το ζεϊμπέκικο για τον Μαζωνάκη σε συναυλία του
Μία συγκινητική αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη έκανε ο Γιώργος Σαμπάνης κατά τη διάρκεια συναυλίας του. Το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας ο τραγουδιστής τίμησε τη μνήμη του συναδέλφου του, ερμηνεύοντας μερικά από τα κομμάτια του. Ανάμεσα σε αυτές το «Ώρες Μικρές».

 Αν και, όπως είπε στο κοινό, δίσταζε να πει τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, τελικά άλλαξε γνώμη. Δίνοντας συναυλία στη γειτονιά του τραγουδιστή, τη Νίκαια, δεν θα μπορούσε να πράξει διαφορετικά. Ο Γιώργος Σαμπάνης στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία τους, τονίζοντας ότι στα 18 χρόνια της γνωριμίας τους, ένωσαν τις δυνάμεις τους για 22 τραγούδια. 

Αφού ερμήνευσε το «Ώρες Μικρές» και πριν συνεχίσει το πρόγραμμα, ο τραγουδιστής είπε στους θεατές: «Σε 18 χρόνια προλάβαμε και κάναμε μαζί 22 τραγούδια. Από τη μία, σκεφτόμουν να μην πω κανένα. Από την άλλη, σκεφτόμουν ότι εδώ δίπλα ήταν λίγο δύσκολο να μην πω κανένα. Οπότε θα πούμε μερικά για πάρτι του. Πρώτη και τελευταία φορά που θα τα πούμε όλα αυτά μαζί». 

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