Μπεν Άφλεκ για την προσωπική του ζωή: Δεν κυνηγάω τίποτα, προτεραιότητά μου είναι τα παιδιά μου

Ο Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους τον Ιανουάριο του 2025, έπειτα από δύο χρόνια γάμου και έναν παλαιότερο αρραβώνα. Ο ηθοποιός είχε επίσης υπάρξει παντρεμένος με την Τζένιφερ Γκάρνερ από το 2005 έως την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους το 2018. Η Γκάρνερ, 54 ετών, και ο Άφλεκ έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά, τη Βάιολετ, τη Σεραφίνα και τον Σάμιουελ.

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