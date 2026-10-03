Μπεν Άφλεκ για την προσωπική του ζωή: Δεν κυνηγάω τίποτα, προτεραιότητά μου είναι τα παιδιά μου
Μπεν Άφλεκ για την προσωπική του ζωή: Δεν κυνηγάω τίποτα, προτεραιότητά μου είναι τα παιδιά μου
Ο σταρ του Χόλιγουντ διέψευσε παράλληλα τις φήμες που τον ήθελαν να επιχειρεί να έρθει κοντά με τη Σακίρα
Για την προσωπική του ζωή μίλησε ο Μπεν Άφλεκ, βάζοντας παράλληλα τέλος στις φήμες γύρω από τα ερωτικά του.
Ο 54χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης ξεκαθάρισε ότι αυτή την περίοδο ο έρωτας δεν αποτελεί «μεγάλη προτεραιότητα» στη ζωή του, μιλώντας στο Entertainment Tonight κατά την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Animals» στο Λος Άντζελες. «Δουλεύω πολύ και βλέπω τα παιδιά μου. Δεν μένει και πολύς χώρος» πέρα από αυτά και τη δουλειά του, πρόσθεσε. «Δεν τρέχω από εδώ κι από εκεί», τόνισε.
Ο Άφλεκ σχολίασε επίσης πρόσφατο ισχυρισμό της παρουσιάστριας του «The View», Άνα Ναβάρο, ότι είχε επιχειρήσει να τον φέρει σε επαφή με τη Σακίρα μετά τον χωρισμό του από την Τζένιφερ Λόπεζ, παρότι η ίδια είχε παραδεχθεί ότι «δεν τον έχει συναντήσει ποτέ». «Τέτοια πράγματα, ειλικρινά, τα ακούω για πρώτη φορά από ανθρώπους σαν εσένα. Ορκίζομαι στον Θεό, δεν το έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου». πρόσθεσε.
Ο σταρ του Χόλιγουντ παραδέχθηκε ότι συχνά ακούει διάφορες φήμες γύρω από την προσωπική του ζωή. «Συχνά ακούω φήμες και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει επειδή... πόσοι ελεύθεροι άνδρες υπάρχουν; Κάποιοι κουτσομπολεύουν. Κάποια πράγματα απλώς επινοούνται. Στην πραγματικότητα, σχεδόν ποτέ δεν μου κανονίζουν ραντεβού», δήλωσε.
Ο Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους τον Ιανουάριο του 2025, έπειτα από δύο χρόνια γάμου και έναν παλαιότερο αρραβώνα. Ο ηθοποιός είχε επίσης υπάρξει παντρεμένος με την Τζένιφερ Γκάρνερ από το 2005 έως την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους το 2018. Η Γκάρνερ, 54 ετών, και ο Άφλεκ έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά, τη Βάιολετ, τη Σεραφίνα και τον Σάμιουελ.
Περιγράφοντας την περίοδο που διανύει ως «μια καλή φάση», ο Άφλεκ εξήγησε πού έχει στραμμένη πλέον την προσοχή του. «Είμαι καλά και είμαι ευτυχισμένος. Ξέρω ποιες είναι οι προτεραιότητές μου. Δεν μπορείς να έχεις δύο πράγματα που να είναι τα πιο σημαντικά στη ζωή σου. Για μένα, αυτά είναι τα παιδιά», σημείωσε.
Συνεχίζοντας, επισήμανε: «Μετά έχω τη δουλειά μου, την οποία αγαπώ. Βρίσκομαι εκεί που βρίσκομαι και είμαι πολύ καλά. Ποιος ξέρει τι περιπέτειες μπορεί να φέρει η ζωή; Είμαι ανοιχτός σε αυτό, αλλά δεν προσπαθώ να κυνηγήσω κάτι».
Σε εμφάνισή του στο «Jimmy Kimmel Live!», τον Σεπτέμβριο, ο Άφλεκ είχε αποκαλύψει ότι τα παιδιά του τον πειράζουν για την ερωτική του ζωή. «Τα παιδιά μου μιλούν στο δείπνο για τους φίλους τους, τα δράματα και τις σχέσεις τους και θεωρώ ότι έχω κάποιες εμπειρίες ζωής που αξίζει να μοιραστώ, κάποια μαθήματα», είχε πει στον Τζίμι Κίμελ. «Τους λέω, για παράδειγμα, “ξέρεις, το θέμα με αυτή τη σχέση είναι...” και τότε ο 17χρονος γυρίζει και μου λέει: “Α, μάλιστα, σαν να είσαι εσύ ο ειδικός στις σχέσεις;”», είχε συμπληρώσει τότε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ο 54χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης ξεκαθάρισε ότι αυτή την περίοδο ο έρωτας δεν αποτελεί «μεγάλη προτεραιότητα» στη ζωή του, μιλώντας στο Entertainment Tonight κατά την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Animals» στο Λος Άντζελες. «Δουλεύω πολύ και βλέπω τα παιδιά μου. Δεν μένει και πολύς χώρος» πέρα από αυτά και τη δουλειά του, πρόσθεσε. «Δεν τρέχω από εδώ κι από εκεί», τόνισε.
Ο Άφλεκ σχολίασε επίσης πρόσφατο ισχυρισμό της παρουσιάστριας του «The View», Άνα Ναβάρο, ότι είχε επιχειρήσει να τον φέρει σε επαφή με τη Σακίρα μετά τον χωρισμό του από την Τζένιφερ Λόπεζ, παρότι η ίδια είχε παραδεχθεί ότι «δεν τον έχει συναντήσει ποτέ». «Τέτοια πράγματα, ειλικρινά, τα ακούω για πρώτη φορά από ανθρώπους σαν εσένα. Ορκίζομαι στον Θεό, δεν το έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου». πρόσθεσε.
Ο σταρ του Χόλιγουντ παραδέχθηκε ότι συχνά ακούει διάφορες φήμες γύρω από την προσωπική του ζωή. «Συχνά ακούω φήμες και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει επειδή... πόσοι ελεύθεροι άνδρες υπάρχουν; Κάποιοι κουτσομπολεύουν. Κάποια πράγματα απλώς επινοούνται. Στην πραγματικότητα, σχεδόν ποτέ δεν μου κανονίζουν ραντεβού», δήλωσε.
Ben Affleck Says Dating Is Not a ‘Big Priority in My Life’ Amid Shakira Setup Rumor: ‘I’m Happy’ https://t.co/cobJHWBYd8— People (@people) October 3, 2026
Περιγράφοντας την περίοδο που διανύει ως «μια καλή φάση», ο Άφλεκ εξήγησε πού έχει στραμμένη πλέον την προσοχή του. «Είμαι καλά και είμαι ευτυχισμένος. Ξέρω ποιες είναι οι προτεραιότητές μου. Δεν μπορείς να έχεις δύο πράγματα που να είναι τα πιο σημαντικά στη ζωή σου. Για μένα, αυτά είναι τα παιδιά», σημείωσε.
Συνεχίζοντας, επισήμανε: «Μετά έχω τη δουλειά μου, την οποία αγαπώ. Βρίσκομαι εκεί που βρίσκομαι και είμαι πολύ καλά. Ποιος ξέρει τι περιπέτειες μπορεί να φέρει η ζωή; Είμαι ανοιχτός σε αυτό, αλλά δεν προσπαθώ να κυνηγήσω κάτι».
Σε εμφάνισή του στο «Jimmy Kimmel Live!», τον Σεπτέμβριο, ο Άφλεκ είχε αποκαλύψει ότι τα παιδιά του τον πειράζουν για την ερωτική του ζωή. «Τα παιδιά μου μιλούν στο δείπνο για τους φίλους τους, τα δράματα και τις σχέσεις τους και θεωρώ ότι έχω κάποιες εμπειρίες ζωής που αξίζει να μοιραστώ, κάποια μαθήματα», είχε πει στον Τζίμι Κίμελ. «Τους λέω, για παράδειγμα, “ξέρεις, το θέμα με αυτή τη σχέση είναι...” και τότε ο 17χρονος γυρίζει και μου λέει: “Α, μάλιστα, σαν να είσαι εσύ ο ειδικός στις σχέσεις;”», είχε συμπληρώσει τότε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα