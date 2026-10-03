Κακοκαιρία στην Κρήτη: Νέο 112 στον Μυλοπόταμο - «Μετακινηθείτε σε υψηλότερα σημεία»

Για τρίτη ημέρα δοκιμάζεται η περιοχή από τις ισχυρές βροχοπτώσεις – Προβλήματα σε Ζωνιανά, Λιβάδια, Αξό και Πέραμα, ορμητικά νερά και στο φαράγγι της Σαμαριάς

πλήρη εξέλιξη παραμένει η κακοκαιρία στην Κρήτη, με



Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στον Δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνου, όπου νέο μήνυμα του 112 εστάλη στις 11:55 το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, προειδοποιώντας τους κατοίκους για έντονα καιρικά φαινόμενα και καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία.







Μεταξύ των περιοχών όπου έχουν παρουσιαστεί σημαντικά προβλήματα βρίσκονται τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, η Αξός και το Πέραμα, ενώ ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα.



Το νέο μήνυμα του 112 Στις 11:55 το πρωί του Σαββάτου, τα κινητά τηλέφωνα στην περιοχή ήχησαν εκ νέου, με την ειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας να χαρακτηρίζεται «εξαιρετικά επείγουσα».





Κλείσιμο Σεμε τις ισχυρές και συνεχείς βροχοπτώσεις να προκαλούν σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νησιού και τις Αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στον Δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνου, όπου νέο μήνυμα του 112 εστάλη στις 11:55 το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, προειδοποιώντας τους κατοίκους για έντονα καιρικά φαινόμενα και καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία.Η περιοχή δοκιμάζεται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα από πολύ μεγάλες ποσότητες νερού, με πλημμυρικά φαινόμενα και ζημιές να έχουν καταγραφεί σε αρκετά σημεία του Δήμου.Μεταξύ των περιοχών όπου έχουν παρουσιαστεί σημαντικά προβλήματα βρίσκονται τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, η Αξός και το Πέραμα, ενώ ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα.Στις 11:55 το πρωί του Σαββάτου, τα κινητά τηλέφωνα στην περιοχή ήχησαν εκ νέου, με την ειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας να χαρακτηρίζεται «εξαιρετικά επείγουσα».Το μήνυμα του 112 ανέφερε: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και μετακινηθείτε σε υψηλότερα σημεία. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».



Η εμβέλεια της ειδοποίησης ήταν μεγάλη, καθώς το μήνυμα του 112 έφτασε, σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη και σε κινητά κατοίκων του Ηρακλείου.



Τρίτη ημέρα με προβλήματα στον Μυλοπόταμο Ο Δήμος Μυλοποτάμου βρίσκεται αντιμέτωπος εδώ και τρεις ημέρες με διαδοχικά κύματα έντονης βροχόπτωσης, γεγονός που έχει επιβαρύνει σημαντικά τόσο το έδαφος όσο και το οδικό και αγροτικό δίκτυο.



Στα Ζωνιανά έχουν καταγραφεί πλημμυρικά φαινόμενα εξαιτίας της αυξημένης ροής του ρέματος, ενώ δρόμοι έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους και νερά έχουν φτάσει κοντά σε κατοικίες.



Σημαντικά προβλήματα έχουν καταγραφεί και στα Λιβάδια, κυρίως στο οδικό και αγροτικό δίκτυο, ενώ δυσκολίες έχουν παρουσιαστεί επίσης στην Αξό, το Πέραμα και άλλες περιοχές του Μυλοποτάμου.



Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των φαινομένων και, μετά το νέο μήνυμα του 112, καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση, να μην πλησιάζουν ρέματα και σημεία όπου συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες νερού και να μετακινούνται σε υψηλότερα σημεία, όπου αυτό απαιτείται.



Ορμητικά νερά στο φαράγγι της Σαμαριάς Ιδιαίτερα έντονα είναι τα φαινόμενα και στα Χανιά, με πολύ μεγάλες ποσότητες βροχής να έχουν πέσει στην περιοχή του Ξυλόσκαλου, στην είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς.



Το ύψος της βροχής στην περιοχή έφτασε τα 318 χιλιοστά, δηλαδή περίπου 318 τόνους νερού ανά στρέμμα, με τις τεράστιες ποσότητες νερού να κατεβαίνουν ορμητικά μέσα στο φαράγγι.



Εικόνες από τη Σαμαριά αποτυπώνουν τη μεγάλη ροή των υδάτων, με το τοπίο να έχει αλλάξει από τις συνεχείς βροχοπτώσεις.



Το φαράγγι της Σαμαριάς παραμένει κλειστό, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, ενώ μετά την υποχώρηση των φαινομένων αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι πριν αποφασιστεί η επαναλειτουργία του.



Η κακοκαιρία εξακολουθεί να επηρεάζει την Κρήτη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε επιφυλακή και να απευθύνουν συνεχείς συστάσεις στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο.