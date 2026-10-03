Κακοκαιρία στην Κρήτη: Νέο 112 στον Μυλοπόταμο - «Μετακινηθείτε σε υψηλότερα σημεία»
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Mήνυμα 112 Μυλοπόταμος Φαράγγι Σαμαριάς Κακοκαιρία

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Νέο 112 στον Μυλοπόταμο - «Μετακινηθείτε σε υψηλότερα σημεία»

Για τρίτη ημέρα δοκιμάζεται η περιοχή από τις ισχυρές βροχοπτώσεις – Προβλήματα σε Ζωνιανά, Λιβάδια, Αξό και Πέραμα, ορμητικά νερά και στο φαράγγι της Σαμαριάς

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Νέο 112 στον Μυλοπόταμο - «Μετακινηθείτε σε υψηλότερα σημεία»
6 ΣΧΟΛΙΑ
Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η κακοκαιρία στην Κρήτη, με τις ισχυρές και συνεχείς βροχοπτώσεις να προκαλούν σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νησιού και τις Αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στον Δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνου, όπου νέο μήνυμα του 112 εστάλη στις 11:55 το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, προειδοποιώντας τους κατοίκους για έντονα καιρικά φαινόμενα και καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία.

Η περιοχή δοκιμάζεται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα από πολύ μεγάλες ποσότητες νερού, με πλημμυρικά φαινόμενα και ζημιές να έχουν καταγραφεί σε αρκετά σημεία του Δήμου.

Μεταξύ των περιοχών όπου έχουν παρουσιαστεί σημαντικά προβλήματα βρίσκονται τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, η Αξός και το Πέραμα, ενώ ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα.

Το νέο μήνυμα του 112

Στις 11:55 το πρωί του Σαββάτου, τα κινητά τηλέφωνα στην περιοχή ήχησαν εκ νέου, με την ειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας να χαρακτηρίζεται «εξαιρετικά επείγουσα».

Το μήνυμα του 112 ανέφερε: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και μετακινηθείτε σε υψηλότερα σημεία. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Κλείσιμο

Η εμβέλεια της ειδοποίησης ήταν μεγάλη, καθώς το μήνυμα του 112 έφτασε, σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη και σε κινητά κατοίκων του Ηρακλείου.

Τρίτη ημέρα με προβλήματα στον Μυλοπόταμο

Ο Δήμος Μυλοποτάμου βρίσκεται αντιμέτωπος εδώ και τρεις ημέρες με διαδοχικά κύματα έντονης βροχόπτωσης, γεγονός που έχει επιβαρύνει σημαντικά τόσο το έδαφος όσο και το οδικό και αγροτικό δίκτυο.

Στα Ζωνιανά έχουν καταγραφεί πλημμυρικά φαινόμενα εξαιτίας της αυξημένης ροής του ρέματος, ενώ δρόμοι έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους και νερά έχουν φτάσει κοντά σε κατοικίες.

Σημαντικά προβλήματα έχουν καταγραφεί και στα Λιβάδια, κυρίως στο οδικό και αγροτικό δίκτυο, ενώ δυσκολίες έχουν παρουσιαστεί επίσης στην Αξό, το Πέραμα και άλλες περιοχές του Μυλοποτάμου.

Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των φαινομένων και, μετά το νέο μήνυμα του 112, καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση, να μην πλησιάζουν ρέματα και σημεία όπου συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες νερού και να μετακινούνται σε υψηλότερα σημεία, όπου αυτό απαιτείται.

Ορμητικά νερά στο φαράγγι της Σαμαριάς

Ιδιαίτερα έντονα είναι τα φαινόμενα και στα Χανιά, με πολύ μεγάλες ποσότητες βροχής να έχουν πέσει στην περιοχή του Ξυλόσκαλου, στην είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς.

Το ύψος της βροχής στην περιοχή έφτασε τα 318 χιλιοστά, δηλαδή περίπου 318 τόνους νερού ανά στρέμμα, με τις τεράστιες ποσότητες νερού να κατεβαίνουν ορμητικά μέσα στο φαράγγι.

Εικόνες από τη Σαμαριά αποτυπώνουν τη μεγάλη ροή των υδάτων, με το τοπίο να έχει αλλάξει από τις συνεχείς βροχοπτώσεις.

Το φαράγγι της Σαμαριάς παραμένει κλειστό, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, ενώ μετά την υποχώρηση των φαινομένων αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι πριν αποφασιστεί η επαναλειτουργία του.

Η κακοκαιρία εξακολουθεί να επηρεάζει την Κρήτη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε επιφυλακή και να απευθύνουν συνεχείς συστάσεις στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μια Ημέρα Υιοθεσίας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή

Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης