Λιγκιάδες 1943: 83 χρόνια από τη σφαγή αμάχων από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής

Η επίσκεψη του Γερμανού προέδρου το 2014

Από τη σφαγή επέζησαν ελάχιστοι κάτοικοι. Μαρτυρίες που καταγράφηκαν μεταπολεμικά περιγράφουν ανθρώπους που βρέθηκαν τραυματισμένοι ανάμεσα στους νεκρούς, καθώς και μικρά παιδιά που επέζησαν από τις εκτελέσεις.Η επίθεση στους Λιγκιάδες δεν αποτέλεσε μεμονωμένο περιστατικό. Την ίδια περίοδο οι γερμανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν σειρά επιχειρήσεων στην Ήπειρο, με εκτελέσεις αμάχων και καταστροφές οικισμών. Μεταξύ των περιοχών που υπέστησαν αντίστοιχα αντίποινα ήταν ηΤον Μάρτιο του 2014 οι Λιγκιάδες βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όταν το χωριό επισκέφθηκε ο τότε πρόεδρος της Γερμανίας, μαζί με τον τότε Πρόεδρο της Ελληνικής ΔημοκρατίαςΟ Γκάουκ απέτισε φόρο τιμής στα θύματα και ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες των νεκρών για τα εγκλήματα που είχαν διαπράξει οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής.Σήμερα, στον οικισμό υπάρχει μνημείο αφιερωμένο στα θύματα της 3ης Οκτωβρίου 1943, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα και οι ηλικίες των κατοίκων που σκοτώθηκαν.