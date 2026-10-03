Θανάσης Βισκαδουράκης: Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας μεγάλος ροκ σταρ, ένας ατίθασος καλλιτέχνης που έφτιαξε μόνος του το οικοδόμημά του
Θανάσης Βισκαδουράκης: Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας μεγάλος ροκ σταρ, ένας ατίθασος καλλιτέχνης που έφτιαξε μόνος του το οικοδόμημά του
Ο ηθοποιός μίλησε για τον τραγουδιστή, ανατρέχοντας μεταξύ άλλων στη γνωριμία τους
Στο καλλιτεχνικό αποτύπωμα του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε ο Θανάσης Βισκαδουράκης. Για τον ηθοποιό, ο τραγουδιστής ήταν ένας ροκ σταρ, ένας ατίθασος καλλιτέχνης που έχτισε το όνομά του, στηριζόμενος στις δικές του δυνάμεις.
Μεταξύ άλλων, ανέτρεξε στη γνωριμία τους, το 1993, ενώ υπογράμμισε και την αγάπη του κόσμου που απολάμβανε ο Γιώργος Μαζωνάκης και η οποία παραμένει το ίδιο ζωντανή μετά τον θάνατό του.
Ο Θανάσης Βισκαδουράκης βρέθηκε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, και μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και για τη σχέση που διατηρεί με την οικογένειά του. «Πριν την κηδεία μίλαγα με τη Βάσω Μαζωνάκη στις δύο το πρωί, την αδερφή του. Μου έλεγε για την αγάπη του κοινού. Την έπαιρναν τηλέφωνο ότι καταφθάνουν πούλμαν. Ξέρεις τώρα, εγώ επειδή πήγα στην κηδεία δεν περίμενα αυτή την αγάπη του κόσμου. Ξέρεις τι; Τον αγαπήσαμε τώρα πιο πολύ γιατί οι στίχοι του ήταν τόσο δυνατοί. Εκπροσωπούσαν και τον ίδιο. Και έβλεπα στην κηδεία ήταν όλοι, ρε παιδί μου», είπε αρχικά.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός περιέγραψε τον Γιώργο Μαζωνάκη ως έναν αυτοδημιούργητο, ατίθασο και μοναχικό καλλιτέχνη που έχτισε μόνος του την πορεία και το όνομά του. Παράλληλα, γύρισε πίσω στο 1993, θυμούμενος τη γνωριμία τους. Όπως ανέφερε: «Γιατί ένας μεγάλος ροκ σταρ, ένας ατίθασος, ωραίος καλλιτέχνης, μοναχικός στην πορεία, δηλαδή αυτό που έφτιαξε. Εμείς οι καλλιτέχνες καταλαβαίνουμε. Το έφτιαξε μόνος του το οικοδόμημα που λέγεται Μαζωνάκης. Εγώ τότε δούλευα στο Διογένης Palace, όταν ήρθε το ’93 νομίζω, ήρθε πιτσιρικάς από την Πάτρα. Είδα ένα παιδάκι όμορφο, με τα γαλανά μάτια, έτσι ατίθασος, νέος, ωραίος και με μια μπάσα φωνή, ενώ το κορμί του ήταν σαν κι εμένα. Η φωνή του ήταν μπάσα. Και από τότε ο Γιώργος κάθε χρόνο όλο και πιο ψηλά, όλο και πιο ψηλά».
Ολοκληρώνοντας, στάθηκε στη διαχρονική αγάπη του κόσμου για τον Γιώργο Μαζωνάκη. «Η φωνή του ήταν μπάσα. Και από τότε ο Γιώργος κάθε χρόνο όλο και πιο ψηλά, όλο και πιο ψηλά. Και συνειδητοποιώ τώρα ότι ο κόσμος τον αγαπάει. Δεν περνάω από σπίτι παιδιά, είτε στα μαγαζιά να ακούω κάθε μέρα τραγούδια του Μαζωνάκη. Δηλαδή είναι απίστευτο. Έχει φύγει ο άνθρωπος και ακόμα το όνομά του παίζεται», σημείωσε κλείνοντας.
Μεταξύ άλλων, ανέτρεξε στη γνωριμία τους, το 1993, ενώ υπογράμμισε και την αγάπη του κόσμου που απολάμβανε ο Γιώργος Μαζωνάκης και η οποία παραμένει το ίδιο ζωντανή μετά τον θάνατό του.
Ο Θανάσης Βισκαδουράκης βρέθηκε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, και μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και για τη σχέση που διατηρεί με την οικογένειά του. «Πριν την κηδεία μίλαγα με τη Βάσω Μαζωνάκη στις δύο το πρωί, την αδερφή του. Μου έλεγε για την αγάπη του κοινού. Την έπαιρναν τηλέφωνο ότι καταφθάνουν πούλμαν. Ξέρεις τώρα, εγώ επειδή πήγα στην κηδεία δεν περίμενα αυτή την αγάπη του κόσμου. Ξέρεις τι; Τον αγαπήσαμε τώρα πιο πολύ γιατί οι στίχοι του ήταν τόσο δυνατοί. Εκπροσωπούσαν και τον ίδιο. Και έβλεπα στην κηδεία ήταν όλοι, ρε παιδί μου», είπε αρχικά.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός περιέγραψε τον Γιώργο Μαζωνάκη ως έναν αυτοδημιούργητο, ατίθασο και μοναχικό καλλιτέχνη που έχτισε μόνος του την πορεία και το όνομά του. Παράλληλα, γύρισε πίσω στο 1993, θυμούμενος τη γνωριμία τους. Όπως ανέφερε: «Γιατί ένας μεγάλος ροκ σταρ, ένας ατίθασος, ωραίος καλλιτέχνης, μοναχικός στην πορεία, δηλαδή αυτό που έφτιαξε. Εμείς οι καλλιτέχνες καταλαβαίνουμε. Το έφτιαξε μόνος του το οικοδόμημα που λέγεται Μαζωνάκης. Εγώ τότε δούλευα στο Διογένης Palace, όταν ήρθε το ’93 νομίζω, ήρθε πιτσιρικάς από την Πάτρα. Είδα ένα παιδάκι όμορφο, με τα γαλανά μάτια, έτσι ατίθασος, νέος, ωραίος και με μια μπάσα φωνή, ενώ το κορμί του ήταν σαν κι εμένα. Η φωνή του ήταν μπάσα. Και από τότε ο Γιώργος κάθε χρόνο όλο και πιο ψηλά, όλο και πιο ψηλά».
Ολοκληρώνοντας, στάθηκε στη διαχρονική αγάπη του κόσμου για τον Γιώργο Μαζωνάκη. «Η φωνή του ήταν μπάσα. Και από τότε ο Γιώργος κάθε χρόνο όλο και πιο ψηλά, όλο και πιο ψηλά. Και συνειδητοποιώ τώρα ότι ο κόσμος τον αγαπάει. Δεν περνάω από σπίτι παιδιά, είτε στα μαγαζιά να ακούω κάθε μέρα τραγούδια του Μαζωνάκη. Δηλαδή είναι απίστευτο. Έχει φύγει ο άνθρωπος και ακόμα το όνομά του παίζεται», σημείωσε κλείνοντας.
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