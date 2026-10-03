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Συμβολικός αποκλεισμός του λιμανιού της Θεσσαλονίκης από τους αλιείς, δείτε βίντεο
Συμβολικός αποκλεισμός του λιμανιού της Θεσσαλονίκης από τους αλιείς, δείτε βίντεο
Διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα, που απειλούν τον κλάδο τους
Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης προχωρούν οι επαγγελματίες αλιείς που έχουν δέσει τα σκάφη τους στην παραλία της Θεσσαλονίκης από την περασμένη Πέμπτη, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα, που απειλούν τον κλάδο τους.
Δείτε βίντεο από την κινητοποίηση:
Όπως δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος των Παράκτιων Αλιέων, Νέας Κρήνης - Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Παράκτιας Αλιείας, Δημήτρης Τσιπούρας, «στον Πειραιά και στην Καβάλα θα αποκλείσουν τα λιμάνια. Διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε τρίτη μέρα εδώ και η κυβέρνηση δεν μας έχει δώσει σημασία. Δεν σηκώνει ένα τηλέφωνο να μας πει ότι ερχόμαστε να μιλήσουμε φιλικά, όπως είχαν κάνει σε άλλες περιπτώσεις», συμπλήρωσε.
Ο κ. Τσιπούρας ανέφερε, επίσης, ότι απευθύνουν κάλεσμα στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να προσέλθει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης όπου γίνεται η κινητοποίηση και να συζητήσει με τους ανθρώπους που διαμαρτύρονται. «Δεν είμαστε πολίτες τέταρτης και πέμπτης κατηγορίας», σημείωσε.
Το κυριότερο πρόβλημά, όπως λένε οι αλιείς, είναι το κόστος πετρελαίου. «Πριν επτά μήνες το παίρναμε 0,60, 0,55 και τώρα έχει πάει 1,40-1,42. Είναι πάνω από τα διπλά λεφτά. Όταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σου λέει ότι όταν πάει το πετρέλαιο ντίζελ για την αλιεία στα 0,60 ευρώ, δεν είναι βιώσιμο, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Την ίδια στιγμή, στην Ιταλία, η ιταλική κυβέρνηση έδωσε 67 λεπτά το λίτρο επιδότηση στους αλιείς. Η Ισπανία, η Γαλλία, η Πορτογαλία επίσης έχουν λάβει μέτρα. Σε εμάς δίνουν 12 με 16 λεπτά. Ανεπίτρεπτο», κατέληξε.
Δείτε βίντεο από την κινητοποίηση:
Όπως δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος των Παράκτιων Αλιέων, Νέας Κρήνης - Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Παράκτιας Αλιείας, Δημήτρης Τσιπούρας, «στον Πειραιά και στην Καβάλα θα αποκλείσουν τα λιμάνια. Διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε τρίτη μέρα εδώ και η κυβέρνηση δεν μας έχει δώσει σημασία. Δεν σηκώνει ένα τηλέφωνο να μας πει ότι ερχόμαστε να μιλήσουμε φιλικά, όπως είχαν κάνει σε άλλες περιπτώσεις», συμπλήρωσε.
Ο κ. Τσιπούρας ανέφερε, επίσης, ότι απευθύνουν κάλεσμα στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να προσέλθει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης όπου γίνεται η κινητοποίηση και να συζητήσει με τους ανθρώπους που διαμαρτύρονται. «Δεν είμαστε πολίτες τέταρτης και πέμπτης κατηγορίας», σημείωσε.
Το κυριότερο πρόβλημά, όπως λένε οι αλιείς, είναι το κόστος πετρελαίου. «Πριν επτά μήνες το παίρναμε 0,60, 0,55 και τώρα έχει πάει 1,40-1,42. Είναι πάνω από τα διπλά λεφτά. Όταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σου λέει ότι όταν πάει το πετρέλαιο ντίζελ για την αλιεία στα 0,60 ευρώ, δεν είναι βιώσιμο, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Την ίδια στιγμή, στην Ιταλία, η ιταλική κυβέρνηση έδωσε 67 λεπτά το λίτρο επιδότηση στους αλιείς. Η Ισπανία, η Γαλλία, η Πορτογαλία επίσης έχουν λάβει μέτρα. Σε εμάς δίνουν 12 με 16 λεπτά. Ανεπίτρεπτο», κατέληξε.
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