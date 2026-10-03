Ελένη Προκοπίου: Η «μικρή Αφροδίτη» του σινεμά που αποχώρησε στο απόγειο της καριέρας της

Ερωτικός λυρισμός



Ο Εμίρης και ο Κακομοίρης

Ο απρόοπτος χωρισμός με τον Σειληνό



Οι εμπορικές επιτυχίες

Καλλιτεχνικό φινάλε



Αφοσίωση στην οικογένεια

Για χάρη της εγγονής



Απόφαση ζωής

Το 1963 μπαίνει στα δύσκολα της υποκριτικής, παίζοντας στην ταινία σταθμό για τον ελληνικό κινηματογράφο, «Μικρές Αφροδίτες» του Νίκου Κούνδουρου. Ένα τολμηρό δράμα, με έντονο ερωτικό λυρισμό, που γυρίστηκε με ελάχιστα μέσα, αλλά κατάφερε να κερδίσει την Αργυρή Άρκτο στο φεστιβάλ Βερολίνου και να κάνει διεθνή καριέρα. Κομβική στιγμή για την καριέρα της, καθώς στην ασπρόμαυρη ταινία ήταν φανερό ότι η εικόνα της μπορούσε να κινηθεί πέρα από τη λάμψη της επιθεώρησης ή του μιούζικαλ. Με την ταινία του Κούνδουρου, καθιερώνεται και ως ηθοποιός.Τον επόμενο χρόνο εισβάλει και στον λεγόμενο εμπορικό κινηματογράφο, παίζοντας στην αισθηματική κωμωδία «Ο Εμίρης και ο Κακομοίρης», κρατώντας τον ρόλο της εξωτικής Γκιουλινάρ, δίπλα στον Γιώργο Πάντζα, με τον οποίο έπαιξαν συνολικά σε πέντε ταινίες. Μία φαρσοκωμωδία, σε σκηνοθεσία Ορέστη Λάσκου και με τους Μίμη Φωτόπουλο, Άννα Καλουτά, Αλέκο Λειβαδίτη και Βαγγέλη Σειληνό, με τον οποίο χορεύουν και αναδεικνύουν την ομορφιά τους στο φινάλε της ταινίας.Εκείνη περίπου την εποχή έρχεται και η διακοπή τής συνεργασίας της και της φιλικής της σχέσης με τον Σειληνό, διαπιστώνοντας ξαφνικά, όπως η ίδια είχε εξομολογηθεί, ότι την είχε αντικαταστήσει -και εγκαταστήσει στο διαμέρισμά του στην Κυψέλη- με άλλη ανερχόμενη τότε χορεύτρια και ηθοποιό. Η Προκοπίου, που εκείνη την εποχή είχε και μεγάλες οικονομικές ανάγκες, βρέθηκε σε απόγνωση, αλλά ευτυχώς για ακόμη μια φορά ο Καστρινός στάθηκε δίπλα της, λέγοντας να μην ανησυχεί και την στέλνει στον Μπουρνέλη, που είχε το Θέατρο Ακροπόλ και στο οποίο έμεινε για χρόνια.Το 1966 πραγματικά λάμπει δίπλα στην Ρένα Βλαχοπούλου, τον Κώστα Βουτσά και τον Ανδρέα Ντούζο, στην κωμωδία της Φίνος Φιλμ «Ραντεβού στον Αέρα», που γύρισε με κέφι ο Γιάννης Δαλιανίδης. Τεράστια επιτυχία, που έρχεται κολλητά με την επόμενη κωμωδία της Φίνος Φιλμ «Οι Κυρίες της Αυλής», του Ντίνου Δημόπουλου και παίζοντας στο πλευρό των Ντίνου Ηλιόπουλου, Αλέκου Αλεξανδράκη, Διονύση Παπαγιαννόπουλου και Νόρας Βαλσάμη.Τα επόμενα έξι χρόνια εμφανίζεται σε συνολικά 13 ταινίες, με αρκετούς δημοφιλείς ηθοποιούς. Ξεχωρίζουν τα φιλμ «Ο Μπούφος» και «Μίνι Φούστα και Καράτε», ενώ το 1972 κάνει την τελευταία της εμφάνιση στην κωμωδία «Το Κοροϊδάκι της Πριγκηπέσσας», του Γιάννη Δαλιανίδη και με Σταύρο Παράβα, Μπέτυ Αρβανίτη, Χρόνη Εξαρχάκο, Νόρα Βαλσάμη και Κατερίνα Γιουλάκη. Στα γυρίσματα του φιλμ η Προκοπίου έχει μείνει έγκυος.Είναι η χρονιά που παίρνει την απόφαση να αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, μετά και από τον δεύτερο γάμο της (είχε προηγηθεί στις αρχές του ‘60 ο βραχύβιος γάμος της με τον ζεν πρεμιέ Νίκο Καζή) με τον γνωστό επιχειρηματία στον χώρο του επίπλου Αντώνη Συρίγο, από τον οποίο απέκτησε μία κόρη. Όπως είχε πει, η απόφαση να αποσυρθεί από την ηθοποιία ήταν δική της, επισημαίνοντας ότι εξαφανίστηκε από τον χώρο για δυο λόγους: Γιατί ήθελε να αφοσιωθεί στην οικογένειά της, αλλά και για την ταλαιπωρία που πέρασε μέχρι να γεννήσει, τη μονάκριβη κόρη της, παίρνοντας πολλά κιλά, λόγω ορμονοθεραπειών. Ωστόσο, δεν σκέφτηκε ποτέ να επιστρέψει, ούτε όταν είχε αρχίσει να συνέρχεται, καθώς, όπως είχε πει με νόημα, οι πόρτες έδειχναν κλειστές και ο ελληνικός κινηματογράφος είχε σβήσει. Όπως είναι γνωστό ο λεγόμενος παλιός ελληνικός κινηματογράφος είχε απαξιωθεί εντελώς στις αρχές της δεκαετίας του ‘70 και ειδικά μετά την πτώση της χούντας, όπου άλλαξαν οι εποχές και οι απαιτήσεις του κοινού.Τα πρώτα χρόνια έπειτα από την αποχώρησή της, υπήρχε πάντα η προσμονή για μία θριαμβευτική επιστροφή, που τόνωνε η εικόνα της μέσω των τηλεοπτικών προβολών των ταινιών της. Ωστόσο, ποτέ δεν υποχώρησε στην απόφασή της, παρά μόνο όταν της το ζήτησε μία από τις πολυαγαπημένες της εγγονές, που έπαιξε στην παράσταση «Το Κορίτσι μου» και που ανέβηκε το 2024 στο Θέατρο Αμαλία της Θεσσαλονίκης. Δεν εμφανίστηκε στη σκηνή, αλλά δάνεισε τη φωνή της για ένα ηχογραφημένο voice over.Ωστόσο, η απόφασή της να αποσυρθεί στο απόγειο της καριέρας της, να ξεκόψει με το καλλιτεχνικό κύκλωμα και να μείνει έξω από τα φώτα της δημοσιότητας για πάνω από 50 χρόνια, ήταν σίγουρα μία επιλογή που της στοίχισε. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν ρωτήθηκε ποιον τίτλο θα έδινε στη βιογραφία της εκείνη διάλεξε το μελαγχολικό «Η Αποχώρησή μου». Ούτε κάποια από τις κινηματογραφικές της επιτυχίες, ούτε τον χορό, που λάτρευε, ούτε την εικόνα μίας απίστευτα θελκτικής γυναίκας ή του κοριτσιού που μας γέμισε όνειρα. Τίποτα. Μόνο μία απόφαση ζωής που πήρε μόλις στα 33 της χρόνια.