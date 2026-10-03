Κωνσταντίνος Ρήγος για Γιώργο Μαζωνάκη: Κάθε μέρα που ξυπνάω λέω «είναι δυνατόν να μην είναι ανάμεσά μας;»
Κωνσταντίνος Ρήγος για Γιώργο Μαζωνάκη: Κάθε μέρα που ξυπνάω λέω «είναι δυνατόν να μην είναι ανάμεσά μας;»
Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι έφυγε, προσπαθώ να νιώθω ότι είναι εδώ, εξομολογήθηκε ο χορογράφος
Τη δυσκολία του να διαχειριστεί τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μοιράστηκε ο Κωνσταντίνος Ρήγος. Ο χορογράφος, που είχε συνεργαστεί επί σειρά ετών με τον τραγουδιστή, εξομολογήθηκε ότι υπάρχουν στιγμές που αναρωτιέται πώς γίνεται να μη βρίσκεται πια στη ζωή. Ο ίδιος προσπαθεί να νιώθει ότι δεν έχει φύγει.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Ένας κι Ένας», το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, ο Κωνσταντίνος Ρήγος έκανε μία αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη, υπογραμμίζοντας την αγάπη του κόσμου για το πρόσωπό του. «Τον αγαπούσαν όλοι, δεν είναι ότι εκφράστηκε τώρα αυτή η αγάπη. Τώρα εκφράστηκε το ακατανόητο, δηλαδή, συνέβη κάτι σε έναν άνθρωπο, ο οποίος έφυγε από έναν τρόπο που δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς. Οπότε με αυτή την έννοια συνδεόμαστε μέσα από αυτή τη συνθήκη. Εγώ ακόμα δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Κάθε μέρα που ξυπνάω λέω “είναι δυνατόν να μην είναι ανάμεσά μας;”. Αυτό είναι κάτι που δεν ξέρω αν μπορώ να το ξεπεράσεις τόσο εύκολα», είπε αρχικά.
Συνοψίζοντας της συνεργασία τους, ο χορογράφος ανέφερε: «Ξεκινήσαμε το 2008 με video clip και μετά με εμφανίσεις. Ήθελε κάθε μέρα να κάνει κάτι καινούργιο, να δοκιμάζει κάτι καινούργιο και να είναι κάτι καινούριο. Μας συνέδεσαν πολλά. Η ουσία. Τα κάναμε γιατί θέλαμε κάτι να πούμε».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 25:00
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, θυμήθηκε επίσης μια στιγμή με τον τραγουδιστή στη Θεσσαλονίκη για να τονίσει στη συνέχεια ότι ήθελε να είναι κοντά στον κόσμο. Όπως περιέγραψε: «Ήμασταν στη Θεσσαλονίκη στη Νέα Παραλία για να βγάλουμε φωτογραφίες για μία εφημερίδα και τον φωτογράφιζα και καλούσα τον κόσμο, που περπατούσε στο δρόμο, και τους έλεγα “συγνώμη θέλει ο κύριος Μαζωνάκης να βγάλουμε φωτογραφία μαζί σας”. Έτσι ήρθε σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο και όταν τελειώσαμε μου είπε “πόσο διαφορετικό είναι να πλησιάσεις τον κόσμο τόσο χωρίς λόγο”. Ήθελε πολύ να είναι κοντά στον κόσμο και αυτό το έδειχνε στο live του».
Κλείνοντας, ο Κωνσταντίνος Ρήγος σημείωσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ίσως να μην είχε αντιληφθεί πόσος κόσμος τον στήριζε. Σήμερα όμως, πρόσθεσε, θα ήταν ευτυχισμένος βλέποντάς το. Εξομολογήθηκε επίσης ότι προσπαθεί να νιώθει την παρουσία του, αποφεύγοντας να διαβάσει όσα γράφονται για την υπόθεση του θανάτου του. «Μπορεί και να μην είχε συνειδοποιήσει ότι είχε όλο αυτό τον κόσμο μαζί του, ενώ τον είχε. Αλλά σίγουρα αν υπάρχει κάτι που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, θα ήταν ευτυχισμένος. Προσπαθώ να νιώθω ότι είναι εδώ και να μη διαβάζω. Στην πραγματικότητα, είναι δύσκολο να φύγει», κατέληξε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Καλεσμένος στην εκπομπή «Ένας κι Ένας», το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, ο Κωνσταντίνος Ρήγος έκανε μία αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη, υπογραμμίζοντας την αγάπη του κόσμου για το πρόσωπό του. «Τον αγαπούσαν όλοι, δεν είναι ότι εκφράστηκε τώρα αυτή η αγάπη. Τώρα εκφράστηκε το ακατανόητο, δηλαδή, συνέβη κάτι σε έναν άνθρωπο, ο οποίος έφυγε από έναν τρόπο που δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς. Οπότε με αυτή την έννοια συνδεόμαστε μέσα από αυτή τη συνθήκη. Εγώ ακόμα δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Κάθε μέρα που ξυπνάω λέω “είναι δυνατόν να μην είναι ανάμεσά μας;”. Αυτό είναι κάτι που δεν ξέρω αν μπορώ να το ξεπεράσεις τόσο εύκολα», είπε αρχικά.
Συνοψίζοντας της συνεργασία τους, ο χορογράφος ανέφερε: «Ξεκινήσαμε το 2008 με video clip και μετά με εμφανίσεις. Ήθελε κάθε μέρα να κάνει κάτι καινούργιο, να δοκιμάζει κάτι καινούργιο και να είναι κάτι καινούριο. Μας συνέδεσαν πολλά. Η ουσία. Τα κάναμε γιατί θέλαμε κάτι να πούμε».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 25:00
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, θυμήθηκε επίσης μια στιγμή με τον τραγουδιστή στη Θεσσαλονίκη για να τονίσει στη συνέχεια ότι ήθελε να είναι κοντά στον κόσμο. Όπως περιέγραψε: «Ήμασταν στη Θεσσαλονίκη στη Νέα Παραλία για να βγάλουμε φωτογραφίες για μία εφημερίδα και τον φωτογράφιζα και καλούσα τον κόσμο, που περπατούσε στο δρόμο, και τους έλεγα “συγνώμη θέλει ο κύριος Μαζωνάκης να βγάλουμε φωτογραφία μαζί σας”. Έτσι ήρθε σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο και όταν τελειώσαμε μου είπε “πόσο διαφορετικό είναι να πλησιάσεις τον κόσμο τόσο χωρίς λόγο”. Ήθελε πολύ να είναι κοντά στον κόσμο και αυτό το έδειχνε στο live του».
Κλείνοντας, ο Κωνσταντίνος Ρήγος σημείωσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ίσως να μην είχε αντιληφθεί πόσος κόσμος τον στήριζε. Σήμερα όμως, πρόσθεσε, θα ήταν ευτυχισμένος βλέποντάς το. Εξομολογήθηκε επίσης ότι προσπαθεί να νιώθει την παρουσία του, αποφεύγοντας να διαβάσει όσα γράφονται για την υπόθεση του θανάτου του. «Μπορεί και να μην είχε συνειδοποιήσει ότι είχε όλο αυτό τον κόσμο μαζί του, ενώ τον είχε. Αλλά σίγουρα αν υπάρχει κάτι που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, θα ήταν ευτυχισμένος. Προσπαθώ να νιώθω ότι είναι εδώ και να μη διαβάζω. Στην πραγματικότητα, είναι δύσκολο να φύγει», κατέληξε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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