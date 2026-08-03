Φιλ Κόλινς για τη νοσηλεία του λόγω εθισμού στο αλκοόλ και την επίσκεψη των παιδιών του: Έρχονταν άνθρωποι για να μου πουν αντίο
Φιλ Κόλινς για τη νοσηλεία του λόγω εθισμού στο αλκοόλ και την επίσκεψη των παιδιών του: Έρχονταν άνθρωποι για να μου πουν αντίο
Τον Απρίλιο του 2024, ο 75χρονος τραγουδιστής νοσηλευόταν αναίσθητος στην Ελβετία
Σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του αναφέρθηκε ο Φιλ Κόλινς, μιλώντας για τη στιγμή που τα πέντε παιδιά του κλήθηκαν να βρεθούν στο πλευρό του όσο εκείνος νοσηλευόταν, καθώς υπήρχε φόβος ότι μπορεί να μην ζούσε λόγω του εθισμού του με το αλκοόλ.
Τον Απρίλιο του 2024, ο 75χρονος τραγουδιστής νοσηλευόταν αναίσθητος στην Ελβετία, μετά από σοβαρά προβλήματα που συνδέονταν με την κατάχρηση αλκοόλ. Ο μάνατζέρ του, ο οποίος συνεργάζεται μαζί του εδώ και 50 χρόνια, επικοινώνησε τότε με τα παιδιά του, τις κόρες του Λίλι Κόλινς και Τζόλι Κόλινς, καθώς και τους γιους του Σάιμον Κόλινς, Νίκολας Κόλινς και Μάθιου Κόλινς, προκειμένου να βρεθούν κοντά του.
Όπως εξήγησε ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης στη The Sunday Times, η κατάσταση της υγείας του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη: «Υπήρχαν κάποιες αποφάσεις που έπρεπε να παρθούν σχετικά με το “κρατάμε τον Φιλ στη ζωή με μηχανική υποστήριξη;”». Περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει, ο Κόλινς ανέφερε: «Τα νεφρά μου κατέρρεαν, τα όργανά μου σταματούσαν να λειτουργούν» και πρόσθεσε «έρχονταν άνθρωποι για να πουν αντίο».
Ο ίδιος αποκάλυψε ότι δεν είχε επίγνωση της σοβαρότητας της κατάστασής του εκείνη τη στιγμή, σημειώνοντας: «Αλλά δεν θυμάμαι να ήρθαν. Δεν είχα ιδέα ότι συνέβαιναν όλα αυτά. Όλοι ανησυχούσαν ότι δεν θα με ξαναέβλεπαν. Θα μπορούσαν όλα να είχαν πάει τόσο στραβά».
Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, ο μουσικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τον Νοέμβριο του 2023 λόγω προβλημάτων που σχετίζονταν με την κατανάλωση αλκοόλ. Πήρε εξιτήριο τρεις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, όμως λίγες εβδομάδες αργότερα χρειάστηκε να επιστρέψει στην εντατική, παραμένοντας συνολικά επτά μήνες στο νοσοκομείο.
Για την περιπέτεια της υγείας του, ο τραγουδιστής δήλωσε: «Ήμουν πολύ τυχερός που βγήκα από αυτό» προσθέτοντας: «Περιττό να πω ότι δεν έχω πιει από τότε». Αργότερα μέσα στο 2024, ο Φιλ Κόλινς και η οικογένειά του συναντήθηκαν σε ξενοδοχείο, όπου πέρασαν τέσσερις ημέρες και νύχτες μαζί. Ο ίδιος θυμήθηκε τη συγκινητική στιγμή με την κόρη του Λίλι, η οποία όπως είπε, «καθόταν δίπλα μου κλαίγοντας και έλεγε: “Ποτέ δεν πίστευα ότι θα ζήσω αυτές τις στιγμές”».
Ο Φιλ Κόλινς είχε αποκαλύψει στην αυτοβιογραφία του «Not Dead Yet» το 2016 ότι αντιμετώπισε προβλήματα αλκοολισμού, τα οποία συνέδεσε με την προσωπική του ζωή και τον τραυματισμό στην πλάτη του.
Ο τραγουδιστής έχει μιλήσει ανοιχτά και για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. «Είναι κάτι που συνεχίζεται» δήλωσε φέτος στην εκπομπή Eras του BBC. «Έχω μία νοσοκόμα που μένει μαζί μου όλο το 24ωρο για να βεβαιώνεται ότι παίρνω τα φάρμακά μου όπως πρέπει. Είχα προβλήματα με το γόνατό μου. Ό,τι θα μπορούσε να πάει στραβά με εμένα, πήγε στραβά» είχε πει.
Ο Φιλ Κόλινς που έχει διαγνωστεί με πτώση του άκρου ποδός έχει αντιμετωπίσει νευρικές βλάβες, προβλήματα στα γόνατα, νεφρικά προβλήματα και διαβήτη τύπου 2. Οι επιπτώσεις αυτών των προβλημάτων επηρέασαν τελικά τη δυνατότητά του να παίζει μουσική, με αποτέλεσμα να αποσυρθεί από τις ζωντανές εμφανίσεις πριν από την τελευταία περιοδεία των Genesis το 2022.
Φωτογραφία άρθρου: AFP
Τον Απρίλιο του 2024, ο 75χρονος τραγουδιστής νοσηλευόταν αναίσθητος στην Ελβετία, μετά από σοβαρά προβλήματα που συνδέονταν με την κατάχρηση αλκοόλ. Ο μάνατζέρ του, ο οποίος συνεργάζεται μαζί του εδώ και 50 χρόνια, επικοινώνησε τότε με τα παιδιά του, τις κόρες του Λίλι Κόλινς και Τζόλι Κόλινς, καθώς και τους γιους του Σάιμον Κόλινς, Νίκολας Κόλινς και Μάθιου Κόλινς, προκειμένου να βρεθούν κοντά του.
Όπως εξήγησε ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης στη The Sunday Times, η κατάσταση της υγείας του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη: «Υπήρχαν κάποιες αποφάσεις που έπρεπε να παρθούν σχετικά με το “κρατάμε τον Φιλ στη ζωή με μηχανική υποστήριξη;”». Περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει, ο Κόλινς ανέφερε: «Τα νεφρά μου κατέρρεαν, τα όργανά μου σταματούσαν να λειτουργούν» και πρόσθεσε «έρχονταν άνθρωποι για να πουν αντίο».
Phil Collins Recalls Moment His 5 Kids Came to His Bedside for What Could’ve Been Final Goodbyes amid His Alcohol Addiction https://t.co/VSh7csIMpR— People (@people) August 2, 2026
Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, ο μουσικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τον Νοέμβριο του 2023 λόγω προβλημάτων που σχετίζονταν με την κατανάλωση αλκοόλ. Πήρε εξιτήριο τρεις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, όμως λίγες εβδομάδες αργότερα χρειάστηκε να επιστρέψει στην εντατική, παραμένοντας συνολικά επτά μήνες στο νοσοκομείο.
Για την περιπέτεια της υγείας του, ο τραγουδιστής δήλωσε: «Ήμουν πολύ τυχερός που βγήκα από αυτό» προσθέτοντας: «Περιττό να πω ότι δεν έχω πιει από τότε». Αργότερα μέσα στο 2024, ο Φιλ Κόλινς και η οικογένειά του συναντήθηκαν σε ξενοδοχείο, όπου πέρασαν τέσσερις ημέρες και νύχτες μαζί. Ο ίδιος θυμήθηκε τη συγκινητική στιγμή με την κόρη του Λίλι, η οποία όπως είπε, «καθόταν δίπλα μου κλαίγοντας και έλεγε: “Ποτέ δεν πίστευα ότι θα ζήσω αυτές τις στιγμές”».
Ο Φιλ Κόλινς είχε αποκαλύψει στην αυτοβιογραφία του «Not Dead Yet» το 2016 ότι αντιμετώπισε προβλήματα αλκοολισμού, τα οποία συνέδεσε με την προσωπική του ζωή και τον τραυματισμό στην πλάτη του.
Ο τραγουδιστής έχει μιλήσει ανοιχτά και για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. «Είναι κάτι που συνεχίζεται» δήλωσε φέτος στην εκπομπή Eras του BBC. «Έχω μία νοσοκόμα που μένει μαζί μου όλο το 24ωρο για να βεβαιώνεται ότι παίρνω τα φάρμακά μου όπως πρέπει. Είχα προβλήματα με το γόνατό μου. Ό,τι θα μπορούσε να πάει στραβά με εμένα, πήγε στραβά» είχε πει.
Ο Φιλ Κόλινς που έχει διαγνωστεί με πτώση του άκρου ποδός έχει αντιμετωπίσει νευρικές βλάβες, προβλήματα στα γόνατα, νεφρικά προβλήματα και διαβήτη τύπου 2. Οι επιπτώσεις αυτών των προβλημάτων επηρέασαν τελικά τη δυνατότητά του να παίζει μουσική, με αποτέλεσμα να αποσυρθεί από τις ζωντανές εμφανίσεις πριν από την τελευταία περιοδεία των Genesis το 2022.
Φωτογραφία άρθρου: AFP
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