Φιλ Κόλινς: Είμαι πιο υγιής από ό,τι ήμουν εδώ και αρκετό καιρό
Ο μουσικός που έχει διαγνωστεί με πτώση του άκρου ποδός διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν είναι σε θέση να ανέβει στη σκηνή

Αν και ο Φιλ Κόλινς δεν βρίσκεται σε αρκετά καλή φυσική κατάσταση, ώστε να εμφανιστεί στη σκηνή, όταν ενταχθεί στην τάξη του Rock and Roll Hall of Fame τον Νοέμβριο, αποκάλυψε με αισιοδοξία σε νέα συνέντευξή του ότι: «Είμαι πιο υγιής τώρα απ’ ό,τι ήμουν εδώ και αρκετό καιρό».

Ο 75χρονος μουσικός, που έχει διαγνωστεί με πτώση του άκρου ποδός, ανέφερε ότι του ζητήθηκε να ανέβει στη σκηνή, αλλά αρνήθηκε, καθώς, όπως ανέφερε στο BBC Breakfast, «πρέπει να είσαι σε φόρμα αγώνα για να κάνεις κάτι τέτοιο». «Θα πρέπει να κάνεις πρόβες και μετά, μέχρι εκείνο το σημείο, αν δεν έχεις τραγουδήσει, η φωνή σου θα έχει καταπονηθεί και αυτό δεν θα είναι καλό. Οπότε προτιμώ να μην το κάνω», εξήγησε στη συνέχεια.

Παρόλο αυτά, ο Φιλ Κόλινς επιβεβαίωσε ότι θα σκεφτόταν το ενδεχόμενο να εμφανιστεί ξανά: «Λέω συνεχώς στον εαυτό μου ότι καλύτερα να ξανακατέβω στο στούντιο που έχω στο σπίτι», επισήμανε.

Η τελευταία του συναυλία ήταν με το συγκρότημά του, τους Genesis, τον Μάρτιο του 2022 στο Λονδίνο. Ο βραβευμένος με Grammy μουσικός μοιράστηκε επίσης ότι έχει «πολλές στιχουργικές ιδέες που τις σημειώνω». «Και υπάρχουν πράγματα που είναι μισοσχηματισμένα και δύο-τρία που έχουν ολοκληρωθεί. Υπάρχουν πράγματα με τα οποία μπορώ να καταπιαστώ και να αρχίσω να δουλεύω», πρόσθεσε.

