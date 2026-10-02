Τουλάχιστον τρεις νεκροί από ρωσική επίθεση σε Κίεβο και Χάρκοβο, «καταστρέφουν ουκρανικές πόλεις με εντολή Πούτιν» λέει ο Ζελένσκι, βίντεο

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οι δυνάμεις του πραγματοποίησαν επιθέσεις με drones εναντίον μιας οδικής και σιδηροδρομικής γέφυρας, σημαντικής για την στρατιωτικό εφοδιασμό της Ουκρανίας





Άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν όταν ένα drone χτύπησε μια πολυκατοικία στα ανατολικά του Κιέβου, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών στο Telegram.







Επιβεβαίωση για επίθεση σε υποδομές από τη Ρωσία Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε επίθεση με drone στη Νότια Γέφυρα της πόλης, η οποία εξυπηρετεί τόσο μια γραμμή του μετρό όσο και έναν δρόμο. Μια άλλη οδική γέφυρα έκλεισε εντελώς, ενώ μια τρίτη έκλεισε μερικώς. Δεν υπήρξαν αναφορές για επιθέσεις με drone σε αυτές τις γέφυρες.



Συνολικά επτά γέφυρες που εξυπηρετούν το μετρό, τον σιδηρόδρομο και την οδική κυκλοφορία συνδέουν το ανατολικό με το δυτικό τμήμα του Κιέβου.







Σύμφωνα με επίσημες αναφορές, τουλάχιστον δύο άτομα σκοτώθηκαν σε ρωσική αεροπορική επιδρομή στην πόλη Χάρκοβο της ανατολικής Ουκρανίας.



Άλλα 28 άτομα τραυματίστηκαν από βόμβες ελεύθερης πτώσης, όπως ανέφερε ο περιφερειακός στρατιωτικός διοικητής Ολέγκ Σινεχούμποφ με ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram. Ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα θύματα που εξακολουθούν να είναι παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια των κατοικημένων κτιρίων που χτυπήθηκαν.

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Ζελένσκι: Ο ρωσικό στρατός καταστρέφει ουκρανικές πόλεις με εντολή Πούτιν Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό ότι καταστρέφει ουκρανικές πόλεις κατόπιν διαταγών του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.



«Γνωρίζουμε από πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών και από ορισμένα άτομα του περιβάλλοντος του Πούτιν ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου ο Πούτιν είπε: Δεν ισχύουν πλέον κανόνες», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησης του στο X.



Ο ίδιος πρόσθεσε: «Οι Ρώσοι δεν κατάφεραν να μας καταλάβουν. Γι’ αυτό τώρα πραγματοποιούν μαζικές επιθέσεις και μαζικές δολοφονίες».



We know from intelligence and some people around Putin that at the beginning of September Putin said, “No rules now.” The Russians couldn’t occupy us. So now they are doing massive attacks and massive killings. And of course they want to go after our bridges and, from what we… pic.twitter.com/QgPacJKqjb — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 2, 2026 Τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιθέσεων ρωσικών drones στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, ενώ άλλα δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους σε ρωσική επιδρομή στην πόλη Χάρκοβο, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι.Άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν όταν ένα drone χτύπησε μια πολυκατοικία στα ανατολικά του Κιέβου, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών στο Telegram.Αρκετές γέφυρες πάνω από τον ποταμό Δνείπερο έκλεισαν στην πόλη.Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε επίθεση με drone στη Νότια Γέφυρα της πόλης, η οποία εξυπηρετεί τόσο μια γραμμή του μετρό όσο και έναν δρόμο. Μια άλλη οδική γέφυρα έκλεισε εντελώς, ενώ μια τρίτη έκλεισε μερικώς. Δεν υπήρξαν αναφορές για επιθέσεις με drone σε αυτές τις γέφυρες.Συνολικά επτά γέφυρες που εξυπηρετούν το μετρό, τον σιδηρόδρομο και την οδική κυκλοφορία συνδέουν το ανατολικό με το δυτικό τμήμα του Κιέβου.Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οι δυνάμεις του πραγματοποίησαν επιθέσεις με drones εναντίον μιας οδικής και σιδηροδρομικής γέφυρας, σημαντικής για την στρατιωτικό εφοδιασμό της Ουκρανίας. Ανέφερε επίσης ότι επλήγη ένας υποσταθμός δυτικά του Κιέβου.Σύμφωνα με επίσημες αναφορές, τουλάχιστον δύο άτομα σκοτώθηκαν σε ρωσική αεροπορική επιδρομή στην πόλη Χάρκοβο της ανατολικής Ουκρανίας.Άλλα 28 άτομα τραυματίστηκαν από βόμβες ελεύθερης πτώσης, όπως ανέφερε ο περιφερειακός στρατιωτικός διοικητής Ολέγκ Σινεχούμποφ με ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram. Ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα θύματα που εξακολουθούν να είναι παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια των κατοικημένων κτιρίων που χτυπήθηκαν.Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό ότι καταστρέφει ουκρανικές πόλεις κατόπιν διαταγών του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.«Γνωρίζουμε από πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών και από ορισμένα άτομα του περιβάλλοντος του Πούτιν ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου ο Πούτιν είπε: Δεν ισχύουν πλέον κανόνες», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησης του στο X.Ο ίδιος πρόσθεσε: «Οι Ρώσοι δεν κατάφεραν να μας καταλάβουν. Γι’ αυτό τώρα πραγματοποιούν μαζικές επιθέσεις και μαζικές δολοφονίες».



Ο ρωσικός στρατός έχει εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον ουκρανικών πόλεων τις τελευταίες εβδομάδες. Μεγάλα αστικά κέντρα όπως το Κίεβο, το Χάρκοβο και η Οδησσός αποτελούν ιδιαίτερο στόχο της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας, των μαχητικών drones και των βαλλιστικών πυραύλων.



Η Ουκρανία αμύνεται ενάντια σε μια πλήρη ρωσική εισβολή από τον Φεβρουάριο του 2022.