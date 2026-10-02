Δείτε βίντεο: Η στιγμή της σύλληψης του Λουίτζι Μαντζιόνε σε εστιατόριο fast food, μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealth το 2024

Στο νέο υλικό, ο Μαντζιόνε εμφανίζεται ήρεμος την ώρα που οι αστυνομικοί τον πλησιάζουν μέσα στο κατάστημα και ξεκινούν να συνομιλούν μαζί του





Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον,







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Newly unsealed police body camera footage shows a calm Luigi Mangione interacting with officers who approached him inside a Pennsylvania McDonald’s on December 9, 2024, just days after the fatal shooting of UnitedHealthcare CEO Brian Thompson.



Officers initially approached… pic.twitter.com/mPrLfZDDM9 — CBS News (@CBSNews) October 2, 2026

Πώς τον προσέγγισαν οι αστυνομικοί Οι αστυνομικοί δεν του αποκάλυψαν εξαρχής τον πραγματικό λόγο για τον οποίο είχαν πάει στο McDonald’s.



Αντίθετα, τον προσέγγισαν λέγοντας ότι είχαν δεχθεί αναφορά πως βρισκόταν για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο εστιατόριο.



Στην πραγματικότητα, είχε προηγηθεί τηλεφώνημα από άτομο που ανέφερε στις Αρχές ότι είχε εντοπίσει έναν άνδρα ο οποίος έμοιαζε με τον ύποπτο που αναζητούνταν για τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον.



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«Γιατί είπες ψέματα για το όνομά σου;», τον ρώτησαν. «Ειλικρινά δεν ξέρω» απάντησε στην αρχή ο Μαντζιόνε. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί του ζητάνε να σηκωθεί, να αντικρίσει τον τοίχο και του περνάνε χειροπέδες.



Λίγο αργότερα τέθηκε υπό κράτηση.



Το βίντεο είχε προβληθεί στο δικαστήριο Οι πολύωρες καταγραφές από τις κάμερες σώματος των αστυνομικών είχαν ήδη παρουσιαστεί στο δικαστήριο στο πλαίσιο της υπόθεσης.



Νέο βίντεο από κάμερες σώματος αστυνομικών, το οποίο αποσφραγίστηκε και δόθηκε στη δημοσιότητα, καταγράφει τις στιγμές πριν από τη σύλληψη του Λουίτζι Μαντζιόνε μέσα σε εστιατόριο McDonald’s στην Πενσιλβάνια, στις 9 Δεκεμβρίου 2024.Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, για την οποία ο Μαντζιόνε έχει δηλώσει ένοχος Στο νέο υλικό, ο Μαντζιόνε εμφανίζεται ήρεμος την ώρα που οι αστυνομικοί τον πλησιάζουν μέσα στο κατάστημα και ξεκινούν να συνομιλούν μαζί του.Οι αστυνομικοί δεν του αποκάλυψαν εξαρχής τον πραγματικό λόγο για τον οποίο είχαν πάει στο McDonald’s.Αντίθετα, τον προσέγγισαν λέγοντας ότι είχαν δεχθεί αναφορά πως βρισκόταν για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο εστιατόριο.Στην πραγματικότητα, είχε προηγηθεί τηλεφώνημα από άτομο που ανέφερε στις Αρχές ότι είχε εντοπίσει έναν άνδρα ο οποίος έμοιαζε με τον ύποπτο που αναζητούνταν για τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον.Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Μαντζιόνε παρέδωσε στους αστυνομικούς πλαστή ταυτότητα, ισχυριζόμενος ότι λέγεται Μαρκ Ροσάριο, ενώ ένας αστυνομικός τον ενημερώνει ότι εφόσον δώσει ψεύτικα στοιχεία θα διωχθεί ποινικά. Τότε ο Μαντζιόνε αλλάζει στάση και δίνει το πραγματικό του ονοματεπώνυμο.«Γιατί είπες ψέματα για το όνομά σου;», τον ρώτησαν. «Ειλικρινά δεν ξέρω» απάντησε στην αρχή ο Μαντζιόνε. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί του ζητάνε να σηκωθεί, να αντικρίσει τον τοίχο και του περνάνε χειροπέδες.Λίγο αργότερα τέθηκε υπό κράτηση.Οι πολύωρες καταγραφές από τις κάμερες σώματος των αστυνομικών είχαν ήδη παρουσιαστεί στο δικαστήριο στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν είχαν δημοσιοποιηθεί, γεγονός που δίνει πλέον για πρώτη φορά στο κοινό εικόνα από τις πρώτες στιγμές της επαφής του Μαντζιόνε με τους αστυνομικούς.



Το υλικό καταγράφει κυρίως την ψύχραιμη στάση του κατά την αρχική προσέγγιση, πριν οι αστυνομικοί προχωρήσουν τελικά στη σύλληψή του.



Υπενθυμίζεται ότι ο Τόμσον, 50 ετών και πατέρας δύο παιδιών, πυροβολήθηκε στην πλάτη καθώς έβγαινε από το ξενοδοχείο του στη Νέα Υόρκη. Ο Μαντζιόνε συνελήφθη λίγες ημέρες αργότερα, ενώ η ποινή του αναμένεται να ανακοινωθεί στις 18 Δεκεμβρίου.