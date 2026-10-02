Χρήστος Κακλαμάνης: Το πλαφόν στα καύσιμα είναι θέση του ΠΑΣΟΚ, το ξέχασα - Πυρά κατά ΕΛ.Α.Σ: «Ξεκίνησε η μονταζιέρα Τσιπροκαμμένου πάλι»
Χρήστος Κακλαμάνης: Το πλαφόν στα καύσιμα είναι θέση του ΠΑΣΟΚ, το ξέχασα - Πυρά κατά ΕΛ.Α.Σ: «Ξεκίνησε η μονταζιέρα Τσιπροκαμμένου πάλι»
Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ συνέστησε «ψυχραιμία» στην ΕΛ.Α.Σ και πρόσθεσε: «Το ΠΑΣΟΚ τα έχει πει όλα πολύ πριν από εσάς. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει με γονυκλισίες στο Άγιο Όρος, πάντως με τέτοια φτηνά κόλπα δεν σταματάει η κατηφόρα σας»
Για μονταζιέρα από την πλευρά της ΕΛ.Α.Σ κάνει λόγο ο Χρήστος Κακλαμάνης ο οποίος διευκρίνισε - μετά προφανώς από εσωτερικές αναταράξεις - πως το μέτρο για το πλαφόν στα καύσιμα δεν είναι θέση Τσίπρα, όπως είπε σε τηλεοπτική εκπομπή, αλλά «αποτελεί πάγια διατυπωμένη πρόταση του ΠΑΣΟΚ, γεγονός που κατά τη διάρκεια του ζωντανού διαλόγου δεν θυμήθηκα (ένα μυαλό έχουμε χειμώνα-καλοκαίρι)» όπως σημειώνει χιουμοριστικά.
Ο τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας νωρίτερα στο Mega δήλωσε ότι είναι υπέρ της επιβολής πλαφόν στα καύσιμα στο περιθώριο κέρδους. Όταν ρωτήθηκε εάν αυτό το μέτρο αυτό αποτελεί πρόταση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κακλαμάνης απάντησε ότι δεν είναι πρόταση του κόμματός του, αλλά εκείνος συμφωνεί με το μέτρο.
Ωστόσο, σε ανάρτησή του αναγνωρίζει ότι δεν το θυμήθηκε την ώρα της εκπομπής, για να παρατηρήσει: «Το ότι το ΠΑΣΟΚ έχει σχετική πρόταση δεν αμφισβητείται-scripta manent άλλωστε… Στη συνέχεια ο κ. Κακλαμάνης επιτίθεται στην ΕΛ.Α.Σ και κάνει λόγο για τη «γνώριμη μονταζιέρα της εποχής Τσιπροκαμμένου» που «έχει πάρει φωτιά επιχειρώντας να πει ότι το ΠΑΣΟΚ τάχα δεν έχει τέτοια πρόταση και ότι την είπε πρώτος ο επί 3 χρόνια «μουγγός» Αλέξης Τσίπρας» για να καταλήξει με τη μπηχτή προς το κόμμα της ΕΛ.Α.Σ: «Ψυχραιμία παιδιά και ψαχτείτε λίγο καλύτερα. Το ΠΑΣΟΚ τα έχει πει όλα πολύ πριν από εσάς. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει με γονυκλισίες στο Άγιο Όρος, πάντως με τέτοια φτηνά κόλπα δεν σταματάει η κατηφόρα σας».
Η ανάρτηση Κακλαμάνη
«Σήμερα στο MegaNews ανέφερα ότι συμφωνώ με την πρόταση να μπει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων απαντώντας σε σχετική ερώτηση του εκπροσώπου του κόμματος Τσίπρα κ. Τεμπονέρα. Η πραγματικότητα είναι ότι η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί πάγια διατυπωμένη πρόταση του ΠΑΣΟΚ, γεγονός που κατά τη διάρκεια του ζωντανού διαλόγου δεν θυμήθηκα (ένα μυαλό έχουμε χειμώνα-καλοκαίρι). Το ότι το ΠΑΣΟΚ έχει σχετική πρόταση δεν αμφισβητείται-scripta manent άλλωστε…
Τις τελευταίες ώρες διαπιστώνω ότι η παλιά καλή γνώριμη μας μονταζιέρα της αληστου μνήμης εποχής Τσιπροκαμμένου έχει πάρει φωτιά επιχειρώντας να πει ότι το ΠΑΣΟΚ τάχα δεν έχει τέτοια πρόταση και ότι την είπε πρώτος ο επί 3 χρόνια «μουγγός» Αλέξης Τσίπρας.
Ψυχραιμία παιδιά και ψαχτείτε λίγο καλύτερα. Το ΠΑΣΟΚ τα έχει πει όλα πολύ πριν από εσάς. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει με γονυκλισίες στο Άγιο Όρος, πάντως με τέτοια φτηνά κόλπα δεν σταματάει η κατηφόρα σας».
Ο τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας νωρίτερα στο Mega δήλωσε ότι είναι υπέρ της επιβολής πλαφόν στα καύσιμα στο περιθώριο κέρδους. Όταν ρωτήθηκε εάν αυτό το μέτρο αυτό αποτελεί πρόταση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κακλαμάνης απάντησε ότι δεν είναι πρόταση του κόμματός του, αλλά εκείνος συμφωνεί με το μέτρο.
Ωστόσο, σε ανάρτησή του αναγνωρίζει ότι δεν το θυμήθηκε την ώρα της εκπομπής, για να παρατηρήσει: «Το ότι το ΠΑΣΟΚ έχει σχετική πρόταση δεν αμφισβητείται-scripta manent άλλωστε… Στη συνέχεια ο κ. Κακλαμάνης επιτίθεται στην ΕΛ.Α.Σ και κάνει λόγο για τη «γνώριμη μονταζιέρα της εποχής Τσιπροκαμμένου» που «έχει πάρει φωτιά επιχειρώντας να πει ότι το ΠΑΣΟΚ τάχα δεν έχει τέτοια πρόταση και ότι την είπε πρώτος ο επί 3 χρόνια «μουγγός» Αλέξης Τσίπρας» για να καταλήξει με τη μπηχτή προς το κόμμα της ΕΛ.Α.Σ: «Ψυχραιμία παιδιά και ψαχτείτε λίγο καλύτερα. Το ΠΑΣΟΚ τα έχει πει όλα πολύ πριν από εσάς. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει με γονυκλισίες στο Άγιο Όρος, πάντως με τέτοια φτηνά κόλπα δεν σταματάει η κατηφόρα σας».
Η ανάρτηση Κακλαμάνη
«Σήμερα στο MegaNews ανέφερα ότι συμφωνώ με την πρόταση να μπει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων απαντώντας σε σχετική ερώτηση του εκπροσώπου του κόμματος Τσίπρα κ. Τεμπονέρα. Η πραγματικότητα είναι ότι η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί πάγια διατυπωμένη πρόταση του ΠΑΣΟΚ, γεγονός που κατά τη διάρκεια του ζωντανού διαλόγου δεν θυμήθηκα (ένα μυαλό έχουμε χειμώνα-καλοκαίρι). Το ότι το ΠΑΣΟΚ έχει σχετική πρόταση δεν αμφισβητείται-scripta manent άλλωστε…
Τις τελευταίες ώρες διαπιστώνω ότι η παλιά καλή γνώριμη μας μονταζιέρα της αληστου μνήμης εποχής Τσιπροκαμμένου έχει πάρει φωτιά επιχειρώντας να πει ότι το ΠΑΣΟΚ τάχα δεν έχει τέτοια πρόταση και ότι την είπε πρώτος ο επί 3 χρόνια «μουγγός» Αλέξης Τσίπρας.
Ψυχραιμία παιδιά και ψαχτείτε λίγο καλύτερα. Το ΠΑΣΟΚ τα έχει πει όλα πολύ πριν από εσάς. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει με γονυκλισίες στο Άγιο Όρος, πάντως με τέτοια φτηνά κόλπα δεν σταματάει η κατηφόρα σας».
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