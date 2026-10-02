Χρήστος Κακλαμάνης: Το πλαφόν στα καύσιμα είναι θέση του ΠΑΣΟΚ, το ξέχασα - Πυρά κατά ΕΛ.Α.Σ: «Ξεκίνησε η μονταζιέρα Τσιπροκαμμένου πάλι»

δήλωσε ότι είναι υπέρ της επιβολής

στα

στο περιθώριο κέρδους. Ό

ταν ρωτήθηκε εάν αυτό το μέτρο αυτό αποτελεί πρόταση του

, ο κ. Κακλαμάνης απάντησε ότι δεν είναι πρόταση του κόμματός του, αλλά εκείνος συμφωνεί με το μέτρο.