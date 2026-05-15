Άννα Φλωρινιώτη για τον θάνατο του αδερφού της: Ήταν αμέλεια, ο εισαγγελέας με κάλεσε για να προσκομίσω τα δικαιολογητικά
Η αδερφή του Νίκου Φλωρινιώτη κατέθεσε τα απαραίτητα έγγραφα για τη μήνυση που έχει κάνει κατά παντός υπευθύνου
Από αμέλεια υποστηρίζει η Άννα Φλωρινιώτη πως πέθανε ο αδερφός της Νίκος και βρέθηκε στον εισαγγελέα για να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά για τη μήνυση που είχε καταθέσει κατά παντός υπευθύνου αναφορικά με τον θάνατό του.
Η ίδια μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 15 Μαΐου, εξηγώντας τις επόμενες κινήσεις που θα γίνουν μετά τη μήνυση που κατέθεσε τον Φεβρουάριο, ζητώντας δικαίωση για τον Νίκο Φλωρινιώτη που έχασε τη μάχη του με τον καρκίνο στις 19 Δεκεμβρίου του 2023, υποστηρίζοντας πως θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα η διάγνωση και να αποφευχθούν καταστάσεις.
Η Άννα Φλωρινιώτη δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εννοείται έγινε λάθος, έγινε λάθος. Ήταν αμέλεια καθαρά. Τουλάχιστον θα το προλαβαίναμε και μπορεί να τον σώζαμε και να ήμασταν μαζί τώρα. Γι’ αυτό και πήρα την απόφαση να κάνω τη μήνυση. Ο εισαγγελέας με κάλεσε για να του προσκομίσω όλα τα δικαιολογητικά, ό,τι έχω και δεν έχω και όλο το ιστορικό με τις εξετάσεις του Νίκου που έγιναν αυτά τα χρόνια. Και από εκεί και πέρα ο εισαγγελέας θα μας καλέσει έναν έναν όλους. Πρώτα την οικογένεια, μετά τους δικούς μας ανθρώπους, για να καταθέσουμε ένας ένας τι ξέρει για αυτή την υπόθεση».
Όπως εξήγησε, θα καταθέσει και η Γωγώ Γαρυφάλλου: «Ναι, η κουμπάρα μου, γιατί ήταν και είναι πάντα μέσα σε αυτό. Είναι μέλος της οικογένειας», επισήμανε.
Κλείνοντας, η Άννα Φλωρινιώτη, δίχως να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της τόνισε πως χρωστάει στον αδερφό της μία απάντηση: «Δεν σταμάτησε στιγμή να μας απασχολεί. Κάθε μέρα όλο αυτό τον καιρό, απλά γίνεται πιο έντονο γιατί ξαναθυμόμαστε αναλυτικά τι έχει γίνει. Όλοι πονάμε. Όλοι πονάμε πολύ γιατί έγινε άδικα. Το χρωστάω στον αδερφό μου να του δώσω μία απάντηση, να κάνω κάτι γι’ αυτό, γιατί πιστεύω τώρα είναι δίπλα μας και θέλω να του δείξω την αγάπη μου και την αγάπη όλων μας», είπε.
