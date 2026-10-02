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Μεθυσμένος τουρίστας στην Κρήτη έπεσε στον ποταμό Γαζανό, τον έσωσε περαστικός
Μεθυσμένος τουρίστας στην Κρήτη έπεσε στον ποταμό Γαζανό, τον έσωσε περαστικός
Ο Άγγλος τουρίστας προσπαθούσε να σταθεί όρθιος μέσα στο νερό στην Αμμουδάρα – Ο περαστικός του πέταξε ένα καλάμι και κατάφερε να τον τραβήξει έξω
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Αμμουδάρα της Κρήτης, όταν ένας Άγγλος τουρίστας, εμφανώς σε κατάσταση μέθης, βρέθηκε μέσα στον ποταμό Γαζανό και προσπαθούσε να σταθεί όρθιος μέσα στο νερό.
Το περιστατικό κατέγραψε με την κάμερά του ο Αλέξανδρος Καστελιανάκης, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο και βιντεοσκοπούσε τη θάλασσα, όταν αντιλήφθηκε τον άνδρα μέσα στον ποταμό.
Χωρίς να χάσει χρόνο, του πέταξε ένα από τα καλάμια που βρίσκονταν στο σημείο, προκειμένου να τον βοηθήσει να βγει από το νερό. Ο άνδρας κατάφερε να πιαστεί από το καλάμι και ο Αλέξανδρος Καστελιανάκης τον τράβηξε έξω, απομακρύνοντάς τον από το νερό.
Το περιστατικό κατέγραψε με την κάμερά του ο Αλέξανδρος Καστελιανάκης, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο και βιντεοσκοπούσε τη θάλασσα, όταν αντιλήφθηκε τον άνδρα μέσα στον ποταμό.
Χωρίς να χάσει χρόνο, του πέταξε ένα από τα καλάμια που βρίσκονταν στο σημείο, προκειμένου να τον βοηθήσει να βγει από το νερό. Ο άνδρας κατάφερε να πιαστεί από το καλάμι και ο Αλέξανδρος Καστελιανάκης τον τράβηξε έξω, απομακρύνοντάς τον από το νερό.
Δείτε το βίντεο
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