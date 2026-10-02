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Απαγορεύτηκε ο απόπλους του Blue Star Patmos από την Ρόδο, αντικείμενο μπλέχτηκε στην προπέλα του
Απαγορεύτηκε ο απόπλους του Blue Star Patmos από την Ρόδο, αντικείμενο μπλέχτηκε στην προπέλα του
Το πλοίο είχε καταπλεύσει στη Ρόδο από τη Σύμη με 352 επιβάτες και 88 μέλη πληρώματος – Σε εξέλιξη οι απαραίτητοι έλεγχοι
Απαγορεύτηκε ο απόπλους του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Blue Star Patmos, στο λιμάνι της Ρόδου, μετά την εμπλοκή αντικειμένου στη δεξιά προπέλα του κατά τη διάρκεια του πλου από τη Σύμη προς τη Ρόδο.
Το πλοίο κατέπλευσε στο λιμάνι της Ρόδου, όπου και παραμένει. Αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της προπέλας για να αποφασιστεί πότε θα μπορέσει να συνεχίσει τα δρομολόγιά του.
Στο Blue Star Patmos επέβαιναν συνολικά 352 επιβάτες και 88 μέλη πληρώματος, ενώ μετέφερε 78 Ι.Χ. αυτοκίνητα, 28 φορτηγά και 17 δίκυκλα.
Το πλοίο ήταν να εκτελέσει το δρομολόγιο Ρόδος – Καστελόριζο – Ρόδος – Σύμη – Τήλος – Νίσυρος – Κως – Κάλυμνος – Λειψοί – Πειραιάς.
Η απαγόρευση απόπλου παραμένει σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να δοθεί η σχετική έγκριση για την ασφαλή συνέχιση του ταξιδιού.
Το πλοίο κατέπλευσε στο λιμάνι της Ρόδου, όπου και παραμένει. Αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της προπέλας για να αποφασιστεί πότε θα μπορέσει να συνεχίσει τα δρομολόγιά του.
Στο Blue Star Patmos επέβαιναν συνολικά 352 επιβάτες και 88 μέλη πληρώματος, ενώ μετέφερε 78 Ι.Χ. αυτοκίνητα, 28 φορτηγά και 17 δίκυκλα.
Το πλοίο ήταν να εκτελέσει το δρομολόγιο Ρόδος – Καστελόριζο – Ρόδος – Σύμη – Τήλος – Νίσυρος – Κως – Κάλυμνος – Λειψοί – Πειραιάς.
Η απαγόρευση απόπλου παραμένει σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να δοθεί η σχετική έγκριση για την ασφαλή συνέχιση του ταξιδιού.
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