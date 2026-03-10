«Ριάνα, όταν πεθάνεις, ο Θεός θα με οδηγήσει στο μέλλον μου»: Τα βίντεο που ανέβαζε η γυναίκα που πυροβόλησε έξω από το σπίτι της τραγουδίστριας

Κλείσιμο

Η τραγουδίστρια, μητέρα τριών παιδιών, φέρεται να βρισκόταν στο σπίτι τη στιγμή του περιστατικού, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί. Παραμένει άγνωστο αν στο ακίνητο βρίσκονταν εκείνη την ώρα και άλλα μέλη της οικογένειας, όπως ο σύντροφός της, ASAP Rocky, ή τα παιδιά τους.

Η 35χρονη, που κατάγεται από το Ορλάντο της Φλόριντα, συνελήφθη λίγο αργότερα και παραμένει υπό κράτηση, με την εγγύηση να έχει οριστεί περίπου στα 10,2 εκατομμύρια δολάρια.