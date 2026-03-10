«Ριάνα, όταν πεθάνεις, ο Θεός θα με οδηγήσει στο μέλλον μου»: Τα βίντεο που ανέβαζε η γυναίκα που πυροβόλησε έξω από το σπίτι της τραγουδίστριας
Η 35χρονη Ivanna Lisette Ortiz είχε αναρτήσει ανησυχητικά βίντεο και μηνύματα στα social media πριν την επίθεση
Ανησυχητικά βίντεο και αναρτήσεις στα social media, στα οποία επιτίθεται λεκτικά στη Ριάνα, είχε δημοσιεύσει λίγες ημέρες πριν από την επίθεση στο σπίτι της τραγουδίστριας στο Λος Άντζελες η 35χρονη Ivanna Lisette Ortiz, η οποία κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας μετά τους πυροβολισμούς έξω από την οικία της σταρ.
Σύμφωνα με τις Αρχές, η Ortiz φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον της κατοικίας της Ριάνα στο Λος Άντζελες την Κυριακή 8 Μαρτίου. Όπως αναφέρεται, πολλαπλές σφαίρες χτύπησαν την κεντρική πύλη της έπαυλης αξίας περίπου 14 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και ένα τροχόσπιτο που βρισκόταν στον χώρο του ακινήτου.
Το περιστατικό φαίνεται να είχε προαναγγελθεί από σειρά ανησυχητικών αναρτήσεων της Ortiz τις προηγούμενες εβδομάδες, στις οποίες επιτίθεται στην τραγουδίστρια και εκφράζει εμμονή μαζί της. Στο κανάλι της στο YouTube, όπου δημοσίευε βίντεο με τίτλο «Το ημερολόγιο μιας γυναίκας που προσεύχεται», εμφανίζεται να απευθύνεται στη Ριάνα λέγοντας: «Ριάνα, όταν πεθάνεις, ο Θεός θα με οδηγήσει στο μέλλον μου». Στο ίδιο βίντεο συνεχίζει με επιθετικές και αποσπασματικές φράσεις: «Θέλεις να με σκοτώσεις; Σκάσε. Ναι, είναι μάγισσα. Είναι μάγισσα. Εγώ είμαι φρουρός. Είναι μάγισσα. Βγάλτε αυτή την ανόητη κοπέλα από εδώ».
Παράλληλα, σε ανάρτησή της στο Facebook στις 24 Φεβρουαρίου έγραφε απευθυνόμενη στην τραγουδίστρια: «Ριάνα, είσαι εκεί; Γιατί περίμενα να μου μιλήσεις απευθείας, αντί να κινείσαι κρυφά και να μιλάς για μένα εκεί που δεν βρίσκομαι». Σε άλλη ανάρτηση δημοσίευσε φωτογραφία του ράπερ Drake με τη λεζάντα: «Όταν ο Drake έμαθε ότι η Ριάνα έχει AIDS».
Μάρτυρες ανέφεραν ότι οι πυροβολισμοί προήλθαν από ένα λευκό Tesla, το οποίο απομακρύνθηκε γρήγορα από το σημείο μετά από περίπου δέκα πυροβολισμούς προς την πύλη της κατοικίας.
Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και, σύμφωνα με την αστυνομία, το όχημα εντοπίστηκε από ελικόπτερο της αστυνομίας σε χώρο στάθμευσης εμπορικού κέντρου, όπου η Ortiz συνελήφθη περίπου 30 λεπτά μετά την πρώτη κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Η τραγουδίστρια, μητέρα τριών παιδιών, φέρεται να βρισκόταν στο σπίτι τη στιγμή του περιστατικού, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί. Παραμένει άγνωστο αν στο ακίνητο βρίσκονταν εκείνη την ώρα και άλλα μέλη της οικογένειας, όπως ο σύντροφός της, ASAP Rocky, ή τα παιδιά τους. Η 35χρονη, που κατάγεται από το Ορλάντο της Φλόριντα, συνελήφθη λίγο αργότερα και παραμένει υπό κράτηση, με την εγγύηση να έχει οριστεί περίπου στα 10,2 εκατομμύρια δολάρια. Κατά τον έλεγχο του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο εσωτερικό του ένα όπλο, καθώς και επτά κάλυκες. Η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται, ενώ μέχρι στιγμής η Ριάνα δεν έχει προβεί σε δημόσια δήλωση.
😳 Ivana Lisette Ortiz -- the 35-year-old woman accused of shooting at Rihanna's home on Sunday -- apparently posted a bizarre message addressing the singer just weeks before the incident.— TMZ (@TMZ) March 9, 2026
What we know: https://t.co/8RYAsjpUQ1 pic.twitter.com/glyeF4MaNE
🚨😳 Viral clip resurfaces: Ivanna Ortiz — the alleged suspect in the shooting incident targeting Rihanna’s home — appears in a video from a month ago speaking negatively about the star.— World Daily Feed (@WorldDailyFeed) March 10, 2026
The footage is now spreading rapidly online. pic.twitter.com/pngRRtBaaW
