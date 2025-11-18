Στα δικαστήρια σήμερα ο Κιμούλης με την Χρυσικού - Εκδικάζεται η μήνυση του ηθοποιού για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση
Στα δικαστήρια σήμερα ο Κιμούλης με την Χρυσικού - Εκδικάζεται η μήνυση του ηθοποιού για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση
Τη νέα δικαστική διαμάχη προκάλεσε δήλωση της Δώρας Χρυσικού σε ιστοσελίδα, όπου είχε μιλήσει για «σκηνική αλητεία», αναφερόμενη στον Γιώργο Κιμούλη
Αντιμέτωποι στα δικαστήρια θα βρεθούν ξανά σήμερα ο Γιώργος Κιμούλης και η Δώρα Χρυσικού, στο πλαίσιο εκδίκασης της μήνυσης που έχει καταθέσει ο ηθοποιός και σκηνοθέτης για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση δια του Τύπου.
Τη νέα δικαστική διαμάχη προκάλεσε η συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2022 η Δώρα Χρυσικού σε ιστοσελίδα κάνοντας λόγο για «σκηνική αλητεία», αναφερόμενη στον Γιώργο Κιμούλη.
Η ηθοποιός είχε μιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα και τον Δεκέμβριο του 2023 σε τηλεοπτική εκπομπή, λέγοντας: «Νιώθω άσχημα που με παίρνουν οι δημοσιογράφοι και δεν σηκώνω τηλέφωνα, αλλά έχω επιλέξει να κρατάω μια σιωπή ακριβώς γιατί σέβομαι πολύ τη δικαιοσύνη… Η τελευταία εξέλιξη δεν είναι τίποτα άλλο. Αυτή η τελευταία εξέλιξη αφορά κάποιες μηνύσεις που έχουν γίνει εναντίον εμού και τις κυρίας Δούκα, και ακολουθούνται όλες οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος στο 99% των περιπτώσεων…. Δεν είναι καινούργιες μηνύσεις…. Εγώ έχω τρεις μηνύσεις και μια αγωγή. Η αγωγή είναι ένα αστικό δικαστήριο και περιμένουμε την απόφαση από στιγμή σε στιγμή. Και υπάρχουν και τρεις μηνύσεις που εμπίπτουν στο ποινικό δικαστήριο. Το 99% των περιπτώσεων δεν μπαίνει στο αρχείο και παραπέμπεται σε δίκη ο κατηγορούμενος και εκεί θα αποφανθεί το δικαστήριο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, όλα τα άλλα είναι για εντυπωσιασμό. Νιώθω αυτές τις μέρες ότι έχω καταδικαστεί για κάτι και δε το γνωρίζω. Ο οποιοσδήποτε άνθρωπος κάνει μήνυση σε κάποιον άλλον, το πιθανότερο είναι να πάει η υπόθεση σε δίκη… Και αυτή η δίκη έχει για τη δική μου την περίπτωση κριθεί να γίνει τον Νοέμβριο του '24 και για τη Ζέτα τον Οκτώβριο του '24».
«Φυσικά και δεν παίρνω κάτι πίσω [από όσα έχω πει για τον κύριο Κιμούλη]. Δεν πράττω εν θερμώ σε καμία περίπτωση… Γιατί έχω ερωτηθεί και πολλές φορές - γιατί είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία και οικονομική και ηθική και ψυχολογική - όμως αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι για μένα είναι τέτοιο το ηθικό βάρος αυτού του πράγματος που έπραξα, που δεν υπάρχει περίπτωση να το έπαιρνα ποτέ πίσω» είχε συμπληρώσει η ηθοποιός.
Ειδήσεις σήμερα:
Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα δώσουμε πάνω από €2 δισ. τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος - Έρχεται νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Η Πολωνία σε προπολεμική φάση: Η Ρωσία προετοιμάζεται για σύγκρουση και εντείνει δολιοφθορές και κυβερνοεπιθέσεις
Τη νέα δικαστική διαμάχη προκάλεσε η συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2022 η Δώρα Χρυσικού σε ιστοσελίδα κάνοντας λόγο για «σκηνική αλητεία», αναφερόμενη στον Γιώργο Κιμούλη.
Η ηθοποιός είχε μιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα και τον Δεκέμβριο του 2023 σε τηλεοπτική εκπομπή, λέγοντας: «Νιώθω άσχημα που με παίρνουν οι δημοσιογράφοι και δεν σηκώνω τηλέφωνα, αλλά έχω επιλέξει να κρατάω μια σιωπή ακριβώς γιατί σέβομαι πολύ τη δικαιοσύνη… Η τελευταία εξέλιξη δεν είναι τίποτα άλλο. Αυτή η τελευταία εξέλιξη αφορά κάποιες μηνύσεις που έχουν γίνει εναντίον εμού και τις κυρίας Δούκα, και ακολουθούνται όλες οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος στο 99% των περιπτώσεων…. Δεν είναι καινούργιες μηνύσεις…. Εγώ έχω τρεις μηνύσεις και μια αγωγή. Η αγωγή είναι ένα αστικό δικαστήριο και περιμένουμε την απόφαση από στιγμή σε στιγμή. Και υπάρχουν και τρεις μηνύσεις που εμπίπτουν στο ποινικό δικαστήριο. Το 99% των περιπτώσεων δεν μπαίνει στο αρχείο και παραπέμπεται σε δίκη ο κατηγορούμενος και εκεί θα αποφανθεί το δικαστήριο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, όλα τα άλλα είναι για εντυπωσιασμό. Νιώθω αυτές τις μέρες ότι έχω καταδικαστεί για κάτι και δε το γνωρίζω. Ο οποιοσδήποτε άνθρωπος κάνει μήνυση σε κάποιον άλλον, το πιθανότερο είναι να πάει η υπόθεση σε δίκη… Και αυτή η δίκη έχει για τη δική μου την περίπτωση κριθεί να γίνει τον Νοέμβριο του '24 και για τη Ζέτα τον Οκτώβριο του '24».
«Φυσικά και δεν παίρνω κάτι πίσω [από όσα έχω πει για τον κύριο Κιμούλη]. Δεν πράττω εν θερμώ σε καμία περίπτωση… Γιατί έχω ερωτηθεί και πολλές φορές - γιατί είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία και οικονομική και ηθική και ψυχολογική - όμως αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι για μένα είναι τέτοιο το ηθικό βάρος αυτού του πράγματος που έπραξα, που δεν υπάρχει περίπτωση να το έπαιρνα ποτέ πίσω» είχε συμπληρώσει η ηθοποιός.
Ειδήσεις σήμερα:
Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα δώσουμε πάνω από €2 δισ. τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος - Έρχεται νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Η Πολωνία σε προπολεμική φάση: Η Ρωσία προετοιμάζεται για σύγκρουση και εντείνει δολιοφθορές και κυβερνοεπιθέσεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα