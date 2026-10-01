Η Αλεξάνδρα Νίκα αποχαιρέτησε τον Σεπτέμβριο με φωτογραφίες, το τρυφερό στιγμιότυπο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό
Η Αλεξάνδρα Νίκα αποχαιρέτησε τον Σεπτέμβριο με φωτογραφίες, το τρυφερό στιγμιότυπο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό
Η σύζυγος του τραγουδιστή μοιράστηκε πώς πέρασε τον μήνα της με τους followers της στο Instagram - Οι εικόνες με τα παιδιά της
Με φωτογραφίες επέλεξε να αποχαιρετήσει τον Σεπτέμβριο η Αλεξάνδρα Νίκα, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
Η σύζυγος του τραγουδιστή, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram πώς πέρασε τον μήνα της, με την ίδια να ποζάρει στην πρώτη φωτογραφία φορώντας ένα λευκό t-shirt και γυαλιά ηλίου σε εξωτερικό χώρο. Σε επόμενο κλικ έδειξε τα χέρια της ενωμένα με του Κωνσταντίνου Αργυρού την ώρα που εκείνος οδηγούσε.
Στο post περιλαμβάνονται και εικόνες με την κόρη και τον γιο τους, ο οποίος έπαιζε με νερομπογιές. «Σεπτέμβριος», έγραψε χαρακτηριστικά η Αλεξάνδρα Νίκα στη λεζάντα.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η σύζυγος του τραγουδιστή, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram πώς πέρασε τον μήνα της, με την ίδια να ποζάρει στην πρώτη φωτογραφία φορώντας ένα λευκό t-shirt και γυαλιά ηλίου σε εξωτερικό χώρο. Σε επόμενο κλικ έδειξε τα χέρια της ενωμένα με του Κωνσταντίνου Αργυρού την ώρα που εκείνος οδηγούσε.
Στο post περιλαμβάνονται και εικόνες με την κόρη και τον γιο τους, ο οποίος έπαιζε με νερομπογιές. «Σεπτέμβριος», έγραψε χαρακτηριστικά η Αλεξάνδρα Νίκα στη λεζάντα.
Δείτε τις φωτογραφίες
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