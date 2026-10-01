H Porsche βάζει την υπογραφή της σε drone έκπληξη

Ένα ηλεκτρικό drone που μπορεί να πετά με ταχύτητα σχεδόν 700 χλμ./ώρα δεν αποτελεί πλέον σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Η γερμανική Quantum Systems ανακοίνωσε ότι, με τη συγκεκριμένη επίδοση να αποτελεί νέο ρεκόρ για ηλεκτρικά drone που κινούνται αποκλειστικά με μπαταρία, εφόσον επιβεβαιωθεί και επίσημα.Ιδιαίτερο, καθώς η εξέλιξη του Apex Recordhunter πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της V4Smart,. Η Quantum Systems εξέλιξε το συγκεκριμένο πρωτότυπο μέσα σε μόλις έναν χρόνο, με στόχο να διερευνήσει τα όρια των ηλεκτρικών συστημάτων πρόωσης.Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι που μας πέρασε, με το drone να καταγράφει ταχύτητα 699 χλμ./ώρα σε ευθεία οριζόντια πτήση.(FAI) για επίσημη πιστοποίηση.Η τεχνολογία που αναπτύχθηκεΗ Quantum Systems εξετάζει την αξιοποίησή της σε μ, όπου η υψηλή ταχύτητα μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο χαρακτηριστικό. Παράλληλα, η ουκρανική WIY Drones, συνεργάτης της Quantum Systems, ετοιμάζει νέες προσπάθειες για ρεκόρ με ειδικά drones αναχαίτισης.Το Apex Recordhunter αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο, ένας τομέας στον οποίο επενδύει και η Porsche, μπορεί να μεταφερθεί πολύ πέρα από την αυτοκινητοβιομηχανία.