H Porsche βάζει την υπογραφή της σε drone έκπληξη
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Porsche

H Porsche βάζει την υπογραφή της σε drone έκπληξη

Την απίστευτη ταχύτητα ρεκόρ των 699 χλμ./ώρα άγγιξε το ηλεκτρικό drone που κατασκεύασε η η Quantum Systems, με την υποστήριξη της V4Smart του ομίλου Porsche.

H Porsche βάζει την υπογραφή της σε drone έκπληξη
Ένα ηλεκτρικό drone που μπορεί να πετά με ταχύτητα σχεδόν 700 χλμ./ώρα δεν αποτελεί πλέον σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Η γερμανική Quantum Systems ανακοίνωσε ότι το Apex Recordhunter έφτασε τα 699 χλμ./ώρα σε οριζόντια πτήση, με τη συγκεκριμένη επίδοση να αποτελεί νέο ρεκόρ για ηλεκτρικά drone που κινούνται αποκλειστικά με μπαταρία, εφόσον επιβεβαιωθεί και επίσημα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η συμμετοχή της Porsche, καθώς η εξέλιξη του Apex Recordhunter πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της V4Smart, εταιρείας τεχνολογίας μπαταριών που ανήκει στον όμιλο Porsche. Η Quantum Systems εξέλιξε το συγκεκριμένο πρωτότυπο μέσα σε μόλις έναν χρόνο, με στόχο να διερευνήσει τα όρια των ηλεκτρικών συστημάτων πρόωσης.
H Porsche βάζει την υπογραφή της σε drone έκπληξη
Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι που μας πέρασε, με το drone να καταγράφει ταχύτητα 699 χλμ./ώρα σε ευθεία οριζόντια πτήση. Η επίδοση αναμένεται να υποβληθεί στη Federation Aéronautique Internationale (FAI) για επίσημη πιστοποίηση.
Η τεχνολογία που αναπτύχθηκε δεν προορίζεται μόνο για ρεκόρ ή επίδειξη. Η Quantum Systems εξετάζει την αξιοποίησή της σε μελλοντικά συστήματα αναχαίτισης, όπου η υψηλή ταχύτητα μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο χαρακτηριστικό. Παράλληλα, η ουκρανική WIY Drones, συνεργάτης της Quantum Systems, ετοιμάζει νέες προσπάθειες για ρεκόρ με ειδικά drones αναχαίτισης.
H Porsche βάζει την υπογραφή της σε drone έκπληξη
Το Apex Recordhunter αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η τεχνογνωσία στις μπαταρίες και τα ηλεκτρικά συστήματα, ένας τομέας στον οποίο επενδύει και η Porsche, μπορεί να μεταφερθεί πολύ πέρα από την αυτοκινητοβιομηχανία.

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