Άμπερ Χερντ: Το δείπνο σε εστιατόριο με τρία αστέρια Michelin και η ζωή στην Ισπανία με τα παιδιά της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας
Άμπερ Χερντ: Το δείπνο σε εστιατόριο με τρία αστέρια Michelin και η ζωή στην Ισπανία με τα παιδιά της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας
Η ηθοποιός απομονώθηκε και εγκαταστάθηκε στη Μαδρίτη μετά τη δικαστική διαμάχη με τον Τζόνι Ντεπ
Ένα δείπνο σε εστιατόριο με τρία αστέρια Michelin απόλαυσε η Άμπερ Χερντ, όπως αποκάλυψε στα social media.
Η 40χρονη ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, μία φωτογραφία από την καθημερινότητά της στην Ισπανία, με την ίδια να ποζάρει κρατώντας έναν κατάλογο κρασιών, δείχνοντας ενθουσιασμένη.
Όπως έγραφε στην ανάρτησή της, βρισκόταν στο εστιατόριο El Celler de Can Roca, το οποίο βρίσκεται στη Χιρόνα, όπου το μενού γευσιγνωσίας κοστίζει 315 ευρώ ανά άτομο, σύμφωνα με την Daily Mail. «Αυτή είναι η δική μου εκδοχή της τέλειας λίστας κρασιών», έγραψε στη λεζάντα η Χερντ.
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Η ηθοποιός, το 2022 διευθέτησε την αγωγή δυσφήμησης ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταθέσει εναντίον της ο πρώην σύζυγός της και πρωταγωνιστής των «Πειρατών της Καραϊβικής», Τζόνι Ντεπ και μετά τη δικαστική ήττα, αναζήτησε αρχικά καταφύγιο στη Μαγιόρκα.
Στη συνέχεια μετακόμισε μόνιμα στη Μαδρίτη μαζί με την κόρη της Όοναχ καθώς όπως αναφέρει η Daily Mail, επιθυμούσε να απομακρυνθεί από τις συνέπειες της δικαστικής διαμάχης. «Η δίκη ήταν εξαιρετικά αγχωτική και ήθελε να κάνει μια νέα αρχή», είχε δηλώσει πηγή στο περιοδικό People, προσθέτοντας ότι πλέον «έχει νέα ενέργεια και επικεντρώνεται σε όσα αγαπά».
Το 2024 η Χερντ αγόρασε κατοικία αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στην αριστοκρατική βόρεια συνοικία Τσαμαρτίν. Μιλώντας τότε στο μέσο ένας γείτονάς της, είχε δηλώσει: «Μένει εδώ και τη βλέπω συχνά τα πρωινά να πηγαίνει την κόρη της στο σχολείο. Φοράει καπέλο, γυαλιά ηλίου και απλά ρούχα και προσπαθεί να μην τραβάει την προσοχή. Ζει εδώ ήρεμα. Πρόκειται για μια γειτονιά γεμάτη διάσημους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ποδοσφαιριστές, αλλά κανείς δεν ενοχλεί τον άλλον. Νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που της αρέσει. Έχει ενσωματωθεί πλήρως στην κοινότητα», με το δημοσίευμα να αναφέρει πως απολαμβάνει να περνά τον ελεύθερο χρόνο της πηγαίνοντας για τρέξιμο στο πάρκο Ελ Ρετίρο, στο κέντρο της Μαδρίτης.
Ο ίδιος γείτονας πρόσθεσε: «Όταν πρωτοήρθε η Άμπερ, υπήρχαν πολλοί φωτογράφοι σταθμευμένοι έξω από το σπίτι της, αλλά τώρα δεν υπάρχει κανείς. Κανείς εδώ δεν γνωρίζει πραγματικά ποια είναι. Δεν την αναγνωρίζουν στον δρόμο, όπως θα συνέβαινε στην Αμερική. Όταν είδα όλη αυτή την αναστάτωση γύρω από εκείνη, χρειάστηκε να ρωτήσω μια φίλη μου ποια ήταν και μου εξήγησε ότι ήταν η πρώην σύζυγος του Τζόνι Ντεπ».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Χερντ πλέον απολαμβάνει μία πολύ διαφορετική και ήρεμη καθημερινότητα, με την κόρη της να φοιτά σε ιδιωτικό καθολικό σχολείο, μαθαίνοντας αγγλικά και ισπανικά. Το 2025 απέκτησε δίδυμα και πλέον έχει επικεντρωθεί στο μεγάλωμά τους και τον εαυτό της, επιλέγοντας να μείνει μακριά από την υποκριτική και τα φώτα της δημοσιότητας.
Η 40χρονη ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, μία φωτογραφία από την καθημερινότητά της στην Ισπανία, με την ίδια να ποζάρει κρατώντας έναν κατάλογο κρασιών, δείχνοντας ενθουσιασμένη.
Όπως έγραφε στην ανάρτησή της, βρισκόταν στο εστιατόριο El Celler de Can Roca, το οποίο βρίσκεται στη Χιρόνα, όπου το μενού γευσιγνωσίας κοστίζει 315 ευρώ ανά άτομο, σύμφωνα με την Daily Mail. «Αυτή είναι η δική μου εκδοχή της τέλειας λίστας κρασιών», έγραψε στη λεζάντα η Χερντ.
Δείτε τη φωτογραφία
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η ηθοποιός, το 2022 διευθέτησε την αγωγή δυσφήμησης ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταθέσει εναντίον της ο πρώην σύζυγός της και πρωταγωνιστής των «Πειρατών της Καραϊβικής», Τζόνι Ντεπ και μετά τη δικαστική ήττα, αναζήτησε αρχικά καταφύγιο στη Μαγιόρκα.
Στη συνέχεια μετακόμισε μόνιμα στη Μαδρίτη μαζί με την κόρη της Όοναχ καθώς όπως αναφέρει η Daily Mail, επιθυμούσε να απομακρυνθεί από τις συνέπειες της δικαστικής διαμάχης. «Η δίκη ήταν εξαιρετικά αγχωτική και ήθελε να κάνει μια νέα αρχή», είχε δηλώσει πηγή στο περιοδικό People, προσθέτοντας ότι πλέον «έχει νέα ενέργεια και επικεντρώνεται σε όσα αγαπά».
Το 2024 η Χερντ αγόρασε κατοικία αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στην αριστοκρατική βόρεια συνοικία Τσαμαρτίν. Μιλώντας τότε στο μέσο ένας γείτονάς της, είχε δηλώσει: «Μένει εδώ και τη βλέπω συχνά τα πρωινά να πηγαίνει την κόρη της στο σχολείο. Φοράει καπέλο, γυαλιά ηλίου και απλά ρούχα και προσπαθεί να μην τραβάει την προσοχή. Ζει εδώ ήρεμα. Πρόκειται για μια γειτονιά γεμάτη διάσημους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ποδοσφαιριστές, αλλά κανείς δεν ενοχλεί τον άλλον. Νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που της αρέσει. Έχει ενσωματωθεί πλήρως στην κοινότητα», με το δημοσίευμα να αναφέρει πως απολαμβάνει να περνά τον ελεύθερο χρόνο της πηγαίνοντας για τρέξιμο στο πάρκο Ελ Ρετίρο, στο κέντρο της Μαδρίτης.
Ο ίδιος γείτονας πρόσθεσε: «Όταν πρωτοήρθε η Άμπερ, υπήρχαν πολλοί φωτογράφοι σταθμευμένοι έξω από το σπίτι της, αλλά τώρα δεν υπάρχει κανείς. Κανείς εδώ δεν γνωρίζει πραγματικά ποια είναι. Δεν την αναγνωρίζουν στον δρόμο, όπως θα συνέβαινε στην Αμερική. Όταν είδα όλη αυτή την αναστάτωση γύρω από εκείνη, χρειάστηκε να ρωτήσω μια φίλη μου ποια ήταν και μου εξήγησε ότι ήταν η πρώην σύζυγος του Τζόνι Ντεπ».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Χερντ πλέον απολαμβάνει μία πολύ διαφορετική και ήρεμη καθημερινότητα, με την κόρη της να φοιτά σε ιδιωτικό καθολικό σχολείο, μαθαίνοντας αγγλικά και ισπανικά. Το 2025 απέκτησε δίδυμα και πλέον έχει επικεντρωθεί στο μεγάλωμά τους και τον εαυτό της, επιλέγοντας να μείνει μακριά από την υποκριτική και τα φώτα της δημοσιότητας.
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