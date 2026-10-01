Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Ενοχλημένη η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου με μητέρα παιδιού που χτύπησε τον γιο της: Την επόμενη φορά θα αντιδράσω και όχι με ψυχραιμία
Ενοχλημένη η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου με μητέρα παιδιού που χτύπησε τον γιο της: Την επόμενη φορά θα αντιδράσω και όχι με ψυχραιμία
Ένιωσα την καρδιά μου να σπάει, ένα παιδάκι πήρε φόρα και του έδωσε μπουνιά στο κεφάλι, η μαμά του είχε πιάσει κουβέντα με τη φίλη της, έγραψε
Την ενόχλησή της για τη στάση της μητέρας ενός παιδιού που, υποστηρίζει, ότι χτύπησε τον γιο της, εξέφρασε η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, προειδοποιώντας πως αν το περιστατικό επαναληφθεί, θα αντιδράσει «και όχι με ψυχραιμία».
Η πρώην παίκτρια του Survivor αναφέρθηκε μέσω ανάρτησης που έκανε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Instagram, σε ένα συμβάν που, όπως περιέγραψε, την αναστάτωσε και την έκανε να αντιδράσει στην αδιαφορία που, σύμφωνα με την ίδια, επέδειξε η μητέρα του άλλου παιδιού.
Όπως σημείωσε, ενώ βρισκόταν στον παιδότοπο μαζί με τον γιο της, ένα άλλο παιδί «του έδωσε μπουνιά στο κεφάλι». Η ίδια αναζήτησε τη μητέρα του παιδιού και της εξήγησε τι είχε συμβεί, επισημαίνοντας πως εκείνο που την ενόχλησε περισσότερο ήταν η στάση της και όχι η κίνηση του παιδιού. Παράλληλα ανέφερε, ότι και άλλες μητέρες της είπαν, πως το ίδιο παιδί είχε προβεί σε αντίστοιχες ενέργειες.
Όπως έγραψε η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: «Σήμερα ένιωσα την καρδιά μου να σπάει. Ήμασταν μαζί στον παιδότοπο και καθόμασταν με τον Δημήτρη μου όπου ένα παιδάκι πήρε φόρα και του έδωσε μπουνιά στο κεφάλι. Έψαξα να βρω την μητέρα του, της εξήγησα. Όπως μου είπαν και άλλες μανούλες χτύπησε τα δικά τους. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι η καθόλου προσοχή στο παιδί της. Τα παιδάκια αποχώρησαν με τις μανούλες τους και εμείς μετά αλλά όσο καθίσαμε καμία οπτική επαφή έστω με το παιδί. Το παιδί ήρθε ξανά και μας έριχνε μπάλες με βία. Η μαμά είχε πιάσει κουβέντα με τη φίλη της. Απορώ που βρήκα τόση υπομονή διότι προφανώς το 2-3 ετών παιδί δεν μου φταίει σε κάτι. Την επόμενη φορά είμαι σίγουρη θα αντιδράσω και είμαι βέβαιη όχι με ψυχραιμία».
Δείτε την ανάρτησή της
Η πρώην παίκτρια του Survivor αναφέρθηκε μέσω ανάρτησης που έκανε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Instagram, σε ένα συμβάν που, όπως περιέγραψε, την αναστάτωσε και την έκανε να αντιδράσει στην αδιαφορία που, σύμφωνα με την ίδια, επέδειξε η μητέρα του άλλου παιδιού.
Όπως σημείωσε, ενώ βρισκόταν στον παιδότοπο μαζί με τον γιο της, ένα άλλο παιδί «του έδωσε μπουνιά στο κεφάλι». Η ίδια αναζήτησε τη μητέρα του παιδιού και της εξήγησε τι είχε συμβεί, επισημαίνοντας πως εκείνο που την ενόχλησε περισσότερο ήταν η στάση της και όχι η κίνηση του παιδιού. Παράλληλα ανέφερε, ότι και άλλες μητέρες της είπαν, πως το ίδιο παιδί είχε προβεί σε αντίστοιχες ενέργειες.
Όπως έγραψε η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: «Σήμερα ένιωσα την καρδιά μου να σπάει. Ήμασταν μαζί στον παιδότοπο και καθόμασταν με τον Δημήτρη μου όπου ένα παιδάκι πήρε φόρα και του έδωσε μπουνιά στο κεφάλι. Έψαξα να βρω την μητέρα του, της εξήγησα. Όπως μου είπαν και άλλες μανούλες χτύπησε τα δικά τους. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι η καθόλου προσοχή στο παιδί της. Τα παιδάκια αποχώρησαν με τις μανούλες τους και εμείς μετά αλλά όσο καθίσαμε καμία οπτική επαφή έστω με το παιδί. Το παιδί ήρθε ξανά και μας έριχνε μπάλες με βία. Η μαμά είχε πιάσει κουβέντα με τη φίλη της. Απορώ που βρήκα τόση υπομονή διότι προφανώς το 2-3 ετών παιδί δεν μου φταίει σε κάτι. Την επόμενη φορά είμαι σίγουρη θα αντιδράσω και είμαι βέβαιη όχι με ψυχραιμία».
Δείτε την ανάρτησή της
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