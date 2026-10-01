Η Μιράντα Κερ επέστρεψε στην πασαρέλα εννέα χρόνια μετά, δείτε βίντεο
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Μιράντα Κερ Πασαρέλα

Η Μιράντα Κερ επέστρεψε στην πασαρέλα εννέα χρόνια μετά, δείτε βίντεο

Η τελευταία εμφάνιση του 43χρονου μοντέλου σε επίδειξη μόδας ήταν για τον οίκο Moschino τον Ιούνιο του 2017

Η Μιράντα Κερ επέστρεψε στην πασαρέλα εννέα χρόνια μετά, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
Εννέα χρόνια μετά την τελευταία της συμμετοχή σε επίδειξη μόδας, η Μιράντα Κερ περπάτησε ξανά σε πασαρέλα.

Το πρώην μοντέλο της Victoria’s Secret, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου περπάτησε στο catwalk του οίκου Stella McCartney που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι, φορώντας ένα φόρεμα στο χρώμα της μέντας, με κόμπο στη μέση, ανοίγματα στα πλευρά και βάτες στους ώμους, για την ανοιξιάτικη κολεξιόν. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα πίσω σε αλογοουρά, ενώ το μακιγιάζ της ήταν διακριτικό, σε γήινους τόνους.

Η τελευταία εμφάνιση της 43χρονης Κερ σε επίδειξη μόδας ήταν για τον οίκο Moschino, τον Ιούνιο του 2017.

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vogue (@voguemagazine)


miranda_kerr


Σύμφωνα με το Page Six, πρόκειται για την τρίτη φορά που το μοντέλο συμμετέχει σε πασαρέλα της Stella McCartney, με τις δύο προηγούμενες εμφανίσεις της να έχουν πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2011 και τον Σεπτέμβριο του 2013, τη χρονιά που αποσύρθηκε και από αγγελάκι της Victoria’s Secret.

Φωτογραφίες: Reuters
Ιωάννα Μαρίνου

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