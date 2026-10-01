Η Μιράντα Κερ επέστρεψε στην πασαρέλα εννέα χρόνια μετά, δείτε βίντεο

Η τελευταία εμφάνιση της 43χρονης Κερ σε επίδειξη μόδας ήταν για τον οίκο Moschino, τον Ιούνιο του 2017.



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Σύμφωνα με το Page Six, πρόκειται για την τρίτη φορά που το μοντέλο συμμετέχει σε πασαρέλα της Stella McCartney, με τις δύο προηγούμενες εμφανίσεις της να έχουν πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2011 και τον Σεπτέμβριο του 2013, τη χρονιά που αποσύρθηκε και από αγγελάκι της Victoria’s Secret.



Φωτογραφίες: Reuters Σύμφωνα με το Page Six, πρόκειται για την τρίτη φορά που το μοντέλο συμμετέχει σε πασαρέλα της Stella McCartney, με τις δύο προηγούμενες εμφανίσεις της να έχουν πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2011 και τον Σεπτέμβριο του 2013, τη χρονιά που αποσύρθηκε και από αγγελάκι της Victoria’s Secret.Φωτογραφίες: Reuters