Η Μιράντα Κερ επέστρεψε στην πασαρέλα εννέα χρόνια μετά, δείτε βίντεο
Η Μιράντα Κερ επέστρεψε στην πασαρέλα εννέα χρόνια μετά, δείτε βίντεο
Η τελευταία εμφάνιση του 43χρονου μοντέλου σε επίδειξη μόδας ήταν για τον οίκο Moschino τον Ιούνιο του 2017
Εννέα χρόνια μετά την τελευταία της συμμετοχή σε επίδειξη μόδας, η Μιράντα Κερ περπάτησε ξανά σε πασαρέλα.
Το πρώην μοντέλο της Victoria’s Secret, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου περπάτησε στο catwalk του οίκου Stella McCartney που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι, φορώντας ένα φόρεμα στο χρώμα της μέντας, με κόμπο στη μέση, ανοίγματα στα πλευρά και βάτες στους ώμους, για την ανοιξιάτικη κολεξιόν. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα πίσω σε αλογοουρά, ενώ το μακιγιάζ της ήταν διακριτικό, σε γήινους τόνους.
Η τελευταία εμφάνιση της 43χρονης Κερ σε επίδειξη μόδας ήταν για τον οίκο Moschino, τον Ιούνιο του 2017.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Σύμφωνα με το Page Six, πρόκειται για την τρίτη φορά που το μοντέλο συμμετέχει σε πασαρέλα της Stella McCartney, με τις δύο προηγούμενες εμφανίσεις της να έχουν πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2011 και τον Σεπτέμβριο του 2013, τη χρονιά που αποσύρθηκε και από αγγελάκι της Victoria’s Secret.
Φωτογραφίες: Reuters
Το πρώην μοντέλο της Victoria’s Secret, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου περπάτησε στο catwalk του οίκου Stella McCartney που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι, φορώντας ένα φόρεμα στο χρώμα της μέντας, με κόμπο στη μέση, ανοίγματα στα πλευρά και βάτες στους ώμους, για την ανοιξιάτικη κολεξιόν. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα πίσω σε αλογοουρά, ενώ το μακιγιάζ της ήταν διακριτικό, σε γήινους τόνους.
Η τελευταία εμφάνιση της 43χρονης Κερ σε επίδειξη μόδας ήταν για τον οίκο Moschino, τον Ιούνιο του 2017.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
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Σύμφωνα με το Page Six, πρόκειται για την τρίτη φορά που το μοντέλο συμμετέχει σε πασαρέλα της Stella McCartney, με τις δύο προηγούμενες εμφανίσεις της να έχουν πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2011 και τον Σεπτέμβριο του 2013, τη χρονιά που αποσύρθηκε και από αγγελάκι της Victoria’s Secret.
Φωτογραφίες: Reuters
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